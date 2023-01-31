Рейтинг@Mail.ru
Глава Минтруда посетил интернат для престарелых в Мордовии - РИА Новости, 31.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Республика Мордовия
Республика Мордовия
https://ria.ru/20230131/internat-1848761548.html
Глава Минтруда посетил интернат для престарелых в Мордовии
Глава Минтруда посетил интернат для престарелых в Мордовии - РИА Новости, 31.01.2023
Глава Минтруда посетил интернат для престарелых в Мордовии
Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков в рамках рабочей поездки в Мордовию посетил новое здание Ковылкинского дома-интерната для престарелых и... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T18:13
2023-01-31T18:13
республика мордовия
общество
россия
краснослободский район
ковылкино
антон котяков
артем здунов
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748312034_0:0:3071:1727_1920x0_80_0_0_2c8af68d7c332b158e9ec29c93f210ab.jpg
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 янв - РИА Новости. Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков в рамках рабочей поездки в Мордовию посетил новое здание Ковылкинского дома-интерната для престарелых и инвалидов и строящийся интернат в Краснослободском районе, сообщает пресс-служба главы республики. Двухэтажное социальное учреждение в Ковылкино построено в рамках нацпроекта "Демография", введено в эксплуатацию в декабре 2022 года и рассчитано на 100 человек. Строительство социального объекта общей площадью более 4 тысяч квадратных метров велось с 2020 года. На его возведение и оснащение было затрачено более 304 миллионов рублей, 298 миллионов из которых - средства федерального бюджета. "Сейчас здесь живет 49 человек, самой старшей из которых 94 года. Всего в учреждении 54 жилые комнаты, на первом этаже размещаются пенсионеры, испытывающие трудности в передвижении. Для всех жителей пансионата предусмотрено обслуживание врача общей практики, физиотерапевтические процедуры, полноценное питание, работает библиотека", - говорится в сообщении. Глава Мордовии Артём Здунов и руководитель федерального ведомства осмотрели помещения, в которых проживают люди старшего поколения, а также кабинеты медицинского персонала и оборудование учреждения. Условия проживания здесь максимально приближены к домашним: комнаты уютные, в каждой телевизор, санузел. В холлах мягкая мебель, новая бытовая техника в хозяйственных комнатах и кухнях. В специализированных комнатах все устроено для комфорта и удобства малоподвижных жильцов, есть кнопка экстренного вызова. Для пищеблока выделено большое светлое помещение с современным кухонным оборудованием. В комнате соцработника гостям рассказали, что на каждого получателя социальных услуг полная информация внесена в электронный региональный регистр. Главная задача соцработника - наладить контакт с родственниками постояльцев, чтобы не прерывалась связь с пожилыми. Ко многим родные часто приезжают в гости, для этого созданы все условия. Также востребовано пребывание на дневном стационаре. Пожилые жители района, с которыми заключены специальные контракты, ежедневно централизованно доставляются в интернат на машинах Lada Largus, поступивших в учреждение в рамках проекта "Старшее поколение". Глава Минтруда РФ и руководитель региона также осмотрели здание строящегося Заречного дома-интерната для престарелых и инвалидов в Краснослободском районе. Строительство началось в 2021 году, в 2023 году его планируется завершить. "Социальный объект общей площадью почти 15,5 тысяч квадратных метров рассчитан на проживание 150 человек. Сейчас работы выполнены на 68%, на объекте трудятся более 80 рабочих: ведется прокладка сетей жизнеобеспечения, установка окон и дверей, внутренние работы, в здание подведен газ, частично запущено отопление, приобретено необходимое оборудование почти на 631 миллион рублей", - отмечается в сообщении. С наступлением весенне-летнего сезона подрядная организация приступит к благоустройству прилегающей территории - установке беседок, оборудованию спортивных площадок, летней эстрады. На территории предусмотрено создание летней теплицы и плодового сада - это вызвало особое одобрение федерального министра. "Значительная часть общестроительных работ уже завершена. Важно внимательно отнестись к планированию отделочных работ, установке оборудования, зонированию помещений. Основная задача при строительстве таких объектов в рамках нацпроекта "Демография" - сделать условия проживания максимально приближенными к домашним и комфортными для пожилых граждан. Объект хороший, тщательно контролируйте работы, чтобы уложиться в срок", - приводятся в сообщении слова Котякова.
https://ria.ru/20230110/materi-1843954255.html
https://ria.ru/20230102/pensionery-1842780563.html
https://ria.ru/20221224/pozhar-1841006700.html
россия
краснослободский район
ковылкино
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/02/1748312034_165:0:2896:2048_1920x0_80_0_0_8eecbf5e8d260be6e4c22d63cc913a45.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, краснослободский район, ковылкино, антон котяков, артем здунов
Республика Мордовия, Общество, Россия, Краснослободский район, Ковылкино, Антон Котяков, Артем Здунов
18:13 31.01.2023
 

Глава Минтруда посетил интернат для престарелых в Мордовии

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкМинистр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. Архивное фото
Читать ria.ru в
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 31 янв - РИА Новости. Министр труда и социальной защиты России Антон Котяков в рамках рабочей поездки в Мордовию посетил новое здание Ковылкинского дома-интерната для престарелых и инвалидов и строящийся интернат в Краснослободском районе, сообщает пресс-служба главы республики.
Двухэтажное социальное учреждение в Ковылкино построено в рамках нацпроекта "Демография", введено в эксплуатацию в декабре 2022 года и рассчитано на 100 человек. Строительство социального объекта общей площадью более 4 тысяч квадратных метров велось с 2020 года. На его возведение и оснащение было затрачено более 304 миллионов рублей, 298 миллионов из которых - средства федерального бюджета.
Нашивка на рукаве сотрудника полиции - РИА Новости, 1920, 10.01.2023
10 января, 17:15
В Мордовии объявили награду за помощь в поимке матерей, бросивших детей
"Сейчас здесь живет 49 человек, самой старшей из которых 94 года. Всего в учреждении 54 жилые комнаты, на первом этаже размещаются пенсионеры, испытывающие трудности в передвижении. Для всех жителей пансионата предусмотрено обслуживание врача общей практики, физиотерапевтические процедуры, полноценное питание, работает библиотека", - говорится в сообщении.
Глава Мордовии Артём Здунов и руководитель федерального ведомства осмотрели помещения, в которых проживают люди старшего поколения, а также кабинеты медицинского персонала и оборудование учреждения. Условия проживания здесь максимально приближены к домашним: комнаты уютные, в каждой телевизор, санузел. В холлах мягкая мебель, новая бытовая техника в хозяйственных комнатах и кухнях. В специализированных комнатах все устроено для комфорта и удобства малоподвижных жильцов, есть кнопка экстренного вызова. Для пищеблока выделено большое светлое помещение с современным кухонным оборудованием.
В комнате соцработника гостям рассказали, что на каждого получателя социальных услуг полная информация внесена в электронный региональный регистр. Главная задача соцработника - наладить контакт с родственниками постояльцев, чтобы не прерывалась связь с пожилыми. Ко многим родные часто приезжают в гости, для этого созданы все условия. Также востребовано пребывание на дневном стационаре. Пожилые жители района, с которыми заключены специальные контракты, ежедневно централизованно доставляются в интернат на машинах Lada Largus, поступивших в учреждение в рамках проекта "Старшее поколение".
Информационный стенд в отделении Пенсионного фонда - РИА Новости, 1920, 02.01.2023
2 января, 03:18
Пенсионерам рассказали о главных изменениях в 2023 году
Глава Минтруда РФ и руководитель региона также осмотрели здание строящегося Заречного дома-интерната для престарелых и инвалидов в Краснослободском районе. Строительство началось в 2021 году, в 2023 году его планируется завершить.
"Социальный объект общей площадью почти 15,5 тысяч квадратных метров рассчитан на проживание 150 человек. Сейчас работы выполнены на 68%, на объекте трудятся более 80 рабочих: ведется прокладка сетей жизнеобеспечения, установка окон и дверей, внутренние работы, в здание подведен газ, частично запущено отопление, приобретено необходимое оборудование почти на 631 миллион рублей", - отмечается в сообщении.
С наступлением весенне-летнего сезона подрядная организация приступит к благоустройству прилегающей территории - установке беседок, оборудованию спортивных площадок, летней эстрады. На территории предусмотрено создание летней теплицы и плодового сада - это вызвало особое одобрение федерального министра.
"Значительная часть общестроительных работ уже завершена. Важно внимательно отнестись к планированию отделочных работ, установке оборудования, зонированию помещений. Основная задача при строительстве таких объектов в рамках нацпроекта "Демография" - сделать условия проживания максимально приближенными к домашним и комфортными для пожилых граждан. Объект хороший, тщательно контролируйте работы, чтобы уложиться в срок", - приводятся в сообщении слова Котякова.
Губернатор Кемеровской области Сергей Цивилев - РИА Новости, 1920, 24.12.2022
24 декабря 2022, 01:41
В Кузбассе после пожара проверят все дома престарелых, сообщил губернатор
 
Республика МордовияОбществоРоссияКраснослободский районКовылкиноАнтон КотяковАртем Здунов
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала