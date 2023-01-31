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Число погибших после взрыва в мечети в Пешаваре возросло до 90 человек - РИА Новости, 31.01.2023
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Число погибших после взрыва в мечети в Пешаваре возросло до 90 человек
Число погибших после взрыва в мечети в Пешаваре возросло до 90 человек - РИА Новости, 31.01.2023
Число погибших после взрыва в мечети в Пешаваре возросло до 90 человек
Число погибших при теракте в мечети в пакистанском городе Пешавар достигло 90 человек, передает радиостанция Radio Pakistan. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T09:09
2023-01-31T10:42
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Число погибших при теракте в мечети в пакистанском городе Пешавар достигло 90 человек, передает радиостанция Radio Pakistan. "Спасательная операция продолжается и разбираются обломки мечети", — говорится в сообщении. По информации полиции, в больницу доставили более 200 пострадавших, из них порядка 100 госпитализированы, остальных выписали. Ранее сообщалось о 72 погибших и 157 пострадавших. По сведениям издания News, тела 40 жертв уже передали семьям после вскрытия.Взрыв в мечети прогремел накануне днем, около 13:40 по местному времени, во время молитвы. Его устроил террорист-смертник. В результате обвалилась крыша и часть здания. По словам очевидцев, в это время в мечети было более 100 человек, большинство — из полиции, армии и саперных подразделений. Сообщалось, что ответственность за теракт взяла на себя группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан"*, но позже в группировке опровергли эти обвинения, заявив, что их правила запрещают атаки на мечети и общественные места. Однако, как полагают местные СМИ, за взрывом могли стоять некие местные подразделения группировки.* Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20230130/terakty-1848432226.html
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в мире, пешавар, пакистан, россия
В мире, Пешавар, Пакистан, Россия
09:09 31.01.2023 (обновлено: 10:42 31.01.2023)
 
Число погибших после взрыва в мечети в Пешаваре возросло до 90 человек

Radio Pakistan: число погибших после взрыва в мечети в Пешаваре возросло до 90 человек

© AP Photo / Muhammad SajjadАвтомобиль скорой помощи в районе места взрыва в Пешаваре, Пакистан
Автомобиль скорой помощи в районе места взрыва в Пешаваре, Пакистан - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© AP Photo / Muhammad Sajjad
Автомобиль скорой помощи в районе места взрыва в Пешаваре, Пакистан
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Число погибших при теракте в мечети в пакистанском городе Пешавар достигло 90 человек, передает радиостанция Radio Pakistan.
"Спасательная операция продолжается и разбираются обломки мечети", — говорится в сообщении.
По информации полиции, в больницу доставили более 200 пострадавших, из них порядка 100 госпитализированы, остальных выписали.
Ранее сообщалось о 72 погибших и 157 пострадавших. По сведениям издания News, тела 40 жертв уже передали семьям после вскрытия.
На месте взрыва в Пешаваре, Пакистан - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
30 января, 15:03
Крупные теракты в мире в 2022-2023 годах
Взрыв в мечети прогремел накануне днем, около 13:40 по местному времени, во время молитвы. Его устроил террорист-смертник. В результате обвалилась крыша и часть здания. По словам очевидцев, в это время в мечети было более 100 человек, большинство — из полиции, армии и саперных подразделений.
Сообщалось, что ответственность за теракт взяла на себя группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан"*, но позже в группировке опровергли эти обвинения, заявив, что их правила запрещают атаки на мечети и общественные места. Однако, как полагают местные СМИ, за взрывом могли стоять некие местные подразделения группировки.
* Террористическая организация, запрещенная в России.
Автомобили скорой помощи в районе взрыва в Пешаваре, Пакистан. 30 января 2023 - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
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