https://ria.ru/20230131/nato-1848754652.html

Турция контактирует с Финляндией по вопросу НАТО, заявили в Анкаре

Турция контактирует с Финляндией по вопросу НАТО, заявили в Анкаре - РИА Новости, 31.01.2023

Турция контактирует с Финляндией по вопросу НАТО, заявили в Анкаре

Турция находится в контакте с Финляндией по процессу членства в НАТО, в ближайшие дни ситуация может проясниться, заявил официальный представитель турецкого... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T17:52

2023-01-31T17:52

2023-01-31T17:52

в мире

финляндия

турция

ибрагим калын

реджеп тайип эрдоган

пекка хаависто

нато

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АНКАРА, 31 янв – РИА Новости. Турция находится в контакте с Финляндией по процессу членства в НАТО, в ближайшие дни ситуация может проясниться, заявил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын. Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая 2022 года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - Венгрия и Турция. Турция может принять решение по членству Финляндии в НАТО, которое "шокирует" Швецию, заявил ранее президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. "На самом деле президент Турции дал понять: если вы сделаете позитивный шаг в этом направлении, Турция даст соответствующий ответ. Этот призыв, конечно же, оценивается как в Швеции, так и в Финляндии. Швеция и Финляндия начали процесс вместе и проявили волю продолжать в этом направлении. Мы уважаем эту позицию, я тоже веду переговоры с коллегами. Что они предпримут, как они оценят процесс, мы увидим", - сказал Калын журналистам. По его словам, в последний период Швеция предприняла ряд негативных действий, как в отношении священной книги мусульман – Корана, так и против президента Турции Тайипа Эрдогана. "Здесь мы показали свою позицию, отложили механизм на неопределенный срок. Что скажет Финляндия? Начнется ли новый процесс? Это их решение. Мы находимся в контакте с ними, возможно, в ближайшие недели ситуация в этом направлении прояснится, они оценят положение. У меня будут телефонные переговоры с моими коллегами сегодня-завтра, глава МИД также продолжает контакты", - подчеркнул Калын. Глава шведского МИД Тобиас Билльстрём ранее заявил, что на фоне акций с сожжением Корана процесс вступления королевства в НАТО приостановлен, однако выразил надежду, что договоренностей с Анкарой удастся достичь на саммите МИД стран альянса в Вильнюсе в июле. Как сообщил РИА Новости источник в Анкаре, трехсторонний механизм по процессу членства Швеции и Финляндии в НАТО приостановлен на неопределенный срок по требованию турецкой стороны. Ранее глава финского МИД Пекка Хаависто допустил продолжение процедуры ратификации заявки страны в Североатлантический альянс отдельно от Швеции, но затем взял свои слова обратно. В свою очередь Чавушоглу заявил, что Турция не получала от Финляндии предложения по отдельной от Швеции заявке для вступления в НАТО.

https://ria.ru/20230131/ukraina-1848683453.html

https://ria.ru/20230131/nato-1848753924.html

https://ria.ru/20230131/nato-1848559665.html

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в мире, финляндия, турция, ибрагим калын, реджеп тайип эрдоган, пекка хаависто, нато