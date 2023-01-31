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В Петербурге задержали нетрезвого мужчину, разбившего дверь в банк - РИА Новости, 31.01.2023
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В Петербурге задержали нетрезвого мужчину, разбившего дверь в банк
В Петербурге задержали нетрезвого мужчину, разбившего дверь в банк - РИА Новости, 31.01.2023
В Петербурге задержали нетрезвого мужчину, разбившего дверь в банк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв - РИА Новости. В Петербурге задержан нетрезвый мужчина, пытавшийся ночью проникнуть в банк с помощью металлического парковочного барьера,... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T15:36
2023-01-31T15:36
происшествия
санкт-петербург
новокузнецк
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв - РИА Новости. В Петербурге задержан нетрезвый мужчина, пытавшийся ночью проникнуть в банк с помощью металлического парковочного барьера, сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии. Накануне утром в 04:30 в правоохранительные органы поступило сообщение о проникновении в отделение банка, расположенного на улице Маршала Говорова. "Прибывший наряд Росгвардии задержал 44-летнего нетрезвого гражданина, который, как было установлено, на стоянке оторвал металлический парковочный барьер, разбил им входную дверь и проник в помещение банка", - рассказали в пресс-службе Росгвардии. Злоумышленник был задержан, к нему были применены наручники. По данным Росгвардии, им оказался ранее судимый уроженец Новокузнецка. Сейчас им занимается полиция.
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происшествия, санкт-петербург, новокузнецк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия
Происшествия, Санкт-Петербург, Новокузнецк, Федеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия), Россия
15:36 31.01.2023
 
В Петербурге задержали нетрезвого мужчину, разбившего дверь в банк

В Петербурге задержали нетрезвого мужчину, который ночью пытался проникнуть в банк

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв - РИА Новости. В Петербурге задержан нетрезвый мужчина, пытавшийся ночью проникнуть в банк с помощью металлического парковочного барьера, сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.
Накануне утром в 04:30 в правоохранительные органы поступило сообщение о проникновении в отделение банка, расположенного на улице Маршала Говорова.
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"Прибывший наряд Росгвардии задержал 44-летнего нетрезвого гражданина, который, как было установлено, на стоянке оторвал металлический парковочный барьер, разбил им входную дверь и проник в помещение банка", - рассказали в пресс-службе Росгвардии.
Злоумышленник был задержан, к нему были применены наручники. По данным Росгвардии, им оказался ранее судимый уроженец Новокузнецка. Сейчас им занимается полиция.
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ПроисшествияСанкт-ПетербургНовокузнецкФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)Россия
 
 
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