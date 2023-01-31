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Сенатор от Крыма назвала цель политической охоты США и их союзников - РИА Новости, 31.01.2023
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Сенатор от Крыма назвала цель политической охоты США и их союзников
Сенатор от Крыма назвала цель политической охоты США и их союзников - РИА Новости, 31.01.2023
Сенатор от Крыма назвала цель политической охоты США и их союзников
США и их союзники охотятся на Россию, её суверенитет и экономическую независимость, заявила сенатор Совфеда от республики Крым Ольга Ковитиди. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T10:24
2023-01-31T10:24
россия
украина
сша
ольга ковитиди
совет федерации рф
в мире
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. США и их союзники охотятся на Россию, её суверенитет и экономическую независимость, заявила сенатор Совфеда от республики Крым Ольга Ковитиди. "Сегодняшний день характеризуется открытым военным противостоянием западного мира и России. США и созданный ими милитаристский блок уже не скрывают цели своей политической охоты – это Россия, ее суверенитет, наша с вами политическая, экономическая независимость", - сказала она РИА Новости. Сенатор добавила, что российские политики пытаются предупредить европейцев, что "третья мировая война в своей гибридной форме уже идёт, и ничем хорошим этот кровавый марафон не закончится, если его не остановят сами люди". Парламентарий также сказала, что "Россия будет вынуждена дожимать ситуацию, исправляя ошибки 2014 года, когда мы не дошли до Киева, Одессы, Днепропетровска и Харькова, где нас ждали, оставаясь в логове недобитого неонацистского зверя". "Все люди планеты, независимо от гражданства, расовой принадлежности и вероисповедания, исповедующие традиционные ценности и стремящиеся к миру на планете, должны сейчас помогать России в борьбе с международным злом, олицетворением которого стала власть США и их сателлитов – государств-членов НАТО... Россия открыта для каждого человека, кому дорог мир, традиционные ценности, национальный суверенитет и гражданская свобода", - заключила Ковитиди. В минувшие выходные председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс готов к прямой конфронтации с Россией. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230131/ssha-1848584006.html
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россия, украина, сша, ольга ковитиди, совет федерации рф, в мире
Россия, Украина, США, Ольга Ковитиди, Совет Федерации РФ, В мире
10:24 31.01.2023
 
Сенатор от Крыма назвала цель политической охоты США и их союзников

Ковитиди назвала Россию и ее суверенитет целью политической охоты США и их союзников

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкСенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди
Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Сенатор, член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и государственному строительству Ольга Ковитиди. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. США и их союзники охотятся на Россию, её суверенитет и экономическую независимость, заявила сенатор Совфеда от республики Крым Ольга Ковитиди.
"Сегодняшний день характеризуется открытым военным противостоянием западного мира и России. США и созданный ими милитаристский блок уже не скрывают цели своей политической охоты – это Россия, ее суверенитет, наша с вами политическая, экономическая независимость", - сказала она РИА Новости.
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Сенатор добавила, что российские политики пытаются предупредить европейцев, что "третья мировая война в своей гибридной форме уже идёт, и ничем хорошим этот кровавый марафон не закончится, если его не остановят сами люди".
"Поставка Украине немецких и американских танков не решит исход военной операции, их недостаточно для этого, однако это свидетельство того, что США и их вассалы переходят к открытой фазе конфликта с Россией на восточном направлении. Что вынуждает Россию к ответным мерам", - отметила Ковитиди.
Парламентарий также сказала, что "Россия будет вынуждена дожимать ситуацию, исправляя ошибки 2014 года, когда мы не дошли до Киева, Одессы, Днепропетровска и Харькова, где нас ждали, оставаясь в логове недобитого неонацистского зверя".
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"Все люди планеты, независимо от гражданства, расовой принадлежности и вероисповедания, исповедующие традиционные ценности и стремящиеся к миру на планете, должны сейчас помогать России в борьбе с международным злом, олицетворением которого стала власть США и их сателлитов – государств-членов НАТО... Россия открыта для каждого человека, кому дорог мир, традиционные ценности, национальный суверенитет и гражданская свобода", - заключила Ковитиди.
В минувшие выходные председатель военного комитета НАТО адмирал Роб Бауэр заявил, что альянс готов к прямой конфронтации с Россией.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
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