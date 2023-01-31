10:48 31.01.2023 (обновлено: 12:20 31.01.2023)
США допустили применение ядерного оружия для сдерживания КНДР
Глава Пентагона Ллойд Остин допустил применение ядерного оружия для защиты Южной Кореи
© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. США готовы защищать Южную Корею от КНДР, в том числе и при помощи ядерного оружия, заявил на пресс-конференции в Сеуле глава Пентагона Ллойд Остин.
"Соединенные Штаты твердо привержены обязательствам по сдерживанию, что включает весь спектр имеющихся средств обороны, включая наши конвенциональные и ядерные возможности, а также противоракетную оборону", — сказал он.
По словам главы Пентагона, в прошлом году было зафиксировано "беспрецедентное число" провокаций со стороны КНДР. Остин и его южнокорейский коллега Ли Чжон Соп осудили действия Пхеньяна, в том числе запуски ракет и недавние вторжения беспилотников.
В конце прошлого года лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея намерена построить самые могущественные в мире стратегические ядерные силы. По его словам, обладание "невиданной абсолютной мощью" поможет защитить достоинство и суверенитет республики. Для этого Пхеньян постоянно проводит испытания ракет разного типа, в том числе и баллистических. По данным японских и южнокорейских военных, некоторые из них могут достичь территории США.
Сеул обвиняет КНДР в готовности начать войну, требует немедленно прекратить ядерные разработки и грозит северному соседу жестким ответом на нападение. Система обороны Южной Кореи состоит из трех элементов — систем упреждающего удара Kill Chain, противоракетной обороны KAMD, а также системы "массированного наказания и возмездия" KMPR. Последняя подразумевает массовый пуск ракет в случае атаки со стороны КНДР.