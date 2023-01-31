14:00 31.01.2023 (обновлено: 14:01 31.01.2023)
Турция назвала условие для рассмотрения заявки Финляндии на членство в НАТО
Чавушоглу: Турция рассмотрит членство Финляндии в НАТО в случае отдельной от Швеции заявки
© AP Photo / Virginia Mayo, FileШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
© AP Photo / Virginia Mayo, File
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
АНКАРА, 31 янв – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может "позитивно посмотреть" на членство Финляндии в НАТО, если Хельсинки и Североатлантический альянс решатся на отдельную от Швеции заявку.
Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая 2022 года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - Венгрия и Турция. Турция может принять решение по членству Финляндии в НАТО, которое "шокирует" Швецию, заявил ранее президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
"С начала процесса относительно Финляндии мы сказали, что смотрим позитивно. Уважаемый господин президент (Эрдоган) вновь заявил об этом недавно на встрече с представителями молодежи. Но НАТО хочет, чтобы процесс двух стран (Швеции и Финляндии) шел параллельно. Эти две страны также придерживаются этой позиции. Если будет принято решение по отдельным заявкам, как это заявил наш президент, мы можем посмотреть позитивно на заявку Финляндии", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции с венгерским коллегой Петером Сийярто во вторник.
Глава шведского МИД Тобиас Билльстрём ранее заявил, что на фоне акций с сожжением Корана процесс вступления королевства в НАТО приостановлен, однако выразил надежду, что договоренностей с Анкарой удастся достичь на саммите МИД стран альянса в Вильнюсе в июле. Как сообщил РИА Новости источник в Анкаре, трехсторонний механизм по процессу членства Швеции и Финляндии в НАТО приостановлен на неопределенный срок по требованию турецкой стороны.
Ранее глава финского МИД Пекка Хаависто допустил продолжение процедуры ратификации заявки страны в Североатлантический альянс отдельно от Швеции, но затем взял свои слова обратно. В свою очередь Чавушоглу заявил, что Турция не получала от Финляндии предложения по отдельной от Швеции заявке для вступления в НАТО.
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