https://ria.ru/20230131/srok-1848570081.html

Участникам беспорядков в Каракалпакстане дали срок

Участникам беспорядков в Каракалпакстане дали срок - РИА Новости, 31.01.2023

Участникам беспорядков в Каракалпакстане дали срок

Бухарский областной суд приговорил 18 участников прошлогодних волнений в Каракалпакии, республике на северо-западе Узбекистана, к срокам от трех до 16 лет... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T08:56

2023-01-31T08:56

2023-01-31T09:08

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ТАШКЕНТ, 31 янв – РИА Новости. Бухарский областной суд приговорил 18 участников прошлогодних волнений в Каракалпакии, республике на северо-западе Узбекистана, к срокам от трех до 16 лет лишения свободы, четверо обвиняемых приговорены к ограничению свободы до пяти лет, сообщил РИА Новости во вторник представитель суда.В конце ноября указанный суд начал открытое рассмотрение дела по обвинению 22 человек, подозреваемых в организации и участии в волнениях в Каракалпакии. Им предъявлены обвинения по 11 статьям уголовного кодекса, в том числе "посягательство на конституционный строй Республики Узбекистан", "массовые беспорядки", "разбой", "незаконное завладение огнестрельным оружием". Санкции по указанным статьям предусматривают наказание вплоть до 20 лет лишения свободы. Большинство из обвиняемых вину признали."Суд приговорил 18 обвиняемых к срокам заключения от трех до 16 лет лишения свободы, четверо обвиняемых приговорены к ограничению свободы до пяти лет", - сказал представитель суда. В частности, главный подозреваемый в деле о событиях в Нукусе Даулетмурат Тажимуратов приговорен к 16 годам лишения свободы, прокуратура ранее запрашивала 18 лет лишения свободы.Ранее власти Каракалпакии обратились в суд с просьбой смягчить в рамках закона наказание участникам волнений.Генпрокуратура Узбекистана в декабре сообщила, что обвинение в участии и организации июльских массовых беспорядков в Каракалпакии предъявлено 171 человеку, в том числе в отношении 22 обвиняемых уголовное дело уже рассматривается в суде. Кроме того, завершаются следственные действия по уголовному делу, выделенному в отдельное производство, в отношении 39 обвиняемых.В Нукусе, административном центре Каракалпакии, 1 июля прошла незаконная демонстрация из-за вносимых поправок в конституцию Узбекистана. По данным местных властей, была задержана группа организаторов беспорядков, которая пыталась захватить органы власти региона. Позднее президент Узбекистана Шавкат Мирзиёев ввел в Каракалпакии режим чрезвычайного положения с 3 июля по 2 августа, а также комендантский час на указанный период. Третьего июля в ходе селектора с участием Мирзиёева было отмечено, что обстановка в Каракалпакии стабилизировалась и возвращается в нормальное русло. Двадцатого июля президент подписал указ о досрочном прекращении режима ЧП с 21 июля.По уточненным данным, в ходе волнений погиб 21 человек, пострадали 274, были задержаны 516, в том числе иностранные граждане. Позднее генпрокуратура сообщила, что 14 человек были задержаны по статье УК "посягательство на конституционный строй". Четвертого июля узбекистанский парламент решил сохранить статус Каракалпакии, предполагающий его суверенитет, на чем настаивали протестующие.

https://ria.ru/20220712/podderzhka-1801838609.html

https://ria.ru/20220710/karakalpakstan-1801526778.html

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каракалпакстан, в мире, узбекистан, шавкат мирзиеев, генеральная прокуратура рф