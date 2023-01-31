https://ria.ru/20230131/osventsim-1848539655.html

Для Запада Освенцим освободила уже не Красная армия

Для Запада Освенцим освободила уже не Красная армия - РИА Новости, 31.01.2023

Для Запада Освенцим освободила уже не Красная армия

Россию не позвали на официальные мероприятия по случаю очередной, 78-й годовщины освобождения Красной армией концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Не позвали... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T08:00

2023-01-31T08:00

2023-01-31T15:30

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Россию не позвали на официальные мероприятия по случаю очередной, 78-й годовщины освобождения Красной армией концлагеря Аушвиц-Биркенау в Освенциме. Не позвали снова.С тех пор как страны НАТО во главе с США — назовем прямо заказчиков грубых исторических фальсификаций — занялись переписыванием истории Второй мировой войны, новости о том, как сносят памятники советским солдатам, оскорбляют память советских воинов-освободителей и отказывают нашей стране в благодарности и уважении за освобождение Европы от нацизма, сыплются на нас ежедневно, как голубиный помет.Но сей раз западная индустрия исторической лжи и пропаганды припасла нечто новенькое.Пляски на костях жертв и героев перешли в новую стадию, количество лжи и дезинформации дало новое качество.Ведущая канала Die Welt Франка Лефельдт рассказала, что "Фракция Красной Армии" освободила выживших немецкого концлагеря Освенцим". "Фракция Красной Армии" — название немецкой террористической организации, которая совершала ограбления, убийства и угоны самолетов. Что угодно, какие угодно бандиты в роли освободителей Европы от нее самой, но только не русские герои. Русские! О, никогда! Справедливости ради, ведущая извинилась. Но вполне могла бы ничего не делать.Каких только версий не наслушались мы за эти годы. Одна из популярных в западных СМИ — проукраинская: дескать, войска 1-го Украинского фронта, состоящие из украинцев и евреев, сами и освободили Освенцим. Очень удобная версия. Русских в ней нет — и хорошо.Мы и сами поздно спохватились. Ложь о нацизме заполняла западные СМИ и, как следствие, массовое сознание годами. Но старт кампании окончательной отмены советского воинского подвига был дан, похоже, три года назад. Тогда сыграли козырной картой: узница Освенцима — 90-летняя Ева Шлосс (сводная сестра Анны Франк) — заявила в интервью Daily Mail, что фотографии и кинохроника из освобожденного советской армией лагеря — фейк.Те самые кадры, на которых люди в полосатых робах, мужчины, женщины, дети смотрят с надеждой из-за колючей проволоки. И радуются, что пришло освобождение. Хрестоматийные фотографии, ужасающе страшные, замогильные — и одновременно полные надежды, которая все-таки улыбнулась несчастным: пришла свобода! Некоторым улыбнулась — на прощание. Потому что после пережитых мук лагеря не все, даже освобожденные, что на тех фото, смогли выжить.Ева Шлосс смогла. Ведь ею сразу же занялись советские врачи. А советские солдаты старались накормить, одеть и согреть ее.Посмотрите это видео. На этих кадрах Ева Шлосс врет. Или бредит. Что лучше — сложно выбрать. Смотреть неловко. Смотреть жутко. Но надо смотреть.Теперь в полной мере проникаешься смыслом высказывания "Врет как очевидец". И эта страшная ложь тем страшнее, что ею спасенная узница Освенцима предает саму себя и сотни тысяч погибших в концлагерях.Ева Шлосс писала книги и выступала с лекциями по всему миру, она одна из самых известных свидетелей и жертв холокоста. Ее фигура была выбрана неслучайно для запуска кампании чудовищной лжи об Освенциме.Как развивается ложь (бред) о советских воинах?Еще в 2012 году Ева Шлосс приезжала в Москву на конференцию "Холокост: память и предупреждение". Здесь она встретилась со своими освободителями — тремя воинами Красной армии. (А где имена наших героев? Я не нашла.) Вот что пишет об этом событии международный еврейский журнал "Алеф": "В стенах Мемориальной синагоги на Поклонной горе она встретилась с тремя русскими солдатами, освобождавшими Освенцим. Зал стоя приветствовал освободителей и освобожденную долгими аплодисментами. В глазах всех, кто пришел на встречу с Евой Шлосс, стояли слезы. <…> Когда все участники встречи разошлись, зал опустел, там все еще оставались несколько человек — Ева Шлосс и ее освободители, воины Советской армии, пришедшие на эту встречу спустя многие десятилетия. Они говорили и никак не могли наговориться…"Вот как в 2012 году в Москве Шлосс воспоминала освобождение советскими солдатами Освенцима (цитирую журнал "Алеф"):"Я вышла утром из барака и увидела кого-то бородатого, большого. Он был весь в инее. Я сначала подумала, что это медведь", — улыбается она.Еве и ее маме Всевышний дал уникальный шанс выстоять и выжить: они были спасены советскими солдатами. Уцелевшая в аду концлагеря, как самую дорогую реликвию Ева бережно хранит затертую гимнастерку и солдатскую юбку. Так ее "нарядили" освободители, поскольку других вещей у нее не было. О русских воинах Ева вспоминает с теплом:"Они нас кормили, берегли, одевали, следили за нами. Они помогли нам выжить! Несмотря на то что мы стали свободными, бои продолжались. Вместе с советскими солдатами мы были направлены в Советский Союз. В мае 1945 года мы вернулись в Голландию".В 2019-м выходит книга Шлосс "После Аушвица". И здесь уже все иначе:"Внезапно дверь в барак распахнулась, и женщина закричала: "Там у ворот — медведь!" Это казалось маловероятным, но в Биркенау не было ничего невероятного. Мы с волнением направились к выходу, и перед нами предстало своеобразное зрелище: действительно, там был "медведь". Большой человек в медвежьей шкуре изумленно глядел на нас с таким же испуганным выражением лица. Возможно, мне надо было быть осторожнее, но безудержная радость охватила меня в тот момент. Я подбежала к нему, бросилась на руки, и он меня обнял. Это было 27 января 1945 года — советские войска пришли освобождать нас".То есть русские еще числятся победителями, но уже в медвежьей шкуре. И с ними надо быть осторожнее, несмотря на радость освобождения. Ну и какие фотоаппараты у медведя? Но пока об этом Шлосс молчит. Ведь ее книга выходит в России с фотографией на обложке из той самой серии фотографий, которые она потом назовет фейковыми.Мы еще тогда могли бы громко удивиться! Какая медвежья шкура, вы запамятовали? Вот фото, вот армейская форма. Но мы любезно промолчали. Жертвы же. Спасенные нами. Книгу издали в России в этой самой редакции.Там и еще есть. "Много написано и о роли русских солдат, и о том, что они насиловали немецких женщин. Мне хотелось бы найти в своем сердце хоть каплю сочувствия к этим женщинам, но я не могу этого сделать, учитывая то, что претерпела моя семья от рук нацистского режима, который поддерживался этими женщинами. Вы должны понять, что я не могу быть объективной в этом вопросе: мои собственные страдания и потери слишком глубоки и болезненны. Рассудок же говорит мне о том, что права человека равны для всех и что зверства, совершаемые против кого бы то ни было, недопустимы.Мой опыт общения с советскими солдатами состоял в том, что они были моими освободителями и друзьями. Те первые солдаты были из 60-й армии 1-го Украинского фронта под командованием генерала Павла Курочкина. В течение ближайших нескольких дней сначала малые, а затем все более многочисленные группы солдат обосновывались в лагере. Они готовили для нас сытную еду, говорили с нами и давали погреться у костра".Понимаете, да? Она не сомневается в том, что "говорят" о советских солдатах. Она оправдывается за то, что ее опыт общения с советскими солдатами был положителен. А так-то осуждает зверства. Факт совершения зверств советскими солдатами не оспаривается.Уже тогда в ее книге мы находим эти отвратительные манипуляции, но смотрим на это спокойно: нет нации толерантнее нас, особенно если нас оскорбляют и лгут о нас.Мы очень зря не отреагировали тогда со всей жесткостью. Как не реагируем на ложь сейчас. Дескать, ну говорят, но мы же знаем правду. Кто — мы? Уже не все знают ее даже в России. И еще нам вечно неудобно, мы же вечные гуманисты. Еще бы, ведь применен запрещенный прием. Когда лжет не пропагандист-неонацист, а сама жертва нацистов — и ее вроде бы жестко и не призовешь к ответу за клевету.И в итоге этой мягкости и толерантности дело приходит к 2020 году и утверждению, что фотографии из Освенцима — подделка.Сейчас мы имеем дело с последствиями этой изощренной масштабной лжи, которая конструировалась в том числе с участием жертв Холокоста.Это делает западная пропагандистская машина, не щадя никого — даже честь жертв. И делает сознательно, цинично, последовательно, не по незнанию или недосмотру. Это не странности пожилой женщины, которую используют, — это стратегия наших врагов. Запад устал делать вид, что он гуманный, либеральный и мечтал об освобождении, — он, наоборот, хочет быть нацистским. Для этого нужно уничтожить нас — кто одни только сейчас и заинтересованы в сохранении правды. Подумать только: правда о нацизме не нужна никому, кроме России! Опять.Историческая правда для нас сейчас — наш шанс на победу, наша опора и стержень.Поэтому мы сами должны твердо знать и детям своим рассказать, что правда о муках и освобождении Освенцима вписана навсегда в мировую историю и находится она в материалах Нюрнбергского процесса.Возьмем один страшный день процесса — 28 января 1946 года. Свидетельница, французская журналистка — бывшая узница Мари Клод Вайян-Кутюрье — рассказывает суду об Освенциме:"Обвинитель: Видели ли вы в "лазарете" беременных женщин?Свидетель: Да. Если еврейские женщины, попадавшие в лагерь, находились на первых месяцах беременности, им делали аборт. Когда же они находились на одном из последних месяцев, то после того, как они производили на свет ребенка, его топили в ведре с водой. Мне известно это, так как я работала в "лазарете" и знала, что этим руководила немка-акушерка, сидевшая по обвинению в уголовном преступлении — совершении абортов. Спустя некоторое время приехал новый врач, и в продолжение двух месяцев новорожденных еврейских детей перестали убивать. Но однажды из Берлина пришел приказ, в котором говорилось, что их снова следует уничтожать. Тогда матерей с детьми вызвали в "лазарет", посадили на грузовики и увезли в газовую камеру.Когда немцы покинули лагерь, они оставили в нем 2000 больных и некоторое число добровольцев, в том числе и меня, для того чтобы ухаживать за больными. Нас оставили без воды и без света. К счастью, на другой день прибыли русские. Таким образом, мы смогли отправиться в лагерь, где помещались мужчины, и там мы увидели неописуемое зрелище. В течение пяти дней у заключенных не было воды. В лагере находились 800 человек тяжело больных, три врача и семь медсестер, которые не успевали выносить мертвых из помещений, в которых лежали больные. Благодаря содействию Красной армии мы смогли перевезти этих больных в чистые блоки, оказать им необходимую помощь и покормить их. К сожалению, я могу назвать лишь число французов. Когда мы прибыли в лагерь, в нем находились 400 французов, но только 150 вернулись во Францию. Что касается остальных, то было слишком поздно, несмотря на оказанную им помощь".Вот что рассказала Кутюрье. Вот что слышал зал международного трибунала.После этого допросили Рудольфа Гесса — подсудимого, который был начальником лагеря Освенцим. Вот фрагмент стенограммы:"Кауфман: Правильно ли, что в 1941 году вы были приглашены в Берлин к Гиммлеру? Расскажите кратко содержание вашей беседы.Гесс: Хорошо. Летом 1941 года я был приглашен лично рейхсфюрером СС Гиммлером в Берлин. Я не могу дословно повторить, что он мне говорил, но смысл его слов был таков: фюрер приказал окончательно разрешить еврейский вопрос. Мы, то есть СС, должны претворить этот приказ в жизнь. Если теперь, в данное время, мы не сделаем этого, то позднее еврейский народ уничтожит немецкий народ.Кауфман: Что вам известно о так называемых медицинских опытах с живыми заключенными?Гесс: Медицинские опыты проводились в различных лагерях. В Освенциме производились опыты по стерилизации профессором Клаубертом и доктором Шуманом и опыты над близнецами эсэсовским врачом доктором Менгеле".Фотографии освобожденного Освенцима, сделанные русскими, приобщены к корпусу доказательств Нюрнбергского процесса. И даже выложены на сайте Стенфордского университета. Фотоальбом на 63 страницы. Да, тут те самые фото, которые Шлосс назвала подделкой. Посмотрите, там вы найдете все: и фото заключенных, и фото заморенных голодом детей, и оскопленных мужчин, и тюки с волосами убитых, и горы их чемоданов, и пепел крематориев, и горы костей. Номер и название документа — H-1476, USSR Exhibit No. 30. (Все документы трибунала имели подобные шифры.)Здесь же есть "Сообщение Чрезвычайной Государственной Комиссии о чудовищных преступлениях германского правительства в Освенциме". Номер документа — H-1474 (a-g) USSR Exhibits Nos. 6B-9, 11, 12, страницы 146-174. Тут вы найдете подробное описание конвейера смерти: как работали крематории Освенцима, сколько печей стояло, скольких людей сжигали, как утилизировали останки, как продавали несгоревшие кости на изготовление удобрений коммерсантам, как работали умирающие на благо заводов Круппа и других предприятий, как расстреливали советских военнопленных первым делом. И про опыты, стерилизацию и кастрацию — все здесь. А еще там есть монтажный лист фильма, сделанного режиссером Романом Карменом и его коллегами — советскими кинооператорами на Центральной студии документальных фильмов, куда вошли кадры освобожденного Освенцима и открывшихся нацистских преступлений. Документ H-1482 USSR Exhibits Nos. 80, 81, 85.Это все — неопровержимые доказательства. Разве о них кто-то забыл из тех, кто лжет о русских солдатах? Знают все.И спасибо еще Стенфорду, что выложили сканы. Могли бы не трудиться даже, если уж пошла отмена исторической правды. Мы сами, Россия, никак не хотим или не можем выложить собранные нами доказательства вины нацистов, предъявленные в Нюрнберге, на общее обозрение. Чтобы можно было не пытливому исследователю, а любому гражданину свободно их найти, прочесть и рассказать детям, что же творили нацисты и кто настоящий герой человечества.Мы, русские, все никак не можем поверить в то, что у нас из рук вырывают знамя победы и дают его украинским нацистам. Мы все думаем, что последний рубеж еще где-то далеко, что сражение за правду мы выиграли и это пересмотру не подлежит. Увы, все, боевая тревога! Пора осознать, что мы на переднем крае.Нам пора понять, что все опять зависит только от нас самих. Заслугами дедов больше не укроешься. Им, наследникам нацистов, ничего докажешь, не напомнишь и счет не предъявишь. Бесполезно взывать к их совести, всхлипывать, обижаться, кричать. Там знают. Знают, что лгут и делают больно, знают, что кощунствуют над могилами павших героев и очерняют память освободителей. Они делают это, потому что могут и хотят.И никакие исторические документы больше им не указ. Они учатся на опыте Гитлера и Наполеона как неудачников, они хорошо изучили материал. Теперь, чтобы победить, надо не просто лгать о событиях, надо их придумывать и называть те, что были, вымышленными. Документы — ну и что?Так ведет себя распоясавшийся бандит: ну а что ты мне сделаешь, ну а что?Как написал журналист и антифашист Вадим Авва, чтобы осталась живой память о Второй мировой и Великой Отечественной, придется выиграть третью.А пока наши воины сражаются за победу исторической правды на фронтах, нам надо победить в тылу: сделать так, чтобы каждый в России знал и помнил о том, какой ценой спасена жизнь Евы Шлосс. И чтить память героев. И детей своих учить. Мы ведь освободили Освенцим не потому что это нам это было выгодно, а потому что такова историческая миссия нашего народа — встать на защиту справедливости. Помните, как в Библии: один из десяти исцеленных вернулся поблагодарить Христа.

https://ria.ru/20230128/zapad-1848009637.html

https://ria.ru/20230127/pamyat-1847876311.html

https://ria.ru/20230127/osventsim-1847578481.html

https://rsport.ria.ru/20221204/futbol-1836187507.html

https://ria.ru/20221007/rusofobiya-1822057674.html

https://ria.ru/20220302/uzniki-1775589376.html

https://ria.ru/20230127/tanki-1847743335.html

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авторы, в мире, освенцим, россия, берлин (город), анна франк, рудольф гесс, нато, вторая мировая война (1939-1945)