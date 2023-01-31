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В Анкаре призвали не связывать сделку по F-16 c процессом расширения НАТО - РИА Новости, 31.01.2023
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В Анкаре призвали не связывать сделку по F-16 c процессом расширения НАТО
В Анкаре призвали не связывать сделку по F-16 c процессом расширения НАТО - РИА Новости, 31.01.2023
В Анкаре призвали не связывать сделку по F-16 c процессом расширения НАТО
Турция призывает не связывать процесс членства Швеции и Финляндии в НАТО с процессом закупки Анкарой американских F-16, заявил официальный представитель... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T17:49
2023-01-31T17:50
в мире
турция
швеция
финляндия
реджеп тайип эрдоган
нато
f-16
f-35
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АНКАРА, 31 янв – РИА Новости. Турция призывает не связывать процесс членства Швеции и Финляндии в НАТО с процессом закупки Анкарой американских F-16, заявил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын. Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая 2022 года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - Венгрия и Турция. Турция может принять решение по членству Финляндии в НАТО, которое "шокирует" Швецию, заявил ранее президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. "Мы тоже слышим о том, что конгресс США может поставить такого рода условия. Администрация (США) нам сообщила об отсутствии такого рода требования или желания. Если в конгрессе сенаторы типа Менендеса выставят такого рода требование и одобрят заявку Греции по F-35, это будет открытой демонстрацией отсутствия беспристрастности внутри НАТО. Если будет такое требование, оно не будет принято со стороны Турции. Лучше, чтобы они не связывали тему F-16 с процессом членства Швеции и Финляндии в НАТО. Турция не отступит в этом отношении, это различные процессы, не зависящие друг от друга", - сказал Калын журналистам. США ранее исключили Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 в наказание за покупку российских систем ПВО С-400. Эрдоган впоследствии заявил об американском предложении приобрести другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Сделку предстоит согласовать в конгрессе, где у нее есть влиятельные противники.
https://ria.ru/20230131/turtsiya-1848579831.html
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в мире, турция, швеция, финляндия, реджеп тайип эрдоган, нато, f-16, f-35, с-400 «триумф», ибрагим калын
В мире, Турция, Швеция, Финляндия, Реджеп Тайип Эрдоган, НАТО, F-16, F-35, С-400 «Триумф», Ибрагим Калын
17:49 31.01.2023 (обновлено: 17:50 31.01.2023)
 
В Анкаре призвали не связывать сделку по F-16 c процессом расширения НАТО

В Анкаре призвали не связывать сделку по F-16 c членством Швеции и Финляндии в НАТО

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкФлаг Турции
Флаг Турции - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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АНКАРА, 31 янв – РИА Новости. Турция призывает не связывать процесс членства Швеции и Финляндии в НАТО с процессом закупки Анкарой американских F-16, заявил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын.
Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая 2022 года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - Венгрия и Турция. Турция может принять решение по членству Финляндии в НАТО, которое "шокирует" Швецию, заявил ранее президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
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"Мы тоже слышим о том, что конгресс США может поставить такого рода условия. Администрация (США) нам сообщила об отсутствии такого рода требования или желания. Если в конгрессе сенаторы типа Менендеса выставят такого рода требование и одобрят заявку Греции по F-35, это будет открытой демонстрацией отсутствия беспристрастности внутри НАТО. Если будет такое требование, оно не будет принято со стороны Турции. Лучше, чтобы они не связывали тему F-16 с процессом членства Швеции и Финляндии в НАТО. Турция не отступит в этом отношении, это различные процессы, не зависящие друг от друга", - сказал Калын журналистам.
США ранее исключили Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 в наказание за покупку российских систем ПВО С-400. Эрдоган впоследствии заявил об американском предложении приобрести другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Сделку предстоит согласовать в конгрессе, где у нее есть влиятельные противники.
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
Вчера, 14:00
Турция назвала условие для рассмотрения заявки Финляндии на членство в НАТО
 
В миреТурцияШвецияФинляндияРеджеп Тайип ЭрдоганНАТОF-16F-35С-400 «Триумф»Ибрагим Калын
 
 
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