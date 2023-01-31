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Украинские силовики подорвались на собственных минах в ЛНР
Украинские силовики подорвались на собственных минах в ЛНР - РИА Новости, 31.01.2023
Украинские силовики подорвались на собственных минах в ЛНР
Пикап мобильной группы ВСУ подорвался на противотанковой мине, установленной киевскими же силовиками, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T08:10
2023-01-31T08:10
2023-01-31T08:56
специальная военная операция на украине
происшествия
луганская народная республика
андрей марочко
кременная
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ЛУГАНСК, 31 янв — РИА Новости. Пикап мобильной группы ВСУ подорвался на противотанковой мине, установленной киевскими же силовиками, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники. Он уточнил, что украинские военные были вынуждены искать новый проезд между своими позициями из-за плохой погоды.В результате инцидента двое военнослужащих погибли, трое получили ранения.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
луганская народная республика
кременная
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, луганская народная республика, андрей марочко, кременная
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Кременная
08:10 31.01.2023 (обновлено: 08:56 31.01.2023)
Украинские силовики подорвались на собственных минах в ЛНР
Марочко: группа украинских силовиков подорвалась на собственных минах в районе Кременной