https://ria.ru/20230131/nato-1848559665.html

В НАТО могут пренебречь мнением Анкары, заявил эксперт

В НАТО могут пренебречь мнением Анкары, заявил эксперт - РИА Новости, 31.01.2023

В НАТО могут пренебречь мнением Анкары, заявил эксперт

В НАТО на фоне нарастания противоречий могут пренебречь мнением Анкары при принятии в состав альянса Швеции и Финляндии, заявила РИА Новости президент... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T05:59

2023-01-31T05:59

2023-01-31T05:59

в мире

швеция

финляндия

анкара (провинция)

мевлют чавушоглу

йенс столтенберг

пекка хаависто

нато

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. В НАТО на фоне нарастания противоречий могут пренебречь мнением Анкары при принятии в состав альянса Швеции и Финляндии, заявила РИА Новости президент Российской ассоциации Евро-Атлантического сотрудничества Татьяна Пархалина. "Прецеденты были: не в НАТО, а в Евросоюзе, когда ЕС обошел вето Венгрии. Нельзя исключить, что эти два евроатлантических института, учитывая, что в каждом из них есть свой "непредсказуемый игрок", в ряде случаев могут отойти от обязательных правил единогласия, существовавших до нынешнего года", - заявила Пархалина. Эксперт напомнила о недавнем заявлении генерального секретаря НАТО Йенса Столтенберга о том, что Швеция и Финляндия станут членами НАТО в 2023 году несмотря на вето Турции. Удивляться возможному изменению "правил игры", отметила она, в нынешнее время не стоит. Финляндия и Швеция находятся в процессе ратификации заявок в Североатлантический альянс, где их членство одобрили 28 стран из 30, за исключением Турции и Венгрии. Накануне глава МИД Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Анкара может отдельно оценить заявки Финляндии и Швеции по членству в НАТО, но окончательное решение при этом будут принимать в Хельсинки и Стокгольме. Как также заявлял Чавушоглу, Финляндия показывает положительную позицию в процессе вступления в НАТО, провокаций наподобие Швеции не наблюдалось. Глава шведского МИД Тобиас Билльстрём ранее заявил, что на фоне акций с сожжением Корана процесс вступления королевства в НАТО приостановлен, однако выразил надежду, что договоренностей с Анкарой удастся достичь на саммите МИД стран альянса в Вильнюсе в июле. Как сообщил РИА Новости источник в Анкаре, трехсторонний механизм по процессу членства Швеции и Финляндии в НАТО приостановлен на неопределенный срок по требованию турецкой стороны. Ранее глава финского МИД Пекка Хаависто допустил продолжение процедуры ратификации заявки страны в Североатлантический альянс отдельно от Швеции, но затем взял свои слова обратно. В свою очередь Чавушоглу заявил, что Турция не получала от Финляндии предложения по отдельной от Швеции заявки для вступления в НАТО.

https://ria.ru/20230131/porazheniya-1848555082.html

https://ria.ru/20230130/finlyandiya-1848364351.html

швеция

финляндия

анкара (провинция)

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в мире, швеция, финляндия, анкара (провинция), мевлют чавушоглу, йенс столтенберг, пекка хаависто, нато, евросоюз