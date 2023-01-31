https://ria.ru/20230131/fotovystavka-1848748991.html

В Вашингтоне пройдет фотовыставка "Освобождение. Сталинград"

В Вашингтоне пройдет фотовыставка "Освобождение. Сталинград" - РИА Новости, 31.01.2023

В Вашингтоне пройдет фотовыставка "Освобождение. Сталинград"

Фотовыставка "Освобождение. Сталинград" пройдет в Вашингтоне в российском посольстве, заявил генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня"... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T17:33

2023-01-31T17:33

2023-01-31T17:33

вашингтон (штат)

дмитрий киселев

вторая мировая война (1939-1945)

россия

президентский фонд культурных инициатив

в мире

общество

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Фотовыставка "Освобождение. Сталинград" пройдет в Вашингтоне в российском посольстве, заявил генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. "Вы видели сейчас в нашем холле эти снимки. Они же сейчас представлены в Волгограде, а потом будут и в Луганске, и в Ростове-на-Дону, и в Белгороде, Орле, Донецке и Мелитополе. Они будут даже в Вашингтоне, поскольку достигнута договоренность, что эта же выставка будет выставлена в стенах российского посольства в Вашингтоне", — сказал Киселев на презентации проекта "Освобождение. 1943", которое проходит в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Киселев уточнил, что выставку в Вашингтоне откроет посол России в США Анатолий Антонов. Презентация приурочена к открытию в Музее-панораме "Сталинградская битва" фотовыставки "Освобождение. Сталинград" и старту уникального мультимедийного проекта "Освобождение. 1943". Это первая экспозиция в рамках проекта, который осуществлен агентством РИА Новости при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Она повествует об истории деоккупации юго-запада Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков.

https://ria.ru/20221212/pobeda-1838046016.html

вашингтон (штат)

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

вашингтон (штат), дмитрий киселев, вторая мировая война (1939-1945), россия, президентский фонд культурных инициатив, в мире, общество