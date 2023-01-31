https://ria.ru/20230131/samozanyatye-1848552899.html

Омбудсмен призвала снять ограничения по видам деятельности для самозанятых

Омбудсмен призвала снять ограничения по видам деятельности для самозанятых - РИА Новости, 31.01.2023

Омбудсмен призвала снять ограничения по видам деятельности для самозанятых

Ограничения по видам деятельности для самозанятых нужно отменить в России, оставив только существующие условия по отсутствию наемных работников и величине... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T01:30

2023-01-31T01:30

2023-01-31T01:30

экономика

россия

борис титов

владимир путин

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Ограничения по видам деятельности для самозанятых нужно отменить в России, оставив только существующие условия по отсутствию наемных работников и величине годового дохода в 2,4 миллиона рублей, заявила РИА Новости общественный омбудсмен по вопросам защиты прав предпринимателей на специальных режимах налогообложения Марина Блудян. "Нужно давать самозанятым официальную возможность работать в большем круге отраслей, чем сейчас. Тот же туризм: самозанятый не может стать экскурсоводом, потому что требуется проходить аккредитацию, а в нормативных документах о том, где экскурсовод должен согласовывать свою программу, получать на нее разрешение, и так далее, самозанятые не фигурируют. У нас вообще там, где есть лицензия, самозанятым места нет. А могло бы найтись", - сказала Блудян. Специальный налоговый режим для самозанятых – налог на профессиональный доход (НПД) позволяет частным предпринимателям легализовать свою деятельность, установив приложение "Мой налог" на смартфон. Ставка налога для них составляет 4% или 6%. Закон сейчас разрешает самозанятым заниматься всеми видами деятельности, кроме нескольких. В частности, нельзя реализовать товары, подлежащие обязательной маркировке. Нельзя перепродавать товары (кроме бывших в употреблении). Нельзя заниматься медицинской деятельностью и перевозкой пассажиров и багажа легковым такси: прямого запрета в законе нет, однако согласно действующим нормативам, соответствующие лицензии могут получать только организации и индивидуальные предприниматели. Бизнес-омбудсмен Борис Титов ранее в письме президенту России Владимиру Путину предложил расширить круг видов деятельности, в которых может применяться режим НПД. "Самозанятые косметологи, диетологи, массажисты, остеопаты работают без лицензии, на свой страх и риск. Самозанятые таксисты тоже не могут получить разрешение на свою работу. Зачем? Выводить людей из тени можно гораздо успешнее", - уверена эксперт.

https://ria.ru/20230131/zanyatost-1848550260.html

https://ria.ru/20230130/zarabotok-1848296555.html

https://ria.ru/20230130/planirovanie-1848296118.html

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экономика, россия, борис титов, владимир путин