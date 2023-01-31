https://ria.ru/20230131/murashko-1848631917.html

Мурашко объяснил, почему число детей с онкозаболеваниями увеличилось

Мурашко объяснил, почему число детей с онкозаболеваниями увеличилось - РИА Новости, 31.01.2023

Мурашко объяснил, почему число детей с онкозаболеваниями увеличилось

Количество детей с онкозаболеваниями, находящихся на учете, в России возросло, прежде всего, за счет того, что современные технологии позволяют сохранять жизни... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T12:19

2023-01-31T12:19

2023-01-31T12:19

общество

михаил мурашко

россия

здоровье - общество

совет федерации рф

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Количество детей с онкозаболеваниями, находящихся на учете, в России возросло, прежде всего, за счет того, что современные технологии позволяют сохранять жизни пациентов, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Количество детей, которые сегодня находятся с онкологическими заболеваниями на учете, возросло", - сказал Мурашко на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике. Он отметил, что, прежде всего, это число увеличилось за счет современных технологий, которые позволяют сохранять жизни детей.

https://ria.ru/20230130/lekarstva-1848326202.html

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общество, михаил мурашко, россия, здоровье - общество, совет федерации рф