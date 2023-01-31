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ВС России отбили атаку двух украинских ДРГ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 31.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230131/liman-1848562886.html
ВС России отбили атаку двух украинских ДРГ на Краснолиманском направлении
ВС России отбили атаку двух украинских ДРГ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 31.01.2023
ВС России отбили атаку двух украинских ДРГ на Краснолиманском направлении
Российские подразделения отбили атаку двух украинских диверсионно-разведывательных групп на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T07:33
2023-01-31T09:17
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
киев
луганская народная республика
украина
андрей марочко
вооруженные силы рф
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ЛУГАНСК, 31 янв — РИА Новости. Российские подразделения отбили атаку двух украинских диверсионно-разведывательных групп на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Диверсантов своевременно обнаружили и открыли по ним огонь.Понеся потери, украинские силы были вынуждены отойти.Киев продолжает использовать тактику малых штурмовых групп, несмотря на ее неэффективность, заключил Марочко.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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безопасность, россия, киев, луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Киев, Луганская Народная Республика, Украина, Андрей Марочко, Вооруженные силы РФ
07:33 31.01.2023 (обновлено: 09:17 31.01.2023)
 
ВС России отбили атаку двух украинских ДРГ на Краснолиманском направлении

Марочко: ВС России отбили атаку двух украинских ДРГ на Краснолиманском направлении

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащие МО РФ за работой на самоходной артиллерийской установки (САУ) "Гиацинт-С"
Военнослужащие МО РФ за работой на самоходной артиллерийской установки (САУ) Гиацинт-С - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие МО РФ за работой на самоходной артиллерийской установки (САУ) "Гиацинт-С". Архивное фото
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ЛУГАНСК, 31 янв — РИА Новости. Российские подразделения отбили атаку двух украинских диверсионно-разведывательных групп на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко.

"На Краснолиманском направлении при огневой поддержке 95-й десантно-штурмовой бригады вооруженных формирований Украины противник двумя диверсионно-разведывательными группами численностью порядка десяти человек каждая попытался выбить наши подразделения со своих бывших позиций", — рассказал собеседник агентства.

Диверсантов своевременно обнаружили и открыли по ним огонь.
Понеся потери, украинские силы были вынуждены отойти.
Киев продолжает использовать тактику малых штурмовых групп, несмотря на ее неэффективность, заключил Марочко.
Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияКиевЛуганская Народная РеспубликаУкраинаАндрей МарочкоВооруженные силы РФ
 
 
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