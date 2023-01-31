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В Турции подсчитали, сколько денег тратят туристы на курортах страны - РИА Новости, 31.01.2023
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Туризм
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В Турции подсчитали, сколько денег тратят туристы на курортах страны
В Турции подсчитали, сколько денег тратят туристы на курортах страны - РИА Новости, 31.01.2023
В Турции подсчитали, сколько денег тратят туристы на курортах страны
Доходы Турции от туризма за 2022 год превысили рекордные 46 миллиардов долларов, заявил министр туризма Мехмет Нури Эрсой. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T14:58
2023-01-31T14:58
туризм
туризм
новости - туризм
турция
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СТАМБУЛ, 31 янв — РИА Новости. Доходы Турции от туризма за 2022 год превысили рекордные 46 миллиардов долларов, заявил министр туризма Мехмет Нури Эрсой. Цель индустрии путешествий на 2023 год — заработать более 56 миллиардов долларов, отметил чиновник. Власти надеются, что иностранцы в среднем будут тратить 95 долларов в сутки в нынешнем году, а к 2028 году — уже 118 долларов. "Задача — довести доходы от туризма до 100 миллиардов долларов к 2028 году, а число туристов — до 90 миллионов", — добавил министр. Согласно опубликованным 31 января данным Бюро статистики Турции (TUIK), рост доходов по сравнению с "пандемийным" 2021 годом составил 53,4 процента.
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туризм, новости - туризм, турция, туристы
Туризм, Туризм, Новости - Туризм, Турция, туристы
14:58 31.01.2023
 
В Турции подсчитали, сколько денег тратят туристы на курортах страны

В Турции подсчитали, что туристы потратили на курортах более 46 миллиардов долларов

© iStock.com / komyvgoryВоздушные шары в Каппадокии
Воздушные шары в Каппадокии - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© iStock.com / komyvgory
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СТАМБУЛ, 31 янв — РИА Новости. Доходы Турции от туризма за 2022 год превысили рекордные 46 миллиардов долларов, заявил министр туризма Мехмет Нури Эрсой.
Цель индустрии путешествий на 2023 год — заработать более 56 миллиардов долларов, отметил чиновник. Власти надеются, что иностранцы в среднем будут тратить 95 долларов в сутки в нынешнем году, а к 2028 году — уже 118 долларов.
"Задача — довести доходы от туризма до 100 миллиардов долларов к 2028 году, а число туристов — до 90 миллионов", — добавил министр.
Согласно опубликованным 31 января данным Бюро статистики Турции (TUIK), рост доходов по сравнению с "пандемийным" 2021 годом составил 53,4 процента.
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