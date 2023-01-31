Рейтинг@Mail.ru
В НАТО могут пренебречь мнением Анкары, заявил эксперт - РИА Новости, 31.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20230131/nato-1848559665.html
В НАТО могут пренебречь мнением Анкары, заявил эксперт
В НАТО могут пренебречь мнением Анкары, заявил эксперт - РИА Новости, 31.01.2023
В НАТО могут пренебречь мнением Анкары, заявил эксперт
В НАТО на фоне нарастания противоречий могут пренебречь мнением Анкары при принятии в состав альянса Швеции и Финляндии, заявила РИА Новости президент... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T05:59
2023-01-31T05:59
в мире
швеция
финляндия
анкара (провинция)
мевлют чавушоглу
йенс столтенберг
пекка хаависто
нато
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767480945_0:206:3274:2048_1920x0_80_0_0_c892ae1053c7ea54284d1a8ee5b2f3fc.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. В НАТО на фоне нарастания противоречий могут пренебречь мнением Анкары при принятии в состав альянса Швеции и Финляндии, заявила РИА Новости президент Российской ассоциации Евро-Атлантического сотрудничества Татьяна Пархалина. "Прецеденты были: не в НАТО, а в Евросоюзе, когда ЕС обошел вето Венгрии. Нельзя исключить, что эти два евроатлантических института, учитывая, что в каждом из них есть свой "непредсказуемый игрок", в ряде случаев могут отойти от обязательных правил единогласия, существовавших до нынешнего года", - заявила Пархалина. Эксперт напомнила о недавнем заявлении генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Швеция и Финляндия станут членами НАТО в 2023 году несмотря на вето Турции. Удивляться возможному изменению "правил игры", отметила она, в нынешнее время не стоит. Финляндия и Швеция находятся в процессе ратификации заявок в Североатлантический альянс, где их членство одобрили 28 стран из 30, за исключением Турции и Венгрии. Накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может отдельно оценить заявки Финляндии и Швеции по членству в НАТО, но окончательное решение при этом будут принимать в Хельсинки и Стокгольме. Как также заявлял Чавушоглу, Финляндия показывает положительную позицию в процессе вступления в НАТО, провокаций наподобие Швеции не наблюдалось. Глава шведского МИД Тобиас Билльстрём ранее заявил, что на фоне акций с сожжением Корана процесс вступления королевства в НАТО приостановлен, однако выразил надежду, что договоренностей с Анкарой удастся достичь на саммите МИД стран альянса в Вильнюсе в июле. Как сообщил РИА Новости источник в Анкаре, трехсторонний механизм по процессу членства Швеции и Финляндии в НАТО приостановлен на неопределенный срок по требованию турецкой стороны. Ранее глава финского МИД Пекка Хаависто допустил продолжение процедуры ратификации заявки страны в Североатлантический альянс отдельно от Швеции, но затем взял свои слова обратно. В свою очередь Чавушоглу заявил, что Турция не получала от Финляндии предложения по отдельной от Швеции заявки для вступления в НАТО.
https://ria.ru/20230131/porazheniya-1848555082.html
https://ria.ru/20230130/finlyandiya-1848364351.html
швеция
финляндия
анкара (провинция)
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/0c/1767480945_351:146:2886:2048_1920x0_80_0_0_a8b5f36cd2f007e67c7813bf957991fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, швеция, финляндия, анкара (провинция), мевлют чавушоглу, йенс столтенберг, пекка хаависто, нато, евросоюз
В мире, Швеция, Финляндия, Анкара (провинция), Мевлют Чавушоглу, Йенс Столтенберг, Пекка Хаависто, НАТО, Евросоюз
05:59 31.01.2023
 
В НАТО могут пренебречь мнением Анкары, заявил эксперт

Эксперт Пархалина: в НАТО могут пренебречь мнением Анкары при принятии Швеции и Финляндии

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в медиабанкЗаседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе
Заседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в медиабанк
Заседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. В НАТО на фоне нарастания противоречий могут пренебречь мнением Анкары при принятии в состав альянса Швеции и Финляндии, заявила РИА Новости президент Российской ассоциации Евро-Атлантического сотрудничества Татьяна Пархалина.
"Прецеденты были: не в НАТО, а в Евросоюзе, когда ЕС обошел вето Венгрии. Нельзя исключить, что эти два евроатлантических института, учитывая, что в каждом из них есть свой "непредсказуемый игрок", в ряде случаев могут отойти от обязательных правил единогласия, существовавших до нынешнего года", - заявила Пархалина.
Погрузка бронежилетов и шлемов для Украины на базе ВВС США Дувр
Вчера, 02:40
В Турции предупредили США об очередном поражении на Украине
Эксперт напомнила о недавнем заявлении генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Швеция и Финляндия станут членами НАТО в 2023 году несмотря на вето Турции. Удивляться возможному изменению "правил игры", отметила она, в нынешнее время не стоит.
"Мы живем в эпоху геополитического разлома: не нужно удивляться тому, что правила, существовавшие до сих пор, меняются и будут меняться. Меняется и мировой порядок, и правила внутри международных институтов, и взаимодействие игроков. Слова Столтенберга были, может прилететь и какой-либо еще "черный лебедь". Но, видимо, альянс все же взял курс на интеграцию этих двух стран", - заключила эксперт.
Финляндия и Швеция находятся в процессе ратификации заявок в Североатлантический альянс, где их членство одобрили 28 стран из 30, за исключением Турции и Венгрии.
Накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может отдельно оценить заявки Финляндии и Швеции по членству в НАТО, но окончательное решение при этом будут принимать в Хельсинки и Стокгольме. Как также заявлял Чавушоглу, Финляндия показывает положительную позицию в процессе вступления в НАТО, провокаций наподобие Швеции не наблюдалось.
Глава шведского МИД Тобиас Билльстрём ранее заявил, что на фоне акций с сожжением Корана процесс вступления королевства в НАТО приостановлен, однако выразил надежду, что договоренностей с Анкарой удастся достичь на саммите МИД стран альянса в Вильнюсе в июле. Как сообщил РИА Новости источник в Анкаре, трехсторонний механизм по процессу членства Швеции и Финляндии в НАТО приостановлен на неопределенный срок по требованию турецкой стороны.
Ранее глава финского МИД Пекка Хаависто допустил продолжение процедуры ратификации заявки страны в Североатлантический альянс отдельно от Швеции, но затем взял свои слова обратно. В свою очередь Чавушоглу заявил, что Турция не получала от Финляндии предложения по отдельной от Швеции заявки для вступления в НАТО.
Флаг Финляндии - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
30 января, 12:21
Финляндия немедленно связалась с Турцией после заявлений Эрдогана
 
В миреШвецияФинляндияАнкара (провинция)Мевлют ЧавушоглуЙенс СтолтенбергПекка ХаавистоНАТОЕвросоюз
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала