https://ria.ru/20230131/signal-1848554267.html

"Все становится серьезно". Во Франции увидели сигнал Китая по Украине

"Все становится серьезно". Во Франции увидели сигнал Китая по Украине - РИА Новости, 31.01.2023

"Все становится серьезно". Во Франции увидели сигнал Китая по Украине

Франции следует перестать поддерживать стратегию НАТО из-за поставок оружия на Украину и риска развязывания третьей мировой войны, заявил в Twitter лидер... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T02:15

2023-01-31T02:15

2023-01-31T02:15

в мире

россия

украина

франция

нато

китай

сша

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Франции следует перестать поддерживать стратегию НАТО из-за поставок оружия на Украину и риска развязывания третьей мировой войны, заявил в Twitter лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо.Ранее китайская государственная газета Global Times написала, что НАТО наращивает силы на случай прямого столкновения с Россией.Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, и выражала обеспокоенность наращиванием его сил в Европе. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности региону. При этом Россия остается открытой к диалогу, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Филиппо неоднократно критиковал западные страны за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники для ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230130/konfrontatsiya-1848290959.html

https://ria.ru/20230129/ukraina-1848229744.html

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украина

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китай

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Максим Горбачев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Максим Горбачев

в мире, россия, украина, франция, нато, китай, сша