16:34 31.01.2023 (обновлено: 16:52 31.01.2023)
Путин и Пашинян провели телефонный разговор
Путин и Пашинян обсудили по телефону реализацию трехсторонних соглашений по Карабаху
Президент России Владимир Путин. Архивное фото
ЕРЕВАН, 31 янв – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонной беседе с президентом РФ Владимиром Путиным обсудили вопросы реализации трехсторонних соглашений по Карабаху, сообщили в пресс-службе армянского кабмина.
"В ходе телефонной беседы с Путиным Пашинян коснулся гуманитарного кризиса, возникшего в Нагорном Карабахе в результате незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора, и подчеркнул важность реализации Россией необходимых шагов для его преодоления", - говорится на сайте правительства.
Отмечается, что в этом контексте была затронута деятельность российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе.
"Собеседники обсудили вопросы реализации трехсторонних соглашений, подписанных лидерами Армении, России и Азербайджана 9 ноября 2020 года, 11 января 2021 года, 26 ноября и 31 октября 2022 года. Состоялся обмен мнениями и по другим вопросам повестки армяно-российского сотрудничества", - говорится в сообщении.
Минобороны России сообщало, что 12 декабря прошлого года азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт - Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны".
Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января заявил, что вопрос Лачинского коридора в Нагорном Карабахе уже в ближайшее время может быть урегулирован. Он отметил, что Москва предложила Баку и Еревану следующий механизм: российские миротворцы должны обладать полномочиями по трехстороннему договору на контроль движения по Лачинскому коридору и в том числе на проверку транспортных средств на отсутствие в нем запрещенных негуманитарных, негражданских товаров.