В НАТО могут пренебречь мнением Анкары, заявил эксперт
Эксперт Пархалина: в НАТО могут пренебречь мнением Анкары при принятии Швеции и Финляндии
Заседание Совета Россия - НАТО в Брюсселе. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. В НАТО на фоне нарастания противоречий могут пренебречь мнением Анкары при принятии в состав альянса Швеции и Финляндии, заявила РИА Новости президент Российской ассоциации Евро-Атлантического сотрудничества Татьяна Пархалина.
"Прецеденты были: не в НАТО, а в Евросоюзе, когда ЕС обошел вето Венгрии. Нельзя исключить, что эти два евроатлантических института, учитывая, что в каждом из них есть свой "непредсказуемый игрок", в ряде случаев могут отойти от обязательных правил единогласия, существовавших до нынешнего года", - заявила Пархалина.
Эксперт напомнила о недавнем заявлении генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Швеция и Финляндия станут членами НАТО в 2023 году несмотря на вето Турции. Удивляться возможному изменению "правил игры", отметила она, в нынешнее время не стоит.
"Мы живем в эпоху геополитического разлома: не нужно удивляться тому, что правила, существовавшие до сих пор, меняются и будут меняться. Меняется и мировой порядок, и правила внутри международных институтов, и взаимодействие игроков. Слова Столтенберга были, может прилететь и какой-либо еще "черный лебедь". Но, видимо, альянс все же взял курс на интеграцию этих двух стран", - заключила эксперт.
Финляндия и Швеция находятся в процессе ратификации заявок в Североатлантический альянс, где их членство одобрили 28 стран из 30, за исключением Турции и Венгрии.
Накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может отдельно оценить заявки Финляндии и Швеции по членству в НАТО, но окончательное решение при этом будут принимать в Хельсинки и Стокгольме. Как также заявлял Чавушоглу, Финляндия показывает положительную позицию в процессе вступления в НАТО, провокаций наподобие Швеции не наблюдалось.
Глава шведского МИД Тобиас Билльстрём ранее заявил, что на фоне акций с сожжением Корана процесс вступления королевства в НАТО приостановлен, однако выразил надежду, что договоренностей с Анкарой удастся достичь на саммите МИД стран альянса в Вильнюсе в июле. Как сообщил РИА Новости источник в Анкаре, трехсторонний механизм по процессу членства Швеции и Финляндии в НАТО приостановлен на неопределенный срок по требованию турецкой стороны.
Ранее глава финского МИД Пекка Хаависто допустил продолжение процедуры ратификации заявки страны в Североатлантический альянс отдельно от Швеции, но затем взял свои слова обратно. В свою очередь Чавушоглу заявил, что Турция не получала от Финляндии предложения по отдельной от Швеции заявки для вступления в НАТО.