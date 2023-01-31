https://ria.ru/20230131/ssha-1848817997.html

Сенатор прокомментировал обвинение в нарушении Россией СНВ-3

Сенатор прокомментировал обвинение в нарушении Россией СНВ-3 - РИА Новости, 31.01.2023

Сенатор прокомментировал обвинение в нарушении Россией СНВ-3

Вашингтон практически отказался от политики разрядки, разрушил существующие договоры и теперь пытается переложить ответственность на Россию, заявил РИА Новости... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T22:49

2023-01-31T22:49

2023-01-31T22:49

россия

сша

вашингтон (штат)

сергей цеков

сергей рябков

договор снв-3

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Вашингтон практически отказался от политики разрядки, разрушил существующие договоры и теперь пытается переложить ответственность на Россию, заявил РИА Новости член комитета СФ по международным делам Сергей Цеков. Издание Wall Street Journal во вторник сообщило, что госдепартамент направил в конгресс США уведомление о том, что считает нарушением договора СНВ-3 блокирование Россией американских инспекций.Цеков также уверен, что в мире все, за исключением "оболваненного народа Европы", понимают, кто представляет угрозу мировому сообществу, в том числе с точки зрения угрозы ядерных конфликтов. "А кто, в принципе, старается этот вопрос снять с повестки дня и действительно обеспечить безопасность в рамках всего мирового сообщества", — добавил он. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью РИА Новости заявил, что Россия остается приверженной Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), соблюдая все установленные количественные и качественные ограничения и продолжая информационный обмен. Он отметил, что это США, осуществляя фронтальное сдерживание Москвы, нарушают преамбулу договора, где говорится о неделимости безопасности.

https://ria.ru/20230131/dsnv-1848810334.html

россия

сша

вашингтон (штат)

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

россия, сша, вашингтон (штат), сергей цеков, сергей рябков, договор снв-3