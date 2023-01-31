https://ria.ru/20230131/internat-1848761548.html

Глава Минтруда посетил интернат для престарелых в Мордовии

Глава Минтруда посетил интернат для престарелых в Мордовии - РИА Новости, 31.01.2023

Глава Минтруда посетил интернат для престарелых в Мордовии

Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков в рамках рабочей поездки в Мордовию посетил новое здание Ковылкинского дома-интерната для престарелых и... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T18:13

2023-01-31T18:13

2023-01-31T18:13

республика мордовия

общество

россия

краснослободский район

ковылкино

антон котяков

артем здунов

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 янв - РИА Новости. Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков в рамках рабочей поездки в Мордовию посетил новое здание Ковылкинского дома-интерната для престарелых и инвалидов и строящийся интернат в Краснослободском районе, сообщает пресс-служба главы республики. Двухэтажное социальное учреждение в Ковылкино построено в рамках нацпроекта "Демография", введено в эксплуатацию в декабре 2022 года и рассчитано на 100 человек. Строительство социального объекта общей площадью более 4 тысяч квадратных метров велось с 2020 года. На его возведение и оснащение было затрачено более 304 миллионов рублей, 298 миллионов из которых - средства федерального бюджета. "Сейчас здесь живет 49 человек, самой старшей из которых 94 года. Всего в учреждении 54 жилые комнаты, на первом этаже размещаются пенсионеры, испытывающие трудности в передвижении. Для всех жителей пансионата предусмотрено обслуживание врача общей практики, физиотерапевтические процедуры, полноценное питание, работает библиотека", - говорится в сообщении. Глава Мордовии Артём Здунов и руководитель федерального ведомства осмотрели помещения, в которых проживают люди старшего поколения, а также кабинеты медицинского персонала и оборудование учреждения. Условия проживания здесь максимально приближены к домашним: комнаты уютные, в каждой телевизор, санузел. В холлах мягкая мебель, новая бытовая техника в хозяйственных комнатах и кухнях. В специализированных комнатах все устроено для комфорта и удобства малоподвижных жильцов, есть кнопка экстренного вызова. Для пищеблока выделено большое светлое помещение с современным кухонным оборудованием. В комнате соцработника гостям рассказали, что на каждого получателя социальных услуг полная информация внесена в электронный региональный регистр. Главная задача соцработника - наладить контакт с родственниками постояльцев, чтобы не прерывалась связь с пожилыми. Ко многим родные часто приезжают в гости, для этого созданы все условия. Также востребовано пребывание на дневном стационаре. Пожилые жители района, с которыми заключены специальные контракты, ежедневно централизованно доставляются в интернат на машинах Lada Largus, поступивших в учреждение в рамках проекта "Старшее поколение". Глава Минтруда РФ и руководитель региона также осмотрели здание строящегося Заречного дома-интерната для престарелых и инвалидов в Краснослободском районе. Строительство началось в 2021 году, в 2023 году его планируется завершить. "Социальный объект общей площадью почти 15,5 тысяч квадратных метров рассчитан на проживание 150 человек. Сейчас работы выполнены на 68%, на объекте трудятся более 80 рабочих: ведется прокладка сетей жизнеобеспечения, установка окон и дверей, внутренние работы, в здание подведен газ, частично запущено отопление, приобретено необходимое оборудование почти на 631 миллион рублей", - отмечается в сообщении. С наступлением весенне-летнего сезона подрядная организация приступит к благоустройству прилегающей территории - установке беседок, оборудованию спортивных площадок, летней эстрады. На территории предусмотрено создание летней теплицы и плодового сада - это вызвало особое одобрение федерального министра. "Значительная часть общестроительных работ уже завершена. Важно внимательно отнестись к планированию отделочных работ, установке оборудования, зонированию помещений. Основная задача при строительстве таких объектов в рамках нацпроекта "Демография" - сделать условия проживания максимально приближенными к домашним и комфортными для пожилых граждан. Объект хороший, тщательно контролируйте работы, чтобы уложиться в срок", - приводятся в сообщении слова Котякова.

https://ria.ru/20230110/materi-1843954255.html

https://ria.ru/20230102/pensionery-1842780563.html

https://ria.ru/20221224/pozhar-1841006700.html

россия

краснослободский район

ковылкино

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общество, россия, краснослободский район, ковылкино, антон котяков, артем здунов