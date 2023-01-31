https://ria.ru/20230131/liman-1848562886.html

ВС России отбили атаку двух украинских ДРГ на Краснолиманском направлении

ВС России отбили атаку двух украинских ДРГ на Краснолиманском направлении - РИА Новости, 31.01.2023

ВС России отбили атаку двух украинских ДРГ на Краснолиманском направлении

Российские подразделения отбили атаку двух украинских диверсионно-разведывательных групп на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T07:33

2023-01-31T07:33

2023-01-31T09:17

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

киев

луганская народная республика

украина

андрей марочко

вооруженные силы рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848570602_0:126:3071:1853_1920x0_80_0_0_8e5d09f8828d82c42936fa2b7ce38dc8.jpg

ЛУГАНСК, 31 янв — РИА Новости. Российские подразделения отбили атаку двух украинских диверсионно-разведывательных групп на Краснолиманском направлении, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко. Диверсантов своевременно обнаружили и открыли по ним огонь.Понеся потери, украинские силы были вынуждены отойти.Киев продолжает использовать тактику малых штурмовых групп, несмотря на ее неэффективность, заключил Марочко.Россия с 24 февраля проводит военную спецоперацию на Украине. Владимир Путин назвал ее задачей "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". По словам президента, конечная цель операции — освобождение Донбасса и создание условий, гарантирующих безопасность самой России.

https://ria.ru/20230131/pushilin-1848562316.html

россия

киев

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, россия, киев, луганская народная республика, украина, андрей марочко, вооруженные силы рф