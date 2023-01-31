В Вашингтоне пройдет фотовыставка "Освобождение. Сталинград"
Киселев: фотовыставка "Освобождение. Сталинград" пройдет в посольстве России в Вашингтоне
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне. Архивное фото
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Фотовыставка "Освобождение. Сталинград" пройдет в Вашингтоне в российском посольстве, заявил генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Вы видели сейчас в нашем холле эти снимки. Они же сейчас представлены в Волгограде, а потом будут и в Луганске, и в Ростове-на-Дону, и в Белгороде, Орле, Донецке и Мелитополе. Они будут даже в Вашингтоне, поскольку достигнута договоренность, что эта же выставка будет выставлена в стенах российского посольства в Вашингтоне", — сказал Киселев на презентации проекта "Освобождение. 1943", которое проходит в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
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Киселев уточнил, что выставку в Вашингтоне откроет посол России в США Анатолий Антонов.
Презентация приурочена к открытию в Музее-панораме "Сталинградская битва" фотовыставки "Освобождение. Сталинград" и старту уникального мультимедийного проекта "Освобождение. 1943". Это первая экспозиция в рамках проекта, который осуществлен агентством РИА Новости при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Она повествует об истории деоккупации юго-запада Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкДиректор объединенной дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня" Александр Штоль, генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина (справа налево) на презентации проекта "Освобождение.1943" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве.
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Директор объединенной дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня" Александр Штоль, генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина (справа налево) на презентации проекта "Освобождение.1943" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПосетитель на презентации проекта "Освобождение.1943" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве.
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Посетитель на презентации проекта "Освобождение.1943" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПосетители на презентации проекта "Освобождение.1943" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве.
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Посетители на презентации проекта "Освобождение.1943" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве.
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкНа открытии фотовыставки "Освобождение. Сталинград" в "Государственном историко-мемориальном музее-заповеднике "Сталинградская битва" в Волгограде.
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На открытии фотовыставки "Освобождение. Сталинград" в "Государственном историко-мемориальном музее-заповеднике "Сталинградская битва" в Волгограде.
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПосетитель на открытии фотовыставки "Освобождение. Сталинград" в "Государственном историко-мемориальном музее-заповеднике "Сталинградская битва" в Волгограде.
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Посетитель на открытии фотовыставки "Освобождение. Сталинград" в "Государственном историко-мемориальном музее-заповеднике "Сталинградская битва" в Волгограде.
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Директор объединенной дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня" Александр Штоль, генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина (справа налево) на презентации проекта "Освобождение.1943" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве.
2 из 5
Посетитель на презентации проекта "Освобождение.1943" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве.
3 из 5
Посетители на презентации проекта "Освобождение.1943" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве.
4 из 5
На открытии фотовыставки "Освобождение. Сталинград" в "Государственном историко-мемориальном музее-заповеднике "Сталинградская битва" в Волгограде.
5 из 5
Посетитель на открытии фотовыставки "Освобождение. Сталинград" в "Государственном историко-мемориальном музее-заповеднике "Сталинградская битва" в Волгограде.