https://ria.ru/20230131/karasin-1848563450.html

Непредсказуемость Киева угрожает международной стабильности, заявил Карасин

Непредсказуемость Киева угрожает международной стабильности, заявил Карасин - РИА Новости, 31.01.2023

Непредсказуемость Киева угрожает международной стабильности, заявил Карасин

Заявления западных политиков о том, что поставляемое Украине оружие не должно применяться для ударов по территории России, наивны и мало кого обманут, угроза... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T07:38

2023-01-31T07:38

2023-01-31T07:38

специальная военная операция на украине

в мире

украина

россия

киев

григорий карасин

эммануэль макрон

майкл макфол

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Заявления западных политиков о том, что поставляемое Украине оружие не должно применяться для ударов по территории России, наивны и мало кого обманут, угроза киевского режима для международной стабильности - в его непредсказуемости, заявил глава международного комитета Совфеда Григорий Карасин. Президент Франции Эммануэль Макрон в понедельник заявил, что Украина не должна наносить удары по территории России из поставляемого ей Западом оружия. Экс-посол США в России Майкл Макфол написал в журнале Foreign Affairs, что в обмен на западное оружие Владимир Зеленский может подписать юридически обязывающее соглашение о его неприменении для нанесения ударов по территории России. "Заявления Макрона, Макфола и других о том, что из поставляемого Западом Украине оружия не должны наноситься удары по территории России, наивны и мало кого обманут. Угроза киевского режима для международной стабильности - в его непредсказуемости и метаниях, в поиске жестких решений", - написал сенатор в своем телеграм-канале, подчеркнув, что не понимать это - преступно. Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20230131/pushilin-1848563141.html

https://ria.ru/20230131/porazheniya-1848555082.html

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