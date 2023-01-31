https://ria.ru/20230131/nato-1848753924.html

В Анкаре призвали не связывать сделку по F-16 c процессом расширения НАТО

В Анкаре призвали не связывать сделку по F-16 c процессом расширения НАТО - РИА Новости, 31.01.2023

В Анкаре призвали не связывать сделку по F-16 c процессом расширения НАТО

Турция призывает не связывать процесс членства Швеции и Финляндии в НАТО с процессом закупки Анкарой американских F-16, заявил официальный представитель... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T17:49

2023-01-31T17:49

2023-01-31T17:50

в мире

турция

швеция

финляндия

реджеп тайип эрдоган

нато

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f-35

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АНКАРА, 31 янв – РИА Новости. Турция призывает не связывать процесс членства Швеции и Финляндии в НАТО с процессом закупки Анкарой американских F-16, заявил официальный представитель турецкого президента Ибрагим Калын. Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая 2022 года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - Венгрия и Турция. Турция может принять решение по членству Финляндии в НАТО, которое "шокирует" Швецию, заявил ранее президент республики Реджеп Тайип Эрдоган. "Мы тоже слышим о том, что конгресс США может поставить такого рода условия. Администрация (США) нам сообщила об отсутствии такого рода требования или желания. Если в конгрессе сенаторы типа Менендеса выставят такого рода требование и одобрят заявку Греции по F-35, это будет открытой демонстрацией отсутствия беспристрастности внутри НАТО. Если будет такое требование, оно не будет принято со стороны Турции. Лучше, чтобы они не связывали тему F-16 с процессом членства Швеции и Финляндии в НАТО. Турция не отступит в этом отношении, это различные процессы, не зависящие друг от друга", - сказал Калын журналистам. США ранее исключили Турцию из программы поставок новейших истребителей F-35 в наказание за покупку российских систем ПВО С-400. Эрдоган впоследствии заявил об американском предложении приобрести другие истребители, но не пятого, а четвертого поколения - F-16. Сделку предстоит согласовать в конгрессе, где у нее есть влиятельные противники.

https://ria.ru/20230131/turtsiya-1848579831.html

https://ria.ru/20230131/nato-1848666363.html

турция

швеция

финляндия

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в мире, турция, швеция, финляндия, реджеп тайип эрдоган, нато, f-16, f-35, с-400 «триумф», ибрагим калын