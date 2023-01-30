https://ria.ru/20230130/pakistan-1848360424.html
В Пакистане прогремел взрыв, есть пострадавшие
В Пакистане прогремел взрыв, есть пострадавшие - РИА Новости, 30.01.2023
В Пакистане прогремел взрыв, есть пострадавшие
Взрыв произошел в пакистанском городе Пешавар, есть много пострадавших, сообщает телеканал Dawn. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T12:10
2023-01-30T12:10
2023-01-30T12:25
в мире
пакистан
пешавар
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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 янв - РИА Новости. Взрыв произошел в пакистанском городе Пешавар, есть много пострадавших, сообщает телеканал Dawn. По данным телеканала, взрыв произошел недалеко от полицейского участка Пешавара. Район взрыва оцеплен, в городе введено чрезвычайное положение. Полиция пока не уточнила, было ли произошедшее терактом. В конце ноября прошлого года террористическая группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан"* сообщила, что отменяет согласованный с правительством Пакистана режим прекращения огня и приказывает своим боевикам совершать нападения по всей стране. Группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан"* признана террористической правительствами США, Великобритании и Канады. Созданная из представителей различных группировок, она противостоит правительствам Пакистана и Индии, стремясь распространить свое влияние на ряд областей этих государств. При этом афганские талибы отрицают связь с этим движением.* Террористическая организация, запрещенная на территории России
https://ria.ru/20221130/pakistan-1835177097.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, пакистан, пешавар
В мире, Пакистан, Пешавар
12:10 30.01.2023 (обновлено: 12:25 30.01.2023)
В Пакистане прогремел взрыв, есть пострадавшие
Dawn: взрыв прогремел в пакистанском Пешаваре, пострадали десятки человек
НЬЮ-ДЕЛИ, 30 янв - РИА Новости.
Взрыв произошел в пакистанском городе Пешавар, есть много пострадавших, сообщает телеканал Dawn
.
По данным телеканала, взрыв произошел недалеко от полицейского участка Пешавара. Район взрыва оцеплен, в городе введено чрезвычайное положение.
Полиция пока не уточнила, было ли произошедшее терактом.
В конце ноября прошлого года террористическая группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан"* сообщила, что отменяет согласованный с правительством Пакистана режим прекращения огня и приказывает своим боевикам совершать нападения по всей стране.
Группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан"* признана террористической правительствами США, Великобритании и Канады. Созданная из представителей различных группировок, она противостоит правительствам Пакистана и Индии, стремясь распространить свое влияние на ряд областей этих государств. При этом афганские талибы отрицают связь с этим движением.
* Террористическая организация, запрещенная на территории России