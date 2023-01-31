https://ria.ru/20230131/karabakh-1848724995.html

Путин и Пашинян провели телефонный разговор

Путин и Пашинян провели телефонный разговор - РИА Новости, 31.01.2023

Путин и Пашинян провели телефонный разговор

Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонной беседе с президентом РФ Владимиром Путиным обсудили вопросы реализации трехсторонних соглашений по Карабаху,... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T16:34

2023-01-31T16:34

2023-01-31T16:52

армения

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ситуация в нагорном карабахе

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ЕРЕВАН, 31 янв – РИА Новости. Премьер-министр Армении Никол Пашинян в телефонной беседе с президентом РФ Владимиром Путиным обсудили вопросы реализации трехсторонних соглашений по Карабаху, сообщили в пресс-службе армянского кабмина."В ходе телефонной беседы с Путиным Пашинян коснулся гуманитарного кризиса, возникшего в Нагорном Карабахе в результате незаконной блокады Азербайджаном Лачинского коридора, и подчеркнул важность реализации Россией необходимых шагов для его преодоления", - говорится на сайте правительства.Отмечается, что в этом контексте была затронута деятельность российской миротворческой миссии в Нагорном Карабахе."Собеседники обсудили вопросы реализации трехсторонних соглашений, подписанных лидерами Армении, России и Азербайджана 9 ноября 2020 года, 11 января 2021 года, 26 ноября и 31 октября 2022 года. Состоялся обмен мнениями и по другим вопросам повестки армяно-российского сотрудничества", - говорится в сообщении.Минобороны России сообщало, что 12 декабря прошлого года азербайджанская сторона заблокировала дорогу Степанакерт - Горис, единственную автотрассу, которая связывает Нагорный Карабах с Арменией, в связи с чем командование российского миротворческого контингента ведет переговоры с представителями Азербайджана по возобновлению беспрепятственного движения гражданского транспорта по этому направлению. Разблокировать Лачинский коридор азербайджанскую сторону призвал и госдепартамент США. В Баку называют происходящее акцией протеста гражданских активистов и экологов против "незаконной деятельности армянской стороны".Министр иностранных дел России Сергей Лавров 18 января заявил, что вопрос Лачинского коридора в Нагорном Карабахе уже в ближайшее время может быть урегулирован. Он отметил, что Москва предложила Баку и Еревану следующий механизм: российские миротворцы должны обладать полномочиями по трехстороннему договору на контроль движения по Лачинскому коридору и в том числе на проверку транспортных средств на отсутствие в нем запрещенных негуманитарных, негражданских товаров.

https://ria.ru/20230126/iskhod-1847533593.html

https://ria.ru/20230118/zhaloba-1845849778.html

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Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

армения, россия, нагорный карабах, владимир путин, никол пашинян, в мире