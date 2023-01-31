https://ria.ru/20230131/nato-1848666363.html

Турция назвала условие для рассмотрения заявки Финляндии на членство в НАТО

Турция назвала условие для рассмотрения заявки Финляндии на членство в НАТО - РИА Новости, 31.01.2023

Турция назвала условие для рассмотрения заявки Финляндии на членство в НАТО

Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может "позитивно посмотреть" на членство Финляндии в НАТО, если Хельсинки и Североатлантический альянс... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T14:00

2023-01-31T14:00

2023-01-31T14:01

в мире

финляндия

швеция

турция

мевлют чавушоглу

реджеп тайип эрдоган

нато

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/102771/75/1027717571_0:28:2001:1153_1920x0_80_0_0_b62d7394cbdc4ea57ee5b73f679b7811.jpg

АНКАРА, 31 янв – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может "позитивно посмотреть" на членство Финляндии в НАТО, если Хельсинки и Североатлантический альянс решатся на отдельную от Швеции заявку.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая 2022 года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - Венгрия и Турция. Турция может принять решение по членству Финляндии в НАТО, которое "шокирует" Швецию, заявил ранее президент республики Реджеп Тайип Эрдоган."С начала процесса относительно Финляндии мы сказали, что смотрим позитивно. Уважаемый господин президент (Эрдоган) вновь заявил об этом недавно на встрече с представителями молодежи. Но НАТО хочет, чтобы процесс двух стран (Швеции и Финляндии) шел параллельно. Эти две страны также придерживаются этой позиции. Если будет принято решение по отдельным заявкам, как это заявил наш президент, мы можем посмотреть позитивно на заявку Финляндии", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции с венгерским коллегой Петером Сийярто во вторник.Глава шведского МИД Тобиас Билльстрём ранее заявил, что на фоне акций с сожжением Корана процесс вступления королевства в НАТО приостановлен, однако выразил надежду, что договоренностей с Анкарой удастся достичь на саммите МИД стран альянса в Вильнюсе в июле. Как сообщил РИА Новости источник в Анкаре, трехсторонний механизм по процессу членства Швеции и Финляндии в НАТО приостановлен на неопределенный срок по требованию турецкой стороны.Ранее глава финского МИД Пекка Хаависто допустил продолжение процедуры ратификации заявки страны в Североатлантический альянс отдельно от Швеции, но затем взял свои слова обратно. В свою очередь Чавушоглу заявил, что Турция не получала от Финляндии предложения по отдельной от Швеции заявке для вступления в НАТО.

https://ria.ru/20230131/nato-1848559665.html

https://ria.ru/20230130/erdogan-1848254225.html

финляндия

швеция

турция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, финляндия, швеция, турция, мевлют чавушоглу, реджеп тайип эрдоган, нато