https://ria.ru/20230130/pakistan-1848360424.html

В Пакистане прогремел взрыв, есть пострадавшие

В Пакистане прогремел взрыв, есть пострадавшие - РИА Новости, 30.01.2023

В Пакистане прогремел взрыв, есть пострадавшие

Взрыв произошел в пакистанском городе Пешавар, есть много пострадавших, сообщает телеканал Dawn. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T12:10

2023-01-30T12:10

2023-01-30T12:25

в мире

пакистан

пешавар

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НЬЮ-ДЕЛИ, 30 янв - РИА Новости. Взрыв произошел в пакистанском городе Пешавар, есть много пострадавших, сообщает телеканал Dawn. По данным телеканала, взрыв произошел недалеко от полицейского участка Пешавара. Район взрыва оцеплен, в городе введено чрезвычайное положение. Полиция пока не уточнила, было ли произошедшее терактом. В конце ноября прошлого года террористическая группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан"* сообщила, что отменяет согласованный с правительством Пакистана режим прекращения огня и приказывает своим боевикам совершать нападения по всей стране. Группировка "Техрик-и-Талибан Пакистан"* признана террористической правительствами США, Великобритании и Канады. Созданная из представителей различных группировок, она противостоит правительствам Пакистана и Индии, стремясь распространить свое влияние на ряд областей этих государств. При этом афганские талибы отрицают связь с этим движением.* Террористическая организация, запрещенная на территории России

https://ria.ru/20221130/pakistan-1835177097.html

пакистан

пешавар

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Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, пакистан, пешавар