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Пушков посчитал недостаточным отказ США поставлять истребители на Украину - РИА Новости, 31.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230131/pushkov-1848552330.html
Пушков посчитал недостаточным отказ США поставлять истребители на Украину
Пушков посчитал недостаточным отказ США поставлять истребители на Украину - РИА Новости, 31.01.2023
Пушков посчитал недостаточным отказ США поставлять истребители на Украину
Глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил в своем телеграм-канале, что США должны использовать влияние на... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T01:08
2023-01-31T01:08
специальная военная операция на украине
в мире
сша
россия
украина
цены на нефть
алексей пушков
джо байден
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил в своем телеграм-канале, что США должны использовать влияние на союзников, чтобы исключить поставки истребителей F-16 Украине. Ранее пресс-пул Белого дома сообщил, что американский президент Джо Байден заявил, что США не будут предоставлять Украине истребители F-16. По его словам, заявление Байдена не означает, что истребители не будут поставлять другие страны. Он отметил, что F-16 есть у девяти стран НАТО, а у Франции есть свои истребители Rafale. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
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в мире, сша, россия, украина, цены на нефть, алексей пушков, джо байден, сергей лавров, совет федерации рф, нато, f-16, rafale
Специальная военная операция на Украине, В мире, США, Россия, Украина, Цены на нефть, Алексей Пушков, Джо Байден, Сергей Лавров, Совет Федерации РФ, НАТО, F-16, Rafale
01:08 31.01.2023
 
Пушков посчитал недостаточным отказ США поставлять истребители на Украину

Пушков: США должны повлиять на союзников, чтобы не допустить поставки F-16 Киеву

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкАлексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Илья Питалев
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Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Глава комиссии Совфеда по информполитике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков заявил в своем телеграм-канале, что США должны использовать влияние на союзников, чтобы исключить поставки истребителей F-16 Украине.
Ранее пресс-пул Белого дома сообщил, что американский президент Джо Байден заявил, что США не будут предоставлять Украине истребители F-16.
"Для предотвращения крайне опасного витка эскалации заявление Байдена является недостаточным. США не только должны жестко придерживаться этой позиции, но и использовать свое влияние на союзников, а оно более, чем достаточное, чтобы исключить такие поставки", - написал Пушков.
По его словам, заявление Байдена не означает, что истребители не будут поставлять другие страны. Он отметил, что F-16 есть у девяти стран НАТО, а у Франции есть свои истребители Rafale.
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
Боевая машина пехоты (БМП) США M2 Bradley - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
00:11Специальная военная операция на Украине
США отправили на Украину первую партию БМП Bradley
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреСШАРоссияУкраинаЦены на нефтьАлексей ПушковДжо БайденСергей ЛавровСовет Федерации РФНАТОF-16Rafale
 
 
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