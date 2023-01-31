"Все становится серьезно". Во Франции увидели сигнал Китая по Украине
Французский политик Филиппо предупредил о риске третьей мировой войны из-за стратегии НАТО
Французский военный. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Франции следует перестать поддерживать стратегию НАТО из-за поставок оружия на Украину и риска развязывания третьей мировой войны, заявил в Twitter лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо.
"Китай официально просит Соединенные Штаты прекратить поставки оружия Украине! Все становится очень, очень серьезно! Мы приближаемся к третьей мировой войне или перестаем следовать, как пудели, за НАТО и ее американской военной стратегией?!" — написал политик.
Ранее китайская государственная газета Global Times написала, что НАТО наращивает силы на случай прямого столкновения с Россией.
Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, и выражала обеспокоенность наращиванием его сил в Европе. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности региону. При этом Россия остается открытой к диалогу, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Филиппо неоднократно критиковал западные страны за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники для ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.