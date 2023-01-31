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Путин и Пашинян провели телефонный разговор - РИА Новости, 31.01.2023
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Ситуация в Нагорном Карабахе
https://ria.ru/20230131/karabakh-1848724995.html
Путин и Пашинян провели телефонный разговор
Путин и Пашинян провели телефонный разговор - РИА Новости, 31.01.2023
Путин и Пашинян провели телефонный разговор
Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонной беседе с президентом РФ Владимиром Путиным обсудили вопросы реализации трехсторонних соглашений по Карабаху,... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T16:34
2023-01-31T16:52
армения
россия
ситуация в нагорном карабахе
нагорный карабах
владимир путин
никол пашинян
в мире
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ЕРЕВАН, 31 янв – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонной беседе с президентом РФ Владимиром Путиным обсудили вопросы реализации трехсторонних соглашений по Карабаху, сообщили в пресс-службе армянского кабмина."В ходе телефонной беседы с Путиным Пашинян коснулся гуманитарного кризиса, возникшего в Нагорном Карабахе в результате незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора, и подчеркнул важность реализации Россией необходимых шагов для его преодоления", - говорится на сайте правительства.Отмечается, что в этом контексте была затронута деятельность российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе."Собеседники обсудили вопросы реализации трехсторонних соглашений, подписанных лидерами Армении, России и Азербайджана 9 ноября 2020 года, 11 января 2021 года, 26 ноября и 31 октября 2022 года. Состоялся обмен мнениями и по другим вопросам повестки армяно-российского сотрудничества", - говорится в сообщении.Минобороны России сообщало, что 12 декабря прошлого года азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт - Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны".Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января заявил, что вопрос Лачинского коридора в Нагорном Карабахе уже в ближайшее время может быть урегулирован. Он отметил, что Москва предложила Баку и Еревану следующий механизм: российские миротворцы должны обладать полномочиями по трехстороннему договору на контроль движения по Лачинскому коридору и в том числе на проверку транспортных средств на отсутствие в нем запрещенных негуманитарных, негражданских товаров.
https://ria.ru/20230126/iskhod-1847533593.html
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армения, россия, нагорный карабах, владимир путин, никол пашинян, в мире
Армения, Россия, Ситуация в Нагорном Карабахе, Нагорный Карабах, Владимир Путин, Никол Пашинян, В мире
16:34 31.01.2023 (обновлено: 16:52 31.01.2023)
 
Путин и Пашинян провели телефонный разговор

Путин и Пашинян обсудили по телефону реализацию трехсторонних соглашений по Карабаху

© РИА Новости / POOLПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / POOL
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
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ЕРЕВАН, 31 янв – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонной беседе с президентом РФ Владимиром Путиным обсудили вопросы реализации трехсторонних соглашений по Карабаху, сообщили в пресс-службе армянского кабмина.
"В ходе телефонной беседы с Путиным Пашинян коснулся гуманитарного кризиса, возникшего в Нагорном Карабахе в результате незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора, и подчеркнул важность реализации Россией необходимых шагов для его преодоления", - говорится на сайте правительства.
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Отмечается, что в этом контексте была затронута деятельность российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.
"Собеседники обсудили вопросы реализации трехсторонних соглашений, подписанных лидерами Армении, России и Азербайджана 9 ноября 2020 года, 11 января 2021 года, 26 ноября и 31 октября 2022 года. Состоялся обмен мнениями и по другим вопросам повестки армяно-российского сотрудничества", - говорится в сообщении.
Минобороны России сообщало, что 12 декабря прошлого года азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт - Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января заявил, что вопрос Лачинского коридора в Нагорном Карабахе уже в ближайшее время может быть урегулирован. Он отметил, что Москва предложила Баку и Еревану следующий механизм: российские миротворцы должны обладать полномочиями по трехстороннему договору на контроль движения по Лачинскому коридору и в том числе на проверку транспортных средств на отсутствие в нем запрещенных негуманитарных, негражданских товаров.
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