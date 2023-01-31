https://ria.ru/20230131/nebo-1848729232.html
В Кузбассе ввели режим "черного неба" на четырех территориях
В Кузбассе ввели режим "черного неба" на четырех территориях - РИА Новости, 31.01.2023
В Кузбассе ввели режим "черного неба" на четырех территориях
Власти Кузбасса ввели режим неблагоприятных метеорологических условий в четырех территориях, предприятиям рекомендовано сократить выбросы в атмосферу,... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T16:48
2023-01-31T16:48
2023-01-31T16:48
кемерово
экология
россия
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новокузнецк
прокопьевск
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КЕМЕРОВО, 31 янв – РИА Новости. Власти Кузбасса ввели режим неблагоприятных метеорологических условий в четырех территориях, предприятиям рекомендовано сократить выбросы в атмосферу, сообщается на сайте регионального министерства природных ресурсов и экологии. "В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией, в городе Кемерово ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Предприятиям города рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленному режиму с 18 час. 00 мин (14.00 мск) 31.01.2023 до 18 час. 00 мин (14.00 мск) 01.02.2023", – говорится в сообщении. Также неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Новокузнецке, Прокопьевске и Новокузнецком муниципальном округе. Предприятиям этих территорий также рекомендовано сократить выбросы в атмосферу с 18 часов (14.00 мск) 31 января до 18 часов (14.00 мск) 3 февраля. Неблагоприятные метеорологические условия представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.
https://ria.ru/20230111/nauka-1841865118.html
https://ria.ru/20230109/taganrog-1843737365.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кемерово, экология, россия, кемеровская область, новокузнецк, прокопьевск, происшествия – радио sputnik
Кемерово, Экология, Россия, Кемеровская область, Новокузнецк, Прокопьевск, Происшествия – Радио Sputnik
В Кузбассе ввели режим "черного неба" на четырех территориях
Власти Кузбасса ввели режим "черного неба" в Кемерово, Новокузнецке и Прокопьевске