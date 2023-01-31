https://ria.ru/20230131/lechenie-1848551089.html

Минздрав заявил о повышении доступности современных методов лечения детей

Минздрав заявил о повышении доступности современных методов лечения детей - РИА Новости, 31.01.2023

Минздрав заявил о повышении доступности современных методов лечения детей

Доступность современных специализированных методов лечения для детей в России повышается, а объемы высокотехнологичной медпомощи ежегодно растут, сообщила... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T00:35

2023-01-31T00:35

2023-01-31T00:42

наука

здоровье

россия

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Доступность современных специализированных методов лечения для детей в России повышается, а объемы высокотехнологичной медпомощи ежегодно растут, сообщила пресс-служба Минздрава России. В 2022 году врачи провели более 153 тысяч высокотехнологичных операций у детей. Объемы лучевой терапии выросли на 62 процента в 2022 году в сравнении с показателями 2019 года, также увеличилось на 24 процентов количество трансплантаций костного мозга и гемопоэтических стволовых клеток детям, уточнили в пресс-службе. Кроме того, продолжают расти объемы протонной лучевой терапии и противоопухолевой лекарственной терапии детям, заключили в министерстве.

https://ria.ru/20230130/dvfu-1848294453.html

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2023

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здоровье, россия