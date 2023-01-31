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Доступность дошкольного образования в России составляет 99,4 процента
Доступность дошкольного образования в России составляет 99,4 процента - РИА Новости, 31.01.2023
Доступность дошкольного образования в России составляет 99,4 процента
Вопрос с доступностью детсадов в России практически решен, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T18:35
2023-01-31T18:35
2023-01-31T18:35
общество
россия
сергей кравцов
дети
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Вопрос с доступностью детсадов в России практически решен, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов. По его словам, в 2022 году в эксплуатацию была введена 251 школа, 238 детсадов. "Сегодня доступность дошкольного образования 99,4%. Помните, Дмитрий Анатольевич, лет восемь назад, какие очереди выстраивались в детские сады? Сегодня этот вопрос практически решен", — сказал министр на заседании программной комиссии партии. Он также добавил, что оснащение школ компьютерами в стране продолжается несмотря на санкции. Всего в стране дополнительным образованием охвачены порядка 80% школьников.
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россия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, сергей кравцов, дети
Общество, Россия, Сергей Кравцов, Дети
Доступность дошкольного образования в России составляет 99,4 процента
Министр просвещения Кравцов: доступность дошкольного образования составляет 99,4 процента
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Вопрос с доступностью детсадов в России практически решен, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов.
По его словам, в 2022 году в эксплуатацию была введена 251 школа, 238 детсадов.
"Сегодня доступность дошкольного образования 99,4%. Помните, Дмитрий Анатольевич, лет восемь назад, какие очереди выстраивались в детские сады? Сегодня этот вопрос практически решен", — сказал министр на заседании программной комиссии партии.
Он также добавил, что оснащение школ компьютерами в стране продолжается несмотря на санкции. Всего в стране дополнительным образованием охвачены порядка 80% школьников.