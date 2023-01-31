https://ria.ru/20230131/stalingrad-1848643876.html

В Кремле не ответили на вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград

В Кремле не ответили на вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград - РИА Новости, 31.01.2023

В Кремле не ответили на вопрос о переименовании Волгограда в Сталинград

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил слухи о возможном переименовании Волгограда в Сталинград. РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T12:56

2023-01-31T12:56

2023-01-31T15:24

волгоград

сталинград

политика

дмитрий песков

россия

сталинградская битва (1942-1943)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848701289_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_4389c150014765aceb6726e678cddb69.jpg

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не подтвердил слухи о возможном переименовании Волгограда в Сталинград."Не могу такого подтвердить", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналистов о том, обсуждается ли в Кремле переименование Волгограда в Сталинград.До этого он сообщил, что президент РФ Владимир Путин посетит Волгоград в четверг, это будет поездка, посвященная годовщине победы в Сталинградской битве, глава государства примет участие в мемориальных мероприятиях.

https://ria.ru/20230131/stalingrad-1848591691.html

волгоград

сталинград

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

волгоград, сталинград, политика, дмитрий песков, россия, сталинградская битва (1942-1943)