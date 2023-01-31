https://ria.ru/20230131/pentagon-1848595795.html

США допустили применение ядерного оружия для сдерживания КНДР

США допустили применение ядерного оружия для сдерживания КНДР - РИА Новости, 31.01.2023

США допустили применение ядерного оружия для сдерживания КНДР

США готовы защищать Южную Корею от КНДР, в том числе и при помощи ядерного оружия, заявил на пресс-конференции в Сеуле глава Пентагона Ллойд Остин. РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T10:48

2023-01-31T10:48

2023-01-31T12:20

в мире

сша

сеул

южная корея

ллойд остин

министерство обороны сша

кндр

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:38:3067:1763_1920x0_80_0_0_151717c68564e7dd35aa5a0cffeea644.jpg

МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. США готовы защищать Южную Корею от КНДР, в том числе и при помощи ядерного оружия, заявил на пресс-конференции в Сеуле глава Пентагона Ллойд Остин. По словам главы Пентагона, в прошлом году было зафиксировано "беспрецедентное число" провокаций со стороны КНДР. Остин и его южнокорейский коллега Ли Чжон Соп осудили действия Пхеньяна, в том числе запуски ракет и недавние вторжения беспилотников.В конце прошлого года лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что Северная Корея намерена построить самые могущественные в мире стратегические ядерные силы. По его словам, обладание "невиданной абсолютной мощью" поможет защитить достоинство и суверенитет республики. Для этого Пхеньян постоянно проводит испытания ракет разного типа, в том числе и баллистических. По данным японских и южнокорейских военных, некоторые из них могут достичь территории США.Сеул обвиняет КНДР в готовности начать войну, требует немедленно прекратить ядерные разработки и грозит северному соседу жестким ответом на нападение. Система обороны Южной Кореи состоит из трех элементов — систем упреждающего удара Kill Chain, противоракетной обороны KAMD, а также системы "массированного наказания и возмездия" KMPR. Последняя подразумевает массовый пуск ракет в случае атаки со стороны КНДР.

https://ria.ru/20230130/oruzhie-1848359288.html

сша

сеул

южная корея

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, сша, сеул, южная корея, ллойд остин, министерство обороны сша, кндр