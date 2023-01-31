https://ria.ru/20230131/rets-1848599096.html

РЭЦ начал прием заявок на конкурс "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте"

РЭЦ начал прием заявок на конкурс "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте" - РИА Новости, 31.01.2023

РЭЦ начал прием заявок на конкурс "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте"

Российский экспортный центр (входит в группу ВЭБ.РФ) с 31 января начинает принимать заявки на конкурс "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте", сообщает центр. РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T10:58

2023-01-31T10:58

2023-01-31T10:58

российский экспортный центр (рэц)

россия

вероника никишина

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Российский экспортный центр (входит в группу ВЭБ.РФ) с 31 января начинает принимать заявки на конкурс "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте", сообщает центр."31 января 2023 года стартует прием заявок на участие во всероссийском конкурсе Центров поддержки экспорта "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте", который организуют Российский экспортный центр и Совет Федерации. Подать заявку можно до 15 февраля", - говорится в сообщении."Поддержка женского предпринимательства - важный трек работы Российского экспортного центра и всей экосистемы поддержки. Мы хотим, чтобы регионы, где предпринимательницы активнее всего вовлекаются в экспорт, рассказали о своих успехах и поделились своим опытом. А женщины по всей России узнали, что они всегда могут обратиться за помощью и в РЭЦ, и в региональные Центры поддержки экспорта, и в Совет Федерации, который помогает нам в организации этого конкурса", - отметила генеральный директор РЭЦ Вероника Никишина.Системная государственная поддержка очень важна в условиях новых вызовов и ограничений, с которыми столкнулись российские экспортеры, подчеркнула с свою очередь зампред Совета Федерации Галина Карелова."В рамках совместного проекта Совета Евразийского женского форума при Совете Федерации и Российского экспортного центра "Женская кооперация в международной торговле" мы регулярно реализуем инициативы, направленные на создание стимулов экспортной деятельности и поиск решений по продвижению продукции женщин-предпринимателей на зарубежных рынках", - сказала Карелова.Она уверена, что конкурс "Лидеры поддержки. Женщины в экспорте" станет эффективным инструментом тиражирования лучших практик поддержки женского экспортного предпринимательства и развития несырьевого экспорта в стране.В конкурсе могут принять участие Центры поддержки экспорта (ЦПЭ) из любого региона. В нем три номинации: "Динамика вовлечения в экспорт", "Новый женский экспорт" и "Креативное вовлечение".Федеральная конкурсная комиссия оценит ЦПЭ по охвату услугами женщин-предпринимателей, по количеству заключенных ими экспортных контрактов при поддержке ЦПЭ, а также по содержанию мероприятий, которые помогают вовлекать предпринимательниц в экспорт. Результаты конкурса будут подведены на церемонии награждения победителей в марте 2023 года.Узнать больше о конкурсе, методике оценки и скачать форму конкурсной заявки можно на сайте РЭЦ.

https://ria.ru/20230130/missiya-1848375298.html

https://ria.ru/20230124/rets-1847028218.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

российский экспортный центр (рэц), россия, вероника никишина