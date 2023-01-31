https://ria.ru/20230131/kurs-1848721237.html

Официальный курс доллара на среду вырос до 70,52 рубля

Официальный курс доллара на среду вырос до 70,52 рубля - РИА Новости, 31.01.2023

Официальный курс доллара на среду вырос до 70,52 рубля

Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 92,47 копейки - до 70,5174 рубля, курс юаня - на 11,82 копейки, до 10,4259 рубля, евро... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T16:21

2023-01-31T16:21

2023-01-31T16:23

ситуация с курсами валют и ценами на нефть

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

московская биржа

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 92,47 копейки - до 70,5174 рубля, курс юаня - на 11,82 копейки, до 10,4259 рубля, евро - на 52,05 копейки, до 76,3004 рубля, следует из данных Банка России. ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.

россия

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2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа