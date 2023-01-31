Президент Бразилии Лула да Силва отказался отправлять боеприпасы на Украину
Лула да Силва: Бразилия не заинтересована в отправке боеприпасов на Украину
Президент Бразилии Луис Инасио Лула да Силва. Архивное фото
МЕХИКО, 31 янв - РИА Новости. Бразилия не заинтересована отправлять боеприпасы, которые будут использованы в конфликте на Украине, заявил президент страны Луис Инасиу да Силва.
"Бразилия не заинтересована в передаче боеприпасов для использования в войне между Украиной и Россией. Бразилия – страна мира. В данный момент нам нужно найти тех, кто хочет мира, это слово до сих пор очень мало использовалось", - написал политик в своем блоге в Twitter.
Записи в блоге Лулы да Силвы появились сразу после встречи с канцлером ФРГ Олафом Шольцем, который находится с визитом в южноамериканской стране. Ранее местные СМИ со ссылкой на источники в министерстве обороны и правительстве сообщали, что правительство страны отказало Германии в отправке снарядов к танкам Leopard.
"Мое предложение – создать клуб стран, которые хотят построить мир на планете. Бразилия готова внести свой вклад. Мир нуждается в мире. Китайцы играют в этом очень важную роль. Если я поеду в Китай в марте, я хочу поговорить о мире между Россией и Украиной с президентом Си Цзиньпином", - добавил Лула да Силва в другом сообщении.
Ранее правительство ФРГ после давления со стороны союзников по НАТО заявило, что передаст Украине Leopard 2 и разрешает поставки немецких танков другим странам, у которых они есть. Германия на первом этапе планирует предоставить роту из 14 Leopard 2 типа A6 из запасов бундесвера. США же анонсировали отправку на Украину батальонного комплекса – 31 единицы – современных танков Abrams собственного производства. При этом Белый дом уточнил, что поставка Abrams займет "много месяцев".
Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.