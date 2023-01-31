https://ria.ru/20230131/stalingrad-1848643876.html
В Кремле не ответили на вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград
В Кремле не ответили на вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград - РИА Новости, 31.01.2023
В Кремле не ответили на вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил слухи о возможном переименовании Волгограда в Сталинград. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T12:56
2023-01-31T12:56
2023-01-31T15:24
волгоград
сталинград
политика
дмитрий песков
россия
сталинградская битва (1942-1943)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848701289_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4389c150014765aceb6726e678cddb69.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил слухи о возможном переименовании Волгограда в Сталинград."Не могу такого подтвердить", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, обсуждается ли в Кремле переименование Волгограда в Сталинград.До этого он сообщил, что президент РФ Владимир Путин посетит Волгоград в четверг, это будет поездка, посвященная годовщине победы в Сталинградской битве, глава государства примет участие в мемориальных мероприятиях.
https://ria.ru/20230131/stalingrad-1848591691.html
волгоград
сталинград
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848701289_90:0:2821:2048_1920x0_80_0_0_d215fd2effc47ac79beb13e8032fe81c.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
волгоград, сталинград, политика, дмитрий песков, россия, сталинградская битва (1942-1943)
Волгоград, Сталинград, Политика, Дмитрий Песков, Россия, Сталинградская битва (1942-1943)
12:56 31.01.2023 (обновлено: 15:24 31.01.2023)
В Кремле не ответили на вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград
Песков заявил, что не может подтвердить слухи о переименовании Волгограда в Сталинград