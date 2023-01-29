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В Германии ведущая извинилась за слова о советских солдатах - РИА Новости, 29.01.2023
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В Германии ведущая извинилась за слова о советских солдатах
В Германии ведущая извинилась за слова о советских солдатах - РИА Новости, 29.01.2023
В Германии ведущая извинилась за слова о советских солдатах
Ведущая телеканала Welt Франка Лефельдт извинилась в Twitter после того, как в эфире выпуска новостей перепутала Красную армию с леворадикальной немецкой... РИА Новости, 29.01.2023
2023-01-29T18:56
2023-01-29T20:39
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германия
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Ведущая телеканала Welt Франка Лефельдт извинилась в Twitter после того, как в эфире выпуска новостей перепутала Красную армию с леворадикальной немецкой организацией "Фракция Красной Армии" (RAF)."Я неправильно выразилась во время выпуска. Такие оговорки недопустимы в прямом эфире, но они происходят. Люди совершают ошибки. За моей ошибкой последовала непропорциональная волна злорадства и особенно сексизма", — написала журналистка.В пятницу во время эфира Лефельдт заявила, что концентрационный лагерь Аушвиц (Освенцим) освободила "Фракция Красной Армии". Оговорка журналистки вызвала волну негодования в Германии. Ее обвинили в непрофессионализме и узком кругозоре.В конце 1970-х члены RAF убивали и похищали людей, а также устраивали взрывы и грабили банки в ФРГ.Международный День памяти жертв холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила Аушвиц-Биркенау. Этот крупнейший нацистский лагерь смерти стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона — евреи, погибло в Аушвице в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря создали музей. В 1979 году его включили в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
https://ria.ru/20230127/bundestag-1847963293.html
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в мире, германия, освенцим
В мире, Германия, Освенцим
18:56 29.01.2023 (обновлено: 20:39 29.01.2023)
 
В Германии ведущая извинилась за слова о советских солдатах

Ведущая канала Welt Франка Лефельдт перепутала Красную армию с "Фракцией Красной Армии"

© Fotolia / dmitrimarutaРабота радиостанции
Работа радиостанции - РИА Новости, 1920, 29.01.2023
© Fotolia / dmitrimaruta
Работа радиостанции. Архивное фото
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МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Ведущая телеканала Welt Франка Лефельдт извинилась в Twitter после того, как в эфире выпуска новостей перепутала Красную армию с леворадикальной немецкой организацией "Фракция Красной Армии" (RAF).
"Я неправильно выразилась во время выпуска. Такие оговорки недопустимы в прямом эфире, но они происходят. Люди совершают ошибки. За моей ошибкой последовала непропорциональная волна злорадства и особенно сексизма", — написала журналистка.
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В пятницу во время эфира Лефельдт заявила, что концентрационный лагерь Аушвиц (Освенцим) освободила "Фракция Красной Армии". Оговорка журналистки вызвала волну негодования в Германии. Ее обвинили в непрофессионализме и узком кругозоре.
В конце 1970-х члены RAF убивали и похищали людей, а также устраивали взрывы и грабили банки в ФРГ.
Международный День памяти жертв холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила Аушвиц-Биркенау. Этот крупнейший нацистский лагерь смерти стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона — евреи, погибло в Аушвице в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря создали музей. В 1979 году его включили в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
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