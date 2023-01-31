https://ria.ru/20230131/nebo-1848729232.html

В Кузбассе ввели режим "черного неба" на четырех территориях

В Кузбассе ввели режим "черного неба" на четырех территориях - РИА Новости, 31.01.2023

В Кузбассе ввели режим "черного неба" на четырех территориях

Власти Кузбасса ввели режим неблагоприятных метеорологических условий в четырех территориях, предприятиям рекомендовано сократить выбросы в атмосферу,... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T16:48

2023-01-31T16:48

2023-01-31T16:48

кемерово

экология

россия

кемеровская область

новокузнецк

прокопьевск

происшествия – радио sputnik

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КЕМЕРОВО, 31 янв – РИА Новости. Власти Кузбасса ввели режим неблагоприятных метеорологических условий в четырех территориях, предприятиям рекомендовано сократить выбросы в атмосферу, сообщается на сайте регионального министерства природных ресурсов и экологии. "В соответствии с прогнозируемыми метеорологическими условиями и ожидаемой синоптической ситуацией, в городе Кемерово ожидаются неблагоприятные метеорологические условия, способствующие накоплению загрязняющих веществ в атмосферном воздухе. Предприятиям города рекомендуется задействовать мероприятия по сокращению выбросов в атмосферный воздух согласно объявленному режиму с 18 час. 00 мин (14.00 мск) 31.01.2023 до 18 час. 00 мин (14.00 мск) 01.02.2023", – говорится в сообщении. Также неблагоприятные метеоусловия ожидаются в Новокузнецке, Прокопьевске и Новокузнецком муниципальном округе. Предприятиям этих территорий также рекомендовано сократить выбросы в атмосферу с 18 часов (14.00 мск) 31 января до 18 часов (14.00 мск) 3 февраля. Неблагоприятные метеорологические условия представляют собой краткосрочное особое сочетание метеорологических факторов, способствующих накоплению вредных (загрязняющих) веществ в приземном слое атмосферного воздуха.

https://ria.ru/20230111/nauka-1841865118.html

https://ria.ru/20230109/taganrog-1843737365.html

кемерово

россия

кемеровская область

новокузнецк

прокопьевск

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

кемерово, экология, россия, кемеровская область, новокузнецк, прокопьевск, происшествия – радио sputnik