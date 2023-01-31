https://ria.ru/20230131/rossiyanki-1848560652.html

Четверть россиянок хотели бы работать только с мужчинами, показал опрос

Четверть россиянок хотели бы работать только с мужчинами, показал опрос - РИА Новости, 31.01.2023

Четверть россиянок хотели бы работать только с мужчинами, показал опрос

Быть единственным представителем своего пола в коллективе хотела бы каждая четвертая женщина и каждый пятый мужчина, показало исследование SuperJob, результаты... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T06:33

2023-01-31T06:33

2023-01-31T06:33

общество

россия

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Быть единственным представителем своего пола в коллективе хотела бы каждая четвертая женщина и каждый пятый мужчина, показало исследование SuperJob, результаты которого есть у РИА Новости. "Быть единственной женщиной в коллективе хотела бы каждая четвертая (25%): по мнению опрошенных, в такой команде было бы меньше сплетен и излишних эмоций. Напротив, каждая вторая не хотела бы, чтобы ее коллегами были только мужчины: судя по комментариям, это могло бы стать причиной некоторого психологического дискомфорта. Каждая четвертая (24%) затруднилась ответить: "Я оцениваю сотрудников по рабочим качествам, а не по полу", - показало исследование, в котором участвовали 1,6 тысячи респондентов. Мужчины реже женщин мечтают о том, чтобы быть единственным представителем своего пола на работе: о таком желании рассказал только каждый пятый (20%), тогда как 56% представителей сильного пола не хотели бы трудиться в чисто женском коллективе. В комментариях часто встречается мнение, что оптимальный вариант - это смешанный коллектив: "Когда в команде есть женщины, отношения становятся более человеческими, меньше мата - женщины цивилизуют среду". Затруднился ответить каждый четвертый (24%). Не состоящие в браке респонденты гораздо чаще выражают готовность быть единственным представителем своего пола в коллективе, чем те, кто уже имеет свою семью. Среди мужчин о таком желании чаще всего сообщают опрошенные до 34 лет, а среди женщин - от 35 до 44 лет.

https://ria.ru/20230130/vakansii-1848294188.html

https://ria.ru/20230130/planirovanie-1848296118.html

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общество, россия