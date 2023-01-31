https://ria.ru/20230131/kurs-1848721237.html
Официальный курс доллара на среду вырос до 70,52 рубля
Официальный курс доллара на среду вырос до 70,52 рубля - РИА Новости, 31.01.2023
Официальный курс доллара на среду вырос до 70,52 рубля
Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 92,47 копейки - до 70,5174 рубля, курс юаня - на 11,82 копейки, до 10,4259 рубля, евро... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T16:21
2023-01-31T16:21
2023-01-31T16:23
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
центральный банк рф (цб рф)
московская биржа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783066546_0:295:3116:2048_1920x0_80_0_0_171904923287bfc41c75f95b2ecd5dc3.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Официальный курс доллара к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 92,47 копейки - до 70,5174 рубля, курс юаня - на 11,82 копейки, до 10,4259 рубля, евро - на 52,05 копейки, до 76,3004 рубля, следует из данных Банка России. ЦБ РФ устанавливает официальные курсы валют в рабочие дни, используя рыночные курсы Московской биржи.
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0c/1783066546_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_1336b0468dd800977341a37898d3448e.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), московская биржа
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Московская биржа
16:21 31.01.2023 (обновлено: 16:23 31.01.2023)
Официальный курс доллара на среду вырос до 70,52 рубля
Официальный курс доллара на среду составил 70,52 рубля, евро — 76,3 рубля