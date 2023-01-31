https://ria.ru/20230131/kremennaya-1848566254.html

Украинские силовики подорвались на собственных минах в ЛНР

Украинские силовики подорвались на собственных минах в ЛНР - РИА Новости, 31.01.2023

Украинские силовики подорвались на собственных минах в ЛНР

Пикап мобильной группы ВСУ подорвался на противотанковой мине, установленной киевскими же силовиками, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T08:10

2023-01-31T08:10

2023-01-31T08:56

специальная военная операция на украине

происшествия

луганская народная республика

андрей марочко

кременная

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ЛУГАНСК, 31 янв — РИА Новости. Пикап мобильной группы ВСУ подорвался на противотанковой мине, установленной киевскими же силовиками, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники. Он уточнил, что украинские военные были вынуждены искать новый проезд между своими позициями из-за плохой погоды.В результате инцидента двое военнослужащих погибли, трое получили ранения.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.

луганская народная республика

кременная

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, луганская народная республика, андрей марочко, кременная