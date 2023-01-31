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Сальдо отказал танкам Leopard и Abrams в статусе "чудо-оружия" - РИА Новости, 31.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230131/tanki-1848746568.html
Сальдо отказал танкам Leopard и Abrams в статусе "чудо-оружия"
Сальдо отказал танкам Leopard и Abrams в статусе "чудо-оружия" - РИА Новости, 31.01.2023
Сальдо отказал танкам Leopard и Abrams в статусе "чудо-оружия"
Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что немецкие танки Leopard и американские Abrams не являются чудо-оружием, о чем киевские власти... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T17:25
2023-01-31T17:25
специальная военная операция на украине
технологии
украина
россия
владимир сальдо
херсонская область
нато
m1 abrams
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что немецкие танки Leopard и американские Abrams не являются чудо-оружием, о чем киевские власти пытаются рассказывать своему народу. "Пусть не надеются. Достаточно вспомнить, чем закончились надежды на чудо-оружие главарей Третьего рейха во время Великой Отечественной войны. Мы уже проходили "джавелины", "байрактары", "хаймерсы" и другие вундерваффе. Теперь вот обманутому украинскому населению скармливают новые сказки", - сказал Сальдо РИА Новости. На самом деле, полагает он, воюет не оружие, а "люди и государственные экономические системы". "Наши воины нашли тактику противодействия всем этим типам оружия. А способы борьбы с танками известны ещё с Первой Мировой войны. На ход боевых действий в какой-то мере могло бы повлиять большое количество танков, но этого не предвидится. А тип танков, поверьте, имеет самое меньшее значение", - подчеркнул врио губернатора. По его словам, турецкие беспилотники Bayraktar и американская реактивная система залпового огня HIMARS в больших количествах, действительно, стали "чем-то новым для теории и практики военных действий". "А Leopard, да пусть даже американские Abrams, - это всего лишь танки. На мой взгляд, Leopard несколько хуже нашего Т-90, а Abrams, может быть, чуть лучше, но я здесь не специалист", - подчеркнул Сальдо. Ранее правительство ФРГ после давления со стороны союзников по НАТО заявило, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США же анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что поставка Abrams займет "много месяцев". Ранее руководство Польши заявило, что готово передать Украине до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции. До этого страна уже передала Украине около 250 танков Т-72. РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230126/leopardy-1847413989.html
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технологии, украина, россия, владимир сальдо, херсонская область , нато, m1 abrams, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Технологии, Украина, Россия, Владимир Сальдо, Херсонская область , НАТО, M1 Abrams, Ситуация в ДНР и ЛНР
17:25 31.01.2023
 
Сальдо отказал танкам Leopard и Abrams в статусе "чудо-оружия"

Сальдо: танки Leopard и Abrams вопреки рассказам Киева не станут чудо-оружием

© Фото : Swedish Armed ForcesТанк Leopard 2
Танк Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© Фото : Swedish Armed Forces
Танк Leopard 2. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 31 янв – РИА Новости. Врио губернатора Херсонской области Владимир Сальдо заявил, что немецкие танки Leopard и американские Abrams не являются чудо-оружием, о чем киевские власти пытаются рассказывать своему народу.
"Пусть не надеются. Достаточно вспомнить, чем закончились надежды на чудо-оружие главарей Третьего рейха во время Великой Отечественной войны. Мы уже проходили "джавелины", "байрактары", "хаймерсы" и другие вундерваффе. Теперь вот обманутому украинскому населению скармливают новые сказки", - сказал Сальдо РИА Новости.
Танки Leopard 2 армии Германии - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
26 января, 08:00
Переехали красные линии. Что последует за передачей танков Украине
На самом деле, полагает он, воюет не оружие, а "люди и государственные экономические системы". "Наши воины нашли тактику противодействия всем этим типам оружия. А способы борьбы с танками известны ещё с Первой Мировой войны. На ход боевых действий в какой-то мере могло бы повлиять большое количество танков, но этого не предвидится. А тип танков, поверьте, имеет самое меньшее значение", - подчеркнул врио губернатора.
По его словам, турецкие беспилотники Bayraktar и американская реактивная система залпового огня HIMARS в больших количествах, действительно, стали "чем-то новым для теории и практики военных действий". "А Leopard, да пусть даже американские Abrams, - это всего лишь танки. На мой взгляд, Leopard несколько хуже нашего Т-90, а Abrams, может быть, чуть лучше, но я здесь не специалист", - подчеркнул Сальдо.
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 11.01.2023
11 января, 21:33Специальная военная операция на Украине
"Леопарды" и Т-72 не спасут распадающуюся на части Украину, заявил Медведев
Ранее правительство ФРГ после давления со стороны союзников по НАТО заявило, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США же анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков Abrams собственного производства.
При этом Белый дом уточнил, что поставка Abrams займет "много месяцев". Ранее руководство Польши заявило, что готово передать Украине до 14 танков Leopard 2 в рамках международной коалиции. До этого страна уже передала Украине около 250 танков Т-72.
Немецкие военнослужащие на танках Leopard 2 - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
30 января, 15:33Специальная военная операция на Украине
Leopard против Т-90: какой танк изменит ход конфликта на Украине
РФ ранее направила всем странам, включая США, ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.
Мужчина на велосипеде проезжает мимо рекламного баннера возле штаб-квартиры крупнейшего немецкого производителя оружия Rheinmetall AG в Дюссельдорфе, Германия - РИА Новости, 1920, 24.01.2023
24 января, 08:00Специальная военная операция на Украине
Германия сделала свой выбор — и ее не жалко
 
Специальная военная операция на УкраинеТехнологииУкраинаРоссияВладимир СальдоХерсонская областьНАТОM1 AbramsСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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