18:56 29.01.2023 (обновлено: 20:39 29.01.2023)
В Германии ведущая извинилась за слова о советских солдатах
Ведущая канала Welt Франка Лефельдт перепутала Красную армию с "Фракцией Красной Армии"
Работа радиостанции. Архивное фото
МОСКВА, 29 янв — РИА Новости. Ведущая телеканала Welt Франка Лефельдт извинилась в Twitter после того, как в эфире выпуска новостей перепутала Красную армию с леворадикальной немецкой организацией "Фракция Красной Армии" (RAF).
"Я неправильно выразилась во время выпуска. Такие оговорки недопустимы в прямом эфире, но они происходят. Люди совершают ошибки. За моей ошибкой последовала непропорциональная волна злорадства и особенно сексизма", — написала журналистка.
В пятницу во время эфира Лефельдт заявила, что концентрационный лагерь Аушвиц (Освенцим) освободила "Фракция Красной Армии". Оговорка журналистки вызвала волну негодования в Германии. Ее обвинили в непрофессионализме и узком кругозоре.
В конце 1970-х члены RAF убивали и похищали людей, а также устраивали взрывы и грабили банки в ФРГ.
Международный День памяти жертв холокоста отмечают 27 января. В этот день в 1945 году Красная армия освободила Аушвиц-Биркенау. Этот крупнейший нацистский лагерь смерти стал одним из главных символов холокоста. Около 1,4 миллиона человек, из которых около 1,1 миллиона — евреи, погибло в Аушвице в 1941-1945 годах. В 1947 году на месте бывшего нацистского концлагеря создали музей. В 1979 году его включили в Список Всемирного наследия ЮНЕСКО.
27 января, 08:00"Это нельзя забыть". Что увидели освободители Освенцима