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Учебник с темой спецоперации пройдет апробацию в этом учебном году
Учебник с темой спецоперации пройдет апробацию в этом учебном году - РИА Новости, 31.01.2023
Учебник с темой спецоперации пройдет апробацию в этом учебном году
Учебник истории, включающий тему специальной военной операции (СВО), пройдет апробацию уже в этом учебном году, а уже с 2024/2025 года он будет массово... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T12:46
2023-01-31T12:46
2023-01-31T13:00
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сергей кравцов
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Учебник истории, включающий тему специальной военной операции (СВО), пройдет апробацию уже в этом учебном году, а уже с 2024/2025 года он будет массово использоваться, сообщает пресс-служба Минпросвещения России. Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что учебник истории, включающий тему СВО, могут ввести в школьную программу старших классов с нового учебного года. Он отметил, что раздел в программе курса, связанный с этой военной операцией, ее целями и задачами, уже существует. "Такой учебник пройдет обязательную апробацию в этом учебном году. Мы посмотрим на результаты, при необходимости проведем доработку. О массовом использовании речь идет с 2024/25 учебного года", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20221204/krym-1836259055.html
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общество, россия, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, сн_образование
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Министерство просвещения России (Минпросвещения России), Социальный навигатор, СН_Образование
12:46 31.01.2023 (обновлено: 13:00 31.01.2023)
Учебник с темой спецоперации пройдет апробацию в этом учебном году
Минпросвещения: учебник с темой спецоперации начнут использовать с 2024/2025 учебного года