https://ria.ru/20230131/uchebnik-1848640383.html

Учебник с темой спецоперации пройдет апробацию в этом учебном году

Учебник с темой спецоперации пройдет апробацию в этом учебном году - РИА Новости, 31.01.2023

Учебник с темой спецоперации пройдет апробацию в этом учебном году

Учебник истории, включающий тему специальной военной операции (СВО), пройдет апробацию уже в этом учебном году, а уже с 2024/2025 года он будет массово... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T12:46

2023-01-31T12:46

2023-01-31T13:00

общество

россия

сергей кравцов

министерство просвещения россии (минпросвещения россии)

социальный навигатор

сн_образование

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Учебник истории, включающий тему специальной военной операции (СВО), пройдет апробацию уже в этом учебном году, а уже с 2024/2025 года он будет массово использоваться, сообщает пресс-служба Минпросвещения России. Ранее министр просвещения РФ Сергей Кравцов заявил, что учебник истории, включающий тему СВО, могут ввести в школьную программу старших классов с нового учебного года. Он отметил, что раздел в программе курса, связанный с этой военной операцией, ее целями и задачами, уже существует. "Такой учебник пройдет обязательную апробацию в этом учебном году. Мы посмотрим на результаты, при необходимости проведем доработку. О массовом использовании речь идет с 2024/25 учебного года", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20221204/krym-1836259055.html

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общество, россия, сергей кравцов, министерство просвещения россии (минпросвещения россии), социальный навигатор, сн_образование