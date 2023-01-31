https://ria.ru/20230131/murashko-1848631917.html
Мурашко объяснил, почему число детей с онкозаболеваниями увеличилось
Мурашко объяснил, почему число детей с онкозаболеваниями увеличилось - РИА Новости, 31.01.2023
Мурашко объяснил, почему число детей с онкозаболеваниями увеличилось
Количество детей с онкозаболеваниями, находящихся на учете, в России возросло, прежде всего, за счет того, что современные технологии позволяют сохранять жизни... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T12:19
2023-01-31T12:19
2023-01-31T12:19
общество
михаил мурашко
россия
здоровье - общество
совет федерации рф
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Количество детей с онкозаболеваниями, находящихся на учете, в России возросло, прежде всего, за счет того, что современные технологии позволяют сохранять жизни пациентов, заявил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. "Количество детей, которые сегодня находятся с онкологическими заболеваниями на учете, возросло", - сказал Мурашко на заседании комитета Совета Федерации по социальной политике. Он отметил, что, прежде всего, это число увеличилось за счет современных технологий, которые позволяют сохранять жизни детей.
https://ria.ru/20230130/lekarstva-1848326202.html
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общество, михаил мурашко, россия, здоровье - общество, совет федерации рф
Общество, Михаил Мурашко, Россия, Здоровье - Общество, Совет Федерации РФ
Мурашко объяснил, почему число детей с онкозаболеваниями увеличилось
Мурашко: лечение детей с онкозаболеваниями улучшилось, поэтому возросло их число на учете