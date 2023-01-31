https://ria.ru/20230131/sady-1848767853.html

Доступность дошкольного образования в России составляет 99,4 процента

Доступность дошкольного образования в России составляет 99,4 процента - РИА Новости, 31.01.2023

Доступность дошкольного образования в России составляет 99,4 процента

Вопрос с доступностью детсадов в России практически решен, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T18:35

2023-01-31T18:35

2023-01-31T18:35

общество

россия

сергей кравцов

дети

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Вопрос с доступностью детсадов в России практически решен, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. По его словам, в 2022 году в эксплуатацию была введена 251 школа, 238 детсадов. "Сегодня доступность дошкольного образования 99,4%. Помните, Дмитрий Анатольевич, лет восемь назад, какие очереди выстраивались в детские сады? Сегодня этот вопрос практически решен", — сказал министр на заседании программной комиссии партии. Он также добавил, что оснащение школ компьютерами в стране продолжается несмотря на санкции. Всего в стране дополнительным образованием охвачены порядка 80% школьников.

https://realty.ria.ru/20221110/detsad-1830475743.html

россия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

общество, россия, сергей кравцов, дети