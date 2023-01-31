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Сенатор прокомментировал обвинение в нарушении Россией СНВ-3
Сенатор прокомментировал обвинение в нарушении Россией СНВ-3 - РИА Новости, 31.01.2023
Сенатор прокомментировал обвинение в нарушении Россией СНВ-3
Вашингтон практически отказался от политики разрядки, разрушил существующие договоры и теперь пытается переложить ответственность на Россию, заявил РИА Новости... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T22:49
2023-01-31T22:49
2023-01-31T22:49
россия
сша
вашингтон (штат)
сергей цеков
сергей рябков
договор снв-3
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Вашингтон практически отказался от политики разрядки, разрушил существующие договоры и теперь пытается переложить ответственность на Россию, заявил РИА Новости член комитета СФ по международным делам Сергей Цеков. Издание Wall Street Journal во вторник сообщило, что госдепартамент направил в конгресс США уведомление о том, что считает нарушением договора СНВ-3 блокирование Россией американских инспекций.Цеков также уверен, что в мире все, за исключением "оболваненного народа Европы", понимают, кто представляет угрозу мировому сообществу, в том числе с точки зрения угрозы ядерных конфликтов. "А кто, в принципе, старается этот вопрос снять с повестки дня и действительно обеспечить безопасность в рамках всего мирового сообщества", — добавил он. Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков в интервью РИА Новости заявил, что Россия остается приверженной Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), соблюдая все установленные количественные и качественные ограничения и продолжая информационный обмен. Он отметил, что это США, осуществляя фронтальное сдерживание Москвы, нарушают преамбулу договора, где говорится о неделимости безопасности.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, вашингтон (штат), сергей цеков, сергей рябков, договор снв-3
Россия, США, Вашингтон (штат), Сергей Цеков, Сергей Рябков, Договор СНВ-3
Сенатор прокомментировал обвинение в нарушении Россией СНВ-3
Цеков: США почти отказались от политики разрядки и перекладывают ответственность на Россию
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Вашингтон практически отказался от политики разрядки, разрушил существующие договоры и теперь пытается переложить ответственность на Россию, заявил РИА Новости член комитета СФ по международным делам Сергей Цеков.
Издание Wall Street Journal во вторник сообщило, что госдепартамент направил в конгресс США уведомление о том, что считает нарушением договора СНВ-3 блокирование Россией американских инспекций.
"Все эти их заявления… являются зачастую лживыми, неправдивыми. Они, в общем, практически отказались от политики разрядки, разрушили все договоры, которые были… Пытаются все переложить на Россию", — сказал он.
Цеков также уверен, что в мире все, за исключением "оболваненного народа Европы", понимают, кто представляет угрозу мировому сообществу, в том числе с точки зрения угрозы ядерных конфликтов.
"А кто, в принципе, старается этот вопрос снять с повестки дня и действительно обеспечить безопасность в рамках всего мирового сообщества", — добавил он.
Ранее замглавы МИД РФ Сергей Рябков
в интервью РИА Новости заявил, что Россия остается приверженной Договору по сокращению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), соблюдая все установленные количественные и качественные ограничения и продолжая информационный обмен. Он отметил, что это США, осуществляя фронтальное сдерживание Москвы
, нарушают преамбулу договора, где говорится о неделимости безопасности.