https://ria.ru/20230131/tanki-1848746568.html

Сальдо отказал танкам Leopard и Abrams в статусе "чудо-оружия"

Сальдо отказал танкам Leopard и Abrams в статусе "чудо-оружия" - РИА Новости, 31.01.2023

Сальдо отказал танкам Leopard и Abrams в статусе "чудо-оружия"

Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что немецкие танки Leopard и американские Abrams не являются чудо-оружием, о чем киевские власти... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T17:25

2023-01-31T17:25

2023-01-31T17:25

специальная военная операция на украине

технологии

украина

россия

владимир сальдо

херсонская область

нато

m1 abrams

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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что немецкие танки Leopard и американские Abrams не являются чудо-оружием, о чем киевские власти пытаются рассказывать своему народу. "Пусть не надеются. Достаточно вспомнить, чем закончились надежды на чудо-оружие главарей Третьего рейха во время Великой Отечественной войны. Мы уже проходили "джавелины", "байрактары", "хаймерсы" и другие вундерваффе. Теперь вот обманутому украинскому населению скармливают новые сказки", - сказал Сальдо РИА Новости. На самом деле, полагает он, воюет не оружие, а "люди и государственные экономические системы". "Наши воины нашли тактику противодействия всем этим типам оружия. А способы борьбы с танками известны ещё с Первой Мировой войны. На ход боевых действий в какой-то мере могло бы повлиять большое количество танков, но этого не предвидится. А тип танков, поверьте, имеет самое меньшее значение", - подчеркнул врио губернатора. По его словам, турецкие беспилотники Bayraktar и американская реактивная система залпового огня HIMARS в больших количествах, действительно, стали "чем-то новым для теории и практики военных действий". "А Leopard, да пусть даже американские Abrams, - это всего лишь танки. На мой взгляд, Leopard несколько хуже нашего Т-90, а Abrams, может быть, чуть лучше, но я здесь не специалист", - подчеркнул Сальдо. Ранее правительство ФРГ после давления со стороны союзников по НАТО заявило, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США же анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что поставка Abrams займет "много месяцев". Ранее руководство Польши заявило, что готово передать Украине до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции. До этого страна уже передала Украине около 250 танков Т-72. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230126/leopardy-1847413989.html

https://ria.ru/20230111/medvedev-1844255613.html

https://ria.ru/20230130/tanki-1848415272.html

https://ria.ru/20230124/germaniya-1846928324.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, украина, россия, владимир сальдо, херсонская область , нато, m1 abrams, ситуация в днр и лнр