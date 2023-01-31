Рейтинг@Mail.ru
Президент Бразилии Лула да Силва отказался отправлять боеприпасы на Украину - РИА Новости, 31.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230131/lula-1848554438.html
Президент Бразилии Лула да Силва отказался отправлять боеприпасы на Украину
Президент Бразилии Лула да Силва отказался отправлять боеприпасы на Украину - РИА Новости, 31.01.2023
Президент Бразилии Лула да Силва отказался отправлять боеприпасы на Украину
Бразилия не заинтересована отправлять боеприпасы, которые будут использованы в конфликте на Украине, заявил президент страны Луис Инасиу да Силва. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T02:13
2023-01-31T02:13
специальная военная операция на украине
в мире
бразилия
россия
украина
олаф шольц
си цзиньпин
сергей лавров
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/26150/89/261508901_0:75:800:525_1920x0_80_0_0_bdf081d5f172dea4db9583ade1b20da1.jpg
МЕХИКО, 31 янв - РИА Новости. Бразилия не заинтересована отправлять боеприпасы, которые будут использованы в конфликте на Украине, заявил президент страны Луис Инасиу да Силва. "Бразилия не заинтересована в передаче боеприпасов для использования в войне между Украиной и Россией. Бразилия – страна мира. В данный момент нам нужно найти тех, кто хочет мира, это слово до сих пор очень мало использовалось", - написал политик в своем блоге в Twitter. Записи в блоге Лулы да Силвы появились сразу после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, который находится с визитом в южноамериканской стране. Ранее местные СМИ со ссылкой на источники в министерстве обороны и правительстве сообщали, что правительство страны отказало Германии в отправке снарядов к танкам Leopard. Ранее правительство ФРГ после давления со стороны союзников по НАТО заявило, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США же анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что поставка Abrams займет "много месяцев". Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20230131/pushkov-1848552330.html
https://ria.ru/20230131/bradley-1848550123.html
бразилия
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/26150/89/261508901_0:0:800:600_1920x0_80_0_0_3040ce2027216e9c2572ed274c5f94ae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, бразилия, россия, украина, олаф шольц, си цзиньпин, сергей лавров, нато, m1 abrams
Специальная военная операция на Украине, В мире, Бразилия, Россия, Украина, Олаф Шольц, Си Цзиньпин, Сергей Лавров, НАТО, M1 Abrams
02:13 31.01.2023
 
Президент Бразилии Лула да Силва отказался отправлять боеприпасы на Украину

Лула да Силва: Бразилия не заинтересована в отправке боеприпасов на Украину

© РИА Новости / Александр СоловскийПрезидент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва
Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Александр Соловский
Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва. Архивное фото
Читать ria.ru в
МЕХИКО, 31 янв - РИА Новости. Бразилия не заинтересована отправлять боеприпасы, которые будут использованы в конфликте на Украине, заявил президент страны Луис Инасиу да Силва.
"Бразилия не заинтересована в передаче боеприпасов для использования в войне между Украиной и Россией. Бразилия – страна мира. В данный момент нам нужно найти тех, кто хочет мира, это слово до сих пор очень мало использовалось", - написал политик в своем блоге в Twitter.
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
01:08Специальная военная операция на Украине
Пушков посчитал недостаточным отказ США поставлять истребители на Украину
Записи в блоге Лулы да Силвы появились сразу после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, который находится с визитом в южноамериканской стране. Ранее местные СМИ со ссылкой на источники в министерстве обороны и правительстве сообщали, что правительство страны отказало Германии в отправке снарядов к танкам Leopard.
"Мое предложение – создать клуб стран, которые хотят построить мир на планете. Бразилия готова внести свой вклад. Мир нуждается в мире. Китайцы играют в этом очень важную роль. Если я поеду в Китай в марте, я хочу поговорить о мире между Россией и Украиной с президентом Си Цзиньпином", - добавил Лула да Силва в другом сообщении.
Ранее правительство ФРГ после давления со стороны союзников по НАТО заявило, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США же анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что поставка Abrams займет "много месяцев".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
Боевая машина пехоты (БМП) США M2 Bradley - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
00:11Специальная военная операция на Украине
США отправили на Украину первую партию БМП Bradley
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреБразилияРоссияУкраинаОлаф ШольцСи ЦзиньпинСергей ЛавровНАТОM1 Abrams
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала