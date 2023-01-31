Рейтинг@Mail.ru
"Все становится серьезно". Во Франции увидели сигнал Китая по Украине - РИА Новости, 31.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230131/signal-1848554267.html
"Все становится серьезно". Во Франции увидели сигнал Китая по Украине
"Все становится серьезно". Во Франции увидели сигнал Китая по Украине - РИА Новости, 31.01.2023
"Все становится серьезно". Во Франции увидели сигнал Китая по Украине
Франции следует перестать поддерживать стратегию НАТО из-за поставок оружия на Украину и риска развязывания третьей мировой войны, заявил в Twitter лидер... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T02:15
2023-01-31T02:15
в мире
россия
украина
франция
нато
китай
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848554153_0:308:3072:2036_1920x0_80_0_0_344598e9564bf84b48297cedb50cacaa.jpg
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Франции следует перестать поддерживать стратегию НАТО из-за поставок оружия на Украину и риска развязывания третьей мировой войны, заявил в Twitter лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо.Ранее китайская государственная газета Global Times написала, что НАТО наращивает силы на случай прямого столкновения с Россией.Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, и выражала обеспокоенность наращиванием его сил в Европе. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности региону. При этом Россия остается открытой к диалогу, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.Филиппо неоднократно критиковал западные страны за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники для ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
https://ria.ru/20230130/konfrontatsiya-1848290959.html
https://ria.ru/20230129/ukraina-1848229744.html
россия
украина
франция
китай
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Максим Горбачев
Максим Горбачев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848554153_87:0:2818:2048_1920x0_80_0_0_167a0f007fe6fd2e8096d3dc67cfe36e.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, украина, франция, нато, китай, сша
В мире, Россия, Украина, Франция, НАТО, Китай, США
02:15 31.01.2023
 
"Все становится серьезно". Во Франции увидели сигнал Китая по Украине

Французский политик Филиппо предупредил о риске третьей мировой войны из-за стратегии НАТО

© AFP 2023 / ANDREI PUNGOVSCHIФранцузский военный
Французский военный - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© AFP 2023 / ANDREI PUNGOVSCHI
Французский военный. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Франции следует перестать поддерживать стратегию НАТО из-за поставок оружия на Украину и риска развязывания третьей мировой войны, заявил в Twitter лидер движения "Патриоты" Флориан Филиппо.

"Китай официально просит Соединенные Штаты прекратить поставки оружия Украине! Все становится очень, очень серьезно! Мы приближаемся к третьей мировой войне или перестаем следовать, как пудели, за НАТО и ее американской военной стратегией?!" — написал политик.

Ранее китайская государственная газета Global Times написала, что НАТО наращивает силы на случай прямого столкновения с Россией.
Москва не раз отмечала, что Североатлантический альянс нацелен на конфронтацию, и выражала обеспокоенность наращиванием его сил в Европе. Как подчеркивал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, дальнейшее расширение блока не принесет большей безопасности региону. При этом Россия остается открытой к диалогу, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.
Французский солдат - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
Вчера, 03:27
Во Франции призвали выйти из НАТО после заявления о конфронтации с Россией
Филиппо неоднократно критиковал западные страны за финансовую поддержку Украины и поставки военной техники для ВСУ, которые затягивают конфликт в восточноевропейской стране.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
Украинские военные в Артемовске - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
29 января, 15:44Специальная военная операция на Украине
В США заявили о печальном будущем Украины из-за сговора в НАТО
 
В миреРоссияУкраинаФранцияНАТОКитайСША
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала