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В Петербурге задержали нетрезвого мужчину, разбившего дверь в банк

В Петербурге задержали нетрезвого мужчину, разбившего дверь в банк - РИА Новости, 31.01.2023

В Петербурге задержали нетрезвого мужчину, разбившего дверь в банк

С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв - РИА Новости. В Петербурге задержан нетрезвый мужчина, пытавшийся ночью проникнуть в банк с помощью металлического парковочного барьера,... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T15:36

2023-01-31T15:36

2023-01-31T15:36

происшествия

санкт-петербург

новокузнецк

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

россия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 31 янв - РИА Новости. В Петербурге задержан нетрезвый мужчина, пытавшийся ночью проникнуть в банк с помощью металлического парковочного барьера, сообщили в пресс-службе регионального управления Росгвардии. Накануне утром в 04:30 в правоохранительные органы поступило сообщение о проникновении в отделение банка, расположенного на улице Маршала Говорова. "Прибывший наряд Росгвардии задержал 44-летнего нетрезвого гражданина, который, как было установлено, на стоянке оторвал металлический парковочный барьер, разбил им входную дверь и проник в помещение банка", - рассказали в пресс-службе Росгвардии. Злоумышленник был задержан, к нему были применены наручники. По данным Росгвардии, им оказался ранее судимый уроженец Новокузнецка. Сейчас им занимается полиция.

https://ria.ru/20230131/ubiystvo-1848673782.html

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санкт-петербург

новокузнецк

россия

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происшествия, санкт-петербург, новокузнецк, федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), россия