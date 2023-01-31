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В Вашингтоне пройдет фотовыставка "Освобождение. Сталинград" - РИА Новости, 31.01.2023
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В Вашингтоне пройдет фотовыставка "Освобождение. Сталинград"
В Вашингтоне пройдет фотовыставка "Освобождение. Сталинград" - РИА Новости, 31.01.2023
В Вашингтоне пройдет фотовыставка "Освобождение. Сталинград"
Фотовыставка "Освобождение. Сталинград" пройдет в Вашингтоне в российском посольстве, заявил генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня"... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T17:33
2023-01-31T17:33
вашингтон (штат)
дмитрий киселев
вторая мировая война (1939-1945)
россия
президентский фонд культурных инициатив
в мире
общество
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Фотовыставка "Освобождение. Сталинград" пройдет в Вашингтоне в российском посольстве, заявил генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. "Вы видели сейчас в нашем холле эти снимки. Они же сейчас представлены в Волгограде, а потом будут и в Луганске, и в Ростове-на-Дону, и в Белгороде, Орле, Донецке и Мелитополе. Они будут даже в Вашингтоне, поскольку достигнута договоренность, что эта же выставка будет выставлена в стенах российского посольства в Вашингтоне", — сказал Киселев на презентации проекта "Освобождение. 1943", которое проходит в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня". Киселев уточнил, что выставку в Вашингтоне откроет посол России в США Анатолий Антонов. Презентация приурочена к открытию в Музее-панораме "Сталинградская битва" фотовыставки "Освобождение. Сталинград" и старту уникального мультимедийного проекта "Освобождение. 1943". Это первая экспозиция в рамках проекта, который осуществлен агентством РИА Новости при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Она повествует об истории деоккупации юго-запада Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков.
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60
вашингтон (штат), дмитрий киселев, вторая мировая война (1939-1945), россия, президентский фонд культурных инициатив, в мире, общество
Вашингтон (штат), Дмитрий Киселев, Вторая мировая война (1939-1945), Россия, Президентский фонд культурных инициатив, В мире, Общество
17:33 31.01.2023
 
В Вашингтоне пройдет фотовыставка "Освобождение. Сталинград"

Киселев: фотовыставка "Освобождение. Сталинград" пройдет в посольстве России в Вашингтоне

© РИА Новости / Алексей Агарышев / Перейти в медиабанкПосольство Российской Федерации в Вашингтоне
Посольство Российской Федерации в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Алексей Агарышев
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Посольство Российской Федерации в Вашингтоне. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. Фотовыставка "Освобождение. Сталинград" пройдет в Вашингтоне в российском посольстве, заявил генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев.
"Вы видели сейчас в нашем холле эти снимки. Они же сейчас представлены в Волгограде, а потом будут и в Луганске, и в Ростове-на-Дону, и в Белгороде, Орле, Донецке и Мелитополе. Они будут даже в Вашингтоне, поскольку достигнута договоренность, что эта же выставка будет выставлена в стенах российского посольства в Вашингтоне", — сказал Киселев на презентации проекта "Освобождение. 1943", которое проходит в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня".
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Киселев уточнил, что выставку в Вашингтоне откроет посол России в США Анатолий Антонов.
Презентация приурочена к открытию в Музее-панораме "Сталинградская битва" фотовыставки "Освобождение. Сталинград" и старту уникального мультимедийного проекта "Освобождение. 1943". Это первая экспозиция в рамках проекта, который осуществлен агентством РИА Новости при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. Она повествует об истории деоккупации юго-запада Советского Союза от немецко-фашистских захватчиков.
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкДиректор объединенной дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня" Александр Штоль, генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина (справа налево) на презентации проекта "Освобождение.1943" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве.
Директор объединенной дирекции фотоинформации медиагруппы Россия сегодня Александр Штоль, генеральный директор медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев и начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы Россия сегодня Наталья Тюрина на презентации проекта Освобождение.1943 в ММПЦ Россия сегодня
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Директор объединенной дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня" Александр Штоль, генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина (справа налево) на презентации проекта "Освобождение.1943" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПосетитель на презентации проекта "Освобождение.1943" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве.
Посетитель на презентации проекта Освобождение.1943 в Международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня в Москве
2 из 5
Посетитель на презентации проекта "Освобождение.1943" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в медиабанкПосетители на презентации проекта "Освобождение.1943" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве.
Посетители на презентации проекта Освобождение.1943 в Международном мультимедийном пресс-центре Россия сегодня в Москве
3 из 5
Посетители на презентации проекта "Освобождение.1943" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкНа открытии фотовыставки "Освобождение. Сталинград" в "Государственном историко-мемориальном музее-заповеднике "Сталинградская битва" в Волгограде.
На открытии фотовыставки Освобождение. Сталинград в Государственном историко-мемориальном музее-заповеднике Сталинградская битва в Волгограде
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На открытии фотовыставки "Освобождение. Сталинград" в "Государственном историко-мемориальном музее-заповеднике "Сталинградская битва" в Волгограде.
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПосетитель на открытии фотовыставки "Освобождение. Сталинград" в "Государственном историко-мемориальном музее-заповеднике "Сталинградская битва" в Волгограде.
Посетитель на открытии фотовыставки Освобождение. Сталинград в Государственном историко-мемориальном музее-заповеднике Сталинградская битва в Волгограде
5 из 5
Посетитель на открытии фотовыставки "Освобождение. Сталинград" в "Государственном историко-мемориальном музее-заповеднике "Сталинградская битва" в Волгограде.
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
1 из 5
Директор объединенной дирекции фотоинформации медиагруппы "Россия сегодня" Александр Штоль, генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и начальник Управления проектов в области образования и социальной сфере медиагруппы "Россия сегодня" Наталья Тюрина (справа налево) на презентации проекта "Освобождение.1943" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
2 из 5
Посетитель на презентации проекта "Освобождение.1943" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
3 из 5
Посетители на презентации проекта "Освобождение.1943" в Международном мультимедийном пресс-центре "Россия сегодня" в Москве.
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
4 из 5
На открытии фотовыставки "Освобождение. Сталинград" в "Государственном историко-мемориальном музее-заповеднике "Сталинградская битва" в Волгограде.
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
5 из 5
Посетитель на открытии фотовыставки "Освобождение. Сталинград" в "Государственном историко-мемориальном музее-заповеднике "Сталинградская битва" в Волгограде.
© РИА Новости / Павел Бедняков
Перейти в медиабанк
 
Вашингтон (штат)Дмитрий КиселевВторая мировая война (1939-1945)РоссияПрезидентский фонд культурных инициативВ миреОбщество
 
 
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