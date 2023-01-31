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Турция назвала условие для рассмотрения заявки Финляндии на членство в НАТО - РИА Новости, 31.01.2023
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Турция назвала условие для рассмотрения заявки Финляндии на членство в НАТО
Турция назвала условие для рассмотрения заявки Финляндии на членство в НАТО - РИА Новости, 31.01.2023
Турция назвала условие для рассмотрения заявки Финляндии на членство в НАТО
Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может "позитивно посмотреть" на членство Финляндии в НАТО, если Хельсинки и Североатлантический альянс... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T14:00
2023-01-31T14:01
в мире
финляндия
швеция
турция
мевлют чавушоглу
реджеп тайип эрдоган
нато
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АНКАРА, 31 янв – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может "позитивно посмотреть" на членство Финляндии в НАТО, если Хельсинки и Североатлантический альянс решатся на отдельную от Швеции заявку.Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая 2022 года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - Венгрия и Турция. Турция может принять решение по членству Финляндии в НАТО, которое "шокирует" Швецию, заявил ранее президент республики Реджеп Тайип Эрдоган."С начала процесса относительно Финляндии мы сказали, что смотрим позитивно. Уважаемый господин президент (Эрдоган) вновь заявил об этом недавно на встрече с представителями молодежи. Но НАТО хочет, чтобы процесс двух стран (Швеции и Финляндии) шел параллельно. Эти две страны также придерживаются этой позиции. Если будет принято решение по отдельным заявкам, как это заявил наш президент, мы можем посмотреть позитивно на заявку Финляндии", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции с венгерским коллегой Петером Сийярто во вторник.Глава шведского МИД Тобиас Билльстрём ранее заявил, что на фоне акций с сожжением Корана процесс вступления королевства в НАТО приостановлен, однако выразил надежду, что договоренностей с Анкарой удастся достичь на саммите МИД стран альянса в Вильнюсе в июле. Как сообщил РИА Новости источник в Анкаре, трехсторонний механизм по процессу членства Швеции и Финляндии в НАТО приостановлен на неопределенный срок по требованию турецкой стороны.Ранее глава финского МИД Пекка Хаависто допустил продолжение процедуры ратификации заявки страны в Североатлантический альянс отдельно от Швеции, но затем взял свои слова обратно. В свою очередь Чавушоглу заявил, что Турция не получала от Финляндии предложения по отдельной от Швеции заявке для вступления в НАТО.
https://ria.ru/20230131/nato-1848559665.html
https://ria.ru/20230130/erdogan-1848254225.html
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в мире, финляндия, швеция, турция, мевлют чавушоглу, реджеп тайип эрдоган, нато
В мире, Финляндия, Швеция, Турция, Мевлют Чавушоглу, Реджеп Тайип Эрдоган, НАТО
14:00 31.01.2023 (обновлено: 14:01 31.01.2023)
 
Турция назвала условие для рассмотрения заявки Финляндии на членство в НАТО

Чавушоглу: Турция рассмотрит членство Финляндии в НАТО в случае отдельной от Швеции заявки

© AP Photo / Virginia Mayo, FileШтаб-квартира НАТО в Брюсселе
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© AP Photo / Virginia Mayo, File
Штаб-квартира НАТО в Брюсселе. Архивное фото
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АНКАРА, 31 янв – РИА Новости. Глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может "позитивно посмотреть" на членство Финляндии в НАТО, если Хельсинки и Североатлантический альянс решатся на отдельную от Швеции заявку.
Финляндия и Швеция на фоне российской специальной военной операции на Украине 18 мая 2022 года передали генсеку НАТО заявки на вступление в альянс. На текущий момент заявки Швеции и Финляндии в НАТО не ратифицировали лишь две страны из 30 - Венгрия и Турция. Турция может принять решение по членству Финляндии в НАТО, которое "шокирует" Швецию, заявил ранее президент республики Реджеп Тайип Эрдоган.
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В НАТО могут пренебречь мнением Анкары, заявил эксперт
"С начала процесса относительно Финляндии мы сказали, что смотрим позитивно. Уважаемый господин президент (Эрдоган) вновь заявил об этом недавно на встрече с представителями молодежи. Но НАТО хочет, чтобы процесс двух стран (Швеции и Финляндии) шел параллельно. Эти две страны также придерживаются этой позиции. Если будет принято решение по отдельным заявкам, как это заявил наш президент, мы можем посмотреть позитивно на заявку Финляндии", - сказал Чавушоглу на пресс-конференции с венгерским коллегой Петером Сийярто во вторник.
Глава шведского МИД Тобиас Билльстрём ранее заявил, что на фоне акций с сожжением Корана процесс вступления королевства в НАТО приостановлен, однако выразил надежду, что договоренностей с Анкарой удастся достичь на саммите МИД стран альянса в Вильнюсе в июле. Как сообщил РИА Новости источник в Анкаре, трехсторонний механизм по процессу членства Швеции и Финляндии в НАТО приостановлен на неопределенный срок по требованию турецкой стороны.
Ранее глава финского МИД Пекка Хаависто допустил продолжение процедуры ратификации заявки страны в Североатлантический альянс отдельно от Швеции, но затем взял свои слова обратно. В свою очередь Чавушоглу заявил, что Турция не получала от Финляндии предложения по отдельной от Швеции заявке для вступления в НАТО.
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В миреФинляндияШвецияТурцияМевлют ЧавушоглуРеджеп Тайип ЭрдоганНАТО
 
 
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