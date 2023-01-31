https://ria.ru/20230131/pushkov-1848552330.html
Пушков посчитал недостаточным отказ США поставлять истребители на Украину
Пушков посчитал недостаточным отказ США поставлять истребители на Украину - РИА Новости, 31.01.2023
Пушков посчитал недостаточным отказ США поставлять истребители на Украину
Глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил в своем телеграм-канале, что США должны использовать влияние на... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T01:08
2023-01-31T01:08
2023-01-31T01:08
специальная военная операция на украине
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алексей пушков
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил в своем телеграм-канале, что США должны использовать влияние на союзников, чтобы исключить поставки истребителей F-16 Украине. Ранее пресс-пул Белого дома сообщил, что американский президент Джо Байден заявил, что США не будут предоставлять Украине истребители F-16. По его словам, заявление Байдена не означает, что истребители не будут поставлять другие страны. Он отметил, что F-16 есть у девяти стран НАТО, а у Франции есть свои истребители Rafale. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
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Пушков посчитал недостаточным отказ США поставлять истребители на Украину
Пушков: США должны повлиять на союзников, чтобы не допустить поставки F-16 Киеву