Рейтинг@Mail.ru
В Кремле не ответили на вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград - РИА Новости, 31.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230131/stalingrad-1848643876.html
В Кремле не ответили на вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград
В Кремле не ответили на вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград - РИА Новости, 31.01.2023
В Кремле не ответили на вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил слухи о возможном переименовании Волгограда в Сталинград. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T12:56
2023-01-31T15:24
волгоград
сталинград
политика
дмитрий песков
россия
сталинградская битва (1942-1943)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848701289_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4389c150014765aceb6726e678cddb69.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил слухи о возможном переименовании Волгограда в Сталинград."Не могу такого подтвердить", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, обсуждается ли в Кремле переименование Волгограда в Сталинград.До этого он сообщил, что президент РФ Владимир Путин посетит Волгоград в четверг, это будет поездка, посвященная годовщине победы в Сталинградской битве, глава государства примет участие в мемориальных мероприятиях.
https://ria.ru/20230131/stalingrad-1848591691.html
волгоград
сталинград
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848701289_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_d215fd2effc47ac79beb13e8032fe81c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
волгоград, сталинград, политика, дмитрий песков, россия, сталинградская битва (1942-1943)
Волгоград, Сталинград, Политика, Дмитрий Песков, Россия, Сталинградская битва (1942-1943)
12:56 31.01.2023 (обновлено: 15:24 31.01.2023)
 
В Кремле не ответили на вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград

Песков заявил, что не может подтвердить слухи о переименовании Волгограда в Сталинград

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкДорожный знак "Сталинград" на въезде в Волгоград. 31 января 2023
Дорожный знак Сталинград на въезде в Волгоград. 31 января 2023 - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
Перейти в медиабанк
Дорожный знак "Сталинград" на въезде в Волгоград. 31 января 2023
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил слухи о возможном переименовании Волгограда в Сталинград.
"Не могу такого подтвердить", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, обсуждается ли в Кремле переименование Волгограда в Сталинград.
До этого он сообщил, что президент РФ Владимир Путин посетит Волгоград в четверг, это будет поездка, посвященная годовщине победы в Сталинградской битве, глава государства примет участие в мемориальных мероприятиях.
Дорожный знак Сталинград на въезде в Волгоград - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
Вчера, 10:36
В Волгограде поменяли указатели к 80-летию победы в Сталинградской битве
 
ВолгоградСталинградПолитикаДмитрий ПесковРоссияСталинградская битва (1942-1943)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала