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Мурашко объяснил, почему число детей с онкозаболеваниями увеличилось - РИА Новости, 31.01.2023
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Мурашко объяснил, почему число детей с онкозаболеваниями увеличилось
Мурашко объяснил, почему число детей с онкозаболеваниями увеличилось - РИА Новости, 31.01.2023
Мурашко объяснил, почему число детей с онкозаболеваниями увеличилось
Количество детей с онкозаболеваниями, находящихся на учете, в России возросло, прежде всего, за счет того, что современные технологии позволяют сохранять жизни... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T12:19
2023-01-31T12:19
общество
михаил мурашко
россия
здоровье - общество
совет федерации рф
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Количество детей с онкозаболеваниями, находящихся на учете, в России возросло, прежде всего, за счет того, что современные технологии позволяют сохранять жизни пациентов, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Количество детей, которые сегодня находятся с онкологическими заболеваниями на учете, возросло", - сказал Мурашко на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике. Он отметил, что, прежде всего, это число увеличилось за счет современных технологий, которые позволяют сохранять жизни детей.
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общество, михаил мурашко, россия, здоровье - общество, совет федерации рф
Общество, Михаил Мурашко, Россия, Здоровье - Общество, Совет Федерации РФ
12:19 31.01.2023
 
Мурашко объяснил, почему число детей с онкозаболеваниями увеличилось

Мурашко: лечение детей с онкозаболеваниями улучшилось, поэтому возросло их число на учете

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в медиабанкИгрушка в палате детской больницы
Игрушка в палате детской больницы - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Алексей Куденко
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Игрушка в палате детской больницы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Количество детей с онкозаболеваниями, находящихся на учете, в России возросло, прежде всего, за счет того, что современные технологии позволяют сохранять жизни пациентов, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.
"Количество детей, которые сегодня находятся с онкологическими заболеваниями на учете, возросло", - сказал Мурашко на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике.
Он отметил, что, прежде всего, это число увеличилось за счет современных технологий, которые позволяют сохранять жизни детей.
Фармацевты возле полок с лекарствами в аптеке - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
30 января, 10:26
Мурашко рассказал о ситуации с запасом лекарств
 
ОбществоМихаил МурашкоРоссияЗдоровье - ОбществоСовет Федерации РФ
 
 
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