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США допустили применение ядерного оружия для сдерживания КНДР - РИА Новости, 31.01.2023
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США допустили применение ядерного оружия для сдерживания КНДР
США допустили применение ядерного оружия для сдерживания КНДР - РИА Новости, 31.01.2023
США допустили применение ядерного оружия для сдерживания КНДР
США готовы защищать Южную Корею от КНДР, в том числе и при помощи ядерного оружия, заявил на пресс-конференции в Сеуле глава Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T10:48
2023-01-31T12:20
в мире
сша
сеул
южная корея
ллойд остин
министерство обороны сша
кндр
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. США готовы защищать Южную Корею от КНДР, в том числе и при помощи ядерного оружия, заявил на пресс-конференции в Сеуле глава Пентагона Ллойд Остин. По словам главы Пентагона, в прошлом году было зафиксировано "беспрецедентное число" провокаций со стороны КНДР. Остин и его южнокорейский коллега Ли Чжон Соп осудили действия Пхеньяна, в том числе запуски ракет и недавние вторжения беспилотников.В конце прошлого года лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея намерена построить самые могущественные в мире стратегические ядерные силы. По его словам, обладание "невиданной абсолютной мощью" поможет защитить достоинство и суверенитет республики. Для этого Пхеньян постоянно проводит испытания ракет разного типа, в том числе и баллистических. По данным японских и южнокорейских военных, некоторые из них могут достичь территории США.Сеул обвиняет КНДР в готовности начать войну, требует немедленно прекратить ядерные разработки и грозит северному соседу жестким ответом на нападение. Система обороны Южной Кореи состоит из трех элементов — систем упреждающего удара Kill Chain, противоракетной обороны KAMD, а также системы "массированного наказания и возмездия" KMPR. Последняя подразумевает массовый пуск ракет в случае атаки со стороны КНДР.
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сша
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в мире, сша, сеул, южная корея, ллойд остин, министерство обороны сша, кндр
В мире, США, Сеул, Южная Корея, Ллойд Остин, Министерство обороны США, КНДР
10:48 31.01.2023 (обновлено: 12:20 31.01.2023)
 
США допустили применение ядерного оружия для сдерживания КНДР

Глава Пентагона Ллойд Остин допустил применение ядерного оружия для защиты Южной Кореи

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. США готовы защищать Южную Корею от КНДР, в том числе и при помощи ядерного оружия, заявил на пресс-конференции в Сеуле глава Пентагона Ллойд Остин.
"Соединенные Штаты твердо привержены обязательствам по сдерживанию, что включает весь спектр имеющихся средств обороны, включая наши конвенциональные и ядерные возможности, а также противоракетную оборону", — сказал он.
По словам главы Пентагона, в прошлом году было зафиксировано "беспрецедентное число" провокаций со стороны КНДР. Остин и его южнокорейский коллега Ли Чжон Соп осудили действия Пхеньяна, в том числе запуски ракет и недавние вторжения беспилотников.
В конце прошлого года лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея намерена построить самые могущественные в мире стратегические ядерные силы. По его словам, обладание "невиданной абсолютной мощью" поможет защитить достоинство и суверенитет республики. Для этого Пхеньян постоянно проводит испытания ракет разного типа, в том числе и баллистических. По данным японских и южнокорейских военных, некоторые из них могут достичь территории США.
Сеул обвиняет КНДР в готовности начать войну, требует немедленно прекратить ядерные разработки и грозит северному соседу жестким ответом на нападение. Система обороны Южной Кореи состоит из трех элементов — систем упреждающего удара Kill Chain, противоракетной обороны KAMD, а также системы "массированного наказания и возмездия" KMPR. Последняя подразумевает массовый пуск ракет в случае атаки со стороны КНДР.
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В миреСШАСеулЮжная КореяЛлойд ОстинМинистерство обороны СШАКНДР
 
 
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