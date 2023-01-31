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Украинские силовики подорвались на собственных минах в ЛНР - РИА Новости, 31.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230131/kremennaya-1848566254.html
Украинские силовики подорвались на собственных минах в ЛНР
Украинские силовики подорвались на собственных минах в ЛНР - РИА Новости, 31.01.2023
Украинские силовики подорвались на собственных минах в ЛНР
Пикап мобильной группы ВСУ подорвался на противотанковой мине, установленной киевскими же силовиками, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T08:10
2023-01-31T08:56
специальная военная операция на украине
происшествия
луганская народная республика
андрей марочко
кременная
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ЛУГАНСК, 31 янв — РИА Новости. Пикап мобильной группы ВСУ подорвался на противотанковой мине, установленной киевскими же силовиками, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники. Он уточнил, что украинские военные были вынуждены искать новый проезд между своими позициями из-за плохой погоды.В результате инцидента двое военнослужащих погибли, трое получили ранения.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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происшествия, луганская народная республика, андрей марочко, кременная
Специальная военная операция на Украине, Происшествия, Луганская Народная Республика, Андрей Марочко, Кременная
08:10 31.01.2023 (обновлено: 08:56 31.01.2023)
 
Украинские силовики подорвались на собственных минах в ЛНР

Марочко: группа украинских силовиков подорвалась на собственных минах в районе Кременной

© AP Photo / LIBKOSУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© AP Photo / LIBKOS
Украинские военные. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 31 янв — РИА Новости. Пикап мобильной группы ВСУ подорвался на противотанковой мине, установленной киевскими же силовиками, сообщил РИА Новости подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко со ссылкой на собственные источники.

"В районе населенного пункта Кременная украинские боевики подорвались на собственных минных заграждениях", — рассказал собеседник агентства.

Он уточнил, что украинские военные были вынуждены искать новый проезд между своими позициями из-за плохой погоды.
В результате инцидента двое военнослужащих погибли, трое получили ранения.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Перед вооруженными силами стоит задача освободить Донбасс и гарантировать безопасность России.
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Специальная военная операция на УкраинеПроисшествияЛуганская Народная РеспубликаАндрей МарочкоКременная
 
 
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