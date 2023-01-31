https://ria.ru/20230131/lechenie-1848551089.html
Минздрав заявил о повышении доступности современных методов лечения детей
Минздрав заявил о повышении доступности современных методов лечения детей - РИА Новости, 31.01.2023
Минздрав заявил о повышении доступности современных методов лечения детей
Доступность современных специализированных методов лечения для детей в России повышается, а объемы высокотехнологичной медпомощи ежегодно растут, сообщила... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T00:35
2023-01-31T00:35
2023-01-31T00:42
наука
здоровье
россия
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Доступность современных специализированных методов лечения для детей в России повышается, а объемы высокотехнологичной медпомощи ежегодно растут, сообщила пресс-служба Минздрава России. В 2022 году врачи провели более 153 тысяч высокотехнологичных операций у детей. Объемы лучевой терапии выросли на 62 процента в 2022 году в сравнении с показателями 2019 года, также увеличилось на 24 процентов количество трансплантаций костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток детям, уточнили в пресс-службе. Кроме того, продолжают расти объемы протонной лучевой терапии и противоопухолевой лекарственной терапии детям, заключили в министерстве.
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здоровье, россия
00:35 31.01.2023 (обновлено: 00:42 31.01.2023)
Минздрав заявил о повышении доступности современных методов лечения детей
Минздрав: в России повышается доступность современных методов лечения детей
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Доступность современных специализированных методов лечения для детей в России повышается, а объемы высокотехнологичной медпомощи ежегодно растут, сообщила пресс-служба Минздрава России.
"Объемы оказываемой детям специализированной высокотехнологичной медицинской помощи (ВМП) увеличиваются ежегодно, что свидетельствует о повышении доступности современных специализированных методов лечения для детского населения в России. С 2012 года объемы ВМП детям выросли более чем в 2,2 раза", — говорится в сообщении.
В 2022 году врачи провели более 153 тысяч высокотехнологичных операций у детей. Объемы лучевой терапии выросли на 62 процента в 2022 году в сравнении с показателями 2019 года, также увеличилось на 24 процентов количество трансплантаций костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток детям, уточнили в пресс-службе.
Кроме того, продолжают расти объемы протонной лучевой терапии и противоопухолевой лекарственной терапии детям, заключили в министерстве.