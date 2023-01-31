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Лучшие фото РИА Новости, январь 2023 года - РИА Новости, 31.01.2023
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Лучшие фото РИА Новости, январь 2023 года
Лучшие фото РИА Новости, январь 2023 года - РИА Новости, 31.01.2023
Лучшие фото РИА Новости, январь 2023 года
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T11:04
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фото
республика татарстан (татарстан)
черное море
коктебель
животные
красноярск
балаклава
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Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
республика татарстан (татарстан)
черное море
коктебель
красноярск
балаклава
москва
владивосток
сочи
новосибирская область
бишкек
донецк
шикотан
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фото, фото, республика татарстан (татарстан), черное море, коктебель, животные, красноярск, балаклава, москва, погода, владивосток, сочи, крещенские купания, военные, новосибирская область, алина загитова, сочельник, бишкек, джина лоллобриджида, мамаев курган, собаки, донецк, патриарх кирилл (владимир гундяев), храм христа спасителя, фото - туризм, впечатления - туризм, шикотан
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11:04 31.01.2023 (обновлено: 18:15 31.01.2023)
 

Лучшие фото РИА Новости, январь 2023 года

Читать ria.ru в
Ria.ru предлагает вниманию пользователей самые эмоциональные, яркие и содержательные кадры фотохроники уходящего месяца по версии профильной редакции РИА Новости.
© РИА Новости / Максим Богодвид / Перейти в медиабанк

Участницы XXV республиканского конкурса красоты "Мисс Татарстан — 2023".

Конкурс красоты Мисс Татарстан
1 из 35

Участницы XXV республиканского конкурса красоты "Мисс Татарстан — 2023".

© РИА Новости / Максим Богодвид
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанк

Прощание в Риме с актрисой Джиной Лоллобриджидой, которая скончалась 16 января на 96-м году жизни.

Мужчина с портретом киноактрисы Джины Лоллобриджиды у церкви Санта-Мария-ин-Монтесанто на центральной римской площади Пьяцца-дель-Пополо, где проходит церемония прощания с актрисой
2 из 35

Прощание в Риме с актрисой Джиной Лоллобриджидой, которая скончалась 16 января на 96-м году жизни.

© РИА Новости / Стрингер
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© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкДобровольцы отряда "Сталинград" на Мамаевом кургане перед отправкой в зону проведения специальной военной операции.
Добровольцы отряда Сталинград на Мамаевом кургане перед отправкой в зону проведения специальной военной операции
3 из 35
Добровольцы отряда "Сталинград" на Мамаевом кургане перед отправкой в зону проведения специальной военной операции.
© РИА Новости / Кирилл Брага
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

Девушка устраивает на Красноярском водохранилище "ледяной фейерверк", выплескивая в воздух горячую воду, которая замерзает на лету.

Девушка устраивает ледяной фейерверк на льду Красноярского водохранилища на реке Енисей
4 из 35

Девушка устраивает на Красноярском водохранилище "ледяной фейерверк", выплескивая в воздух горячую воду, которая замерзает на лету.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Квартира дома в Донецке после обстрела.

В квартире дома в Донецке после обстрела
5 из 35

Квартира дома в Донецке после обстрела.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в медиабанк

Военнослужащие несут икону по окончании Крещенского богослужения в ЛНР.

Военнослужащие несут икону после окончания крещенского богослужения на позициях танкистов в ЛНР
6 из 35

Военнослужащие несут икону по окончании Крещенского богослужения в ЛНР.

© РИА Новости / Валерий Мельников
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© РИА Новости / Сергей Красноухов / Перейти в медиабанк

Грузовая баржа в бухте острова Шикотан в Сахалинской области.

Грузовая баржа в бухте острова Шикотан в Сахалинской области
7 из 35

Грузовая баржа в бухте острова Шикотан в Сахалинской области.

© РИА Новости / Сергей Красноухов
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя.

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл во время Рождественского богослужения в храме Христа Спасителя в Москве
8 из 35

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Девушка окунается в купель во время празднования Крещения в Новосибирске.

Девушка окунается в купель во время празднования Крещения на реке Обь в Новосибирске
9 из 35

Девушка окунается в купель во время празднования Крещения в Новосибирске.

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в медиабанк

Посетитель на выставке "Великое княжество. Сокровища Владимиро-Суздальской земли" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве.

Посетитель фотографирует экспонаты, представленные на выставке Великое княжество. Сокровища Владимиро-Суздальской земли в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве
10 из 35

Посетитель на выставке "Великое княжество. Сокровища Владимиро-Суздальской земли" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве.

© РИА Новости / Сергей Пятаков
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Собаки в упряжке на дистанции гонки чемпионата и первенства Новосибирской области "Рождественский заезд — 2023".

Собаки в упряжке одного из спортсменов на дистанции гонки чемпионата и первенства Новосибирской области по снежным дисциплинам ездового спорта Рождественский заезд - 2023 на территории ЦЕС Сила Сибирский Хаски
11 из 35

Собаки в упряжке на дистанции гонки чемпионата и первенства Новосибирской области "Рождественский заезд — 2023".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанкУчастники фестиваля современной культуры, комиксов и игр Bubble Comics Con.
Участники фестиваля современной культуры, комиксов и игр Bubble Comics Con
12 из 35
Участники фестиваля современной культуры, комиксов и игр Bubble Comics Con.
© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанк

Молодой человек гуляет с собакой в Москве.

Человек гуляет с собакой на набережной в Москве
13 из 35

Молодой человек гуляет с собакой в Москве.

© РИА Новости / Алексей Филиппов
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в медиабанк

Уличные артисты на набережной в Сочи.

Уличный артист на набережной в Сочи
14 из 35

Уличные артисты на набережной в Сочи.

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанк

Участник чемпионата Приморского края по альпинизму на ледовой трассе скального массива Пржевальского.

Участник чемпионата Приморского края по альпинизму на ледовой трассе скального массива Пржевальского в селе Екатериновка.
15 из 35

Участник чемпионата Приморского края по альпинизму на ледовой трассе скального массива Пржевальского.

© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанкДевушки возле иордани во время празднования Крещения в поселке Факел Революции Новосибирской области.
Девушки возле иордани во время празднования Крещения в поселке Факел Революции Новосибирской области
16 из 35
Девушки возле иордани во время празднования Крещения в поселке Факел Революции Новосибирской области.
© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Министерство обороны РФ / Перейти в медиабанк

Работа реактивных систем залпового огня "Град" российских вооруженных сил в зоне проведения СВО.

Работа реактивных систем залпового огня Град ВС РФ в зоне проведения СВО
17 из 35

Работа реактивных систем залпового огня "Град" российских вооруженных сил в зоне проведения СВО.

© РИА Новости / Министерство обороны РФ
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© Sputnik / Игорь Егоров / Перейти в медиабанк

Участники соревнований по древней конно-спортивной игре кок-бору в селе Орто-Сай на окраине Бишкека.

Игроки во время ежегодных соревнований по кок-бору в селе Орто-Сай на окраине Бишкека
18 из 35

Участники соревнований по древней конно-спортивной игре кок-бору в селе Орто-Сай на окраине Бишкека.

© Sputnik / Игорь Егоров
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в медиабанк

Фигуристы из команды "Красная машина", выигравшие Кубок Первого канала, качают на руках капитана Алину Загитову.

Участники команды Красная машина, победившие в соревнованиях по фигурному катанию на Кубок Первого канала, качают на руках Алину Загитову
19 из 35

Фигуристы из команды "Красная машина", выигравшие Кубок Первого канала, качают на руках капитана Алину Загитову.

© РИА Новости / Александр Вильф
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© Sputnik / Асатур Есаянц / Перейти в медиабанк

Священнослужитель в Рождественский сочельник возле церкви Сурб Геворг (Святого Георгия) в селе Мугни Арагацотнской области.

Священнослужитель в рождественский сочельник возле церкви Сурб Геворг в селе Мугни Арагацотнской области
20 из 35

Священнослужитель в Рождественский сочельник возле церкви Сурб Геворг (Святого Георгия) в селе Мугни Арагацотнской области.

© Sputnik / Асатур Есаянц
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

Участница краевого спортивно-оздоровительного центра по плаванию в холодной воде "Мегаполюс" купается в Енисее.

Участница краевого спортивно-оздоровительного центра по плаванию в холодной воде Мегаполюс купается в Енисее в Красноярске
21 из 35

Участница краевого спортивно-оздоровительного центра по плаванию в холодной воде "Мегаполюс" купается в Енисее.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанкДевушка в стилизованном костюме коренных жителей Сибири на берегу Енисея в окрестностях Красноярска.
Девушка в стилизованном костюме коренных жителей Сибири на берегу Енисея в окрестностях Красноярска
22 из 35
Девушка в стилизованном костюме коренных жителей Сибири на берегу Енисея в окрестностях Красноярска.
© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкВоеннослужащие казачьего батальона "Терек" на боевой позиции в районе Кинбурнской косы.
Военнослужащие казачьего батальона Терек на боевой позиции в районе Кинбурнской косы
23 из 35
Военнослужащие казачьего батальона "Терек" на боевой позиции в районе Кинбурнской косы.
© РИА Новости / Александр Гальперин
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в медиабанк

Девушка выходит из купели возле Всехсвятского храма в Минске во время крещенских купаний.

Девушка выходит из купели возле Всехсвятского храма в Минске во время празднования Крещения
24 из 35

Девушка выходит из купели возле Всехсвятского храма в Минске во время крещенских купаний.

© Sputnik / Виктор Толочко
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© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в медиабанк

Собака одного из участников чемпионата и первенства Новосибирской области по снежным дисциплинам ездового спорта "Рождественский заезд — 2023".

Собака одного из участников соревнований на дистанции гонки чемпионата и первенства Новосибирской области по снежным дисциплинам ездового спорта Рождественский заезд - 2023
25 из 35

Собака одного из участников чемпионата и первенства Новосибирской области по снежным дисциплинам ездового спорта "Рождественский заезд — 2023".

© РИА Новости / Александр Кряжев
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в медиабанк

Аниматор в костюме жар-птицы на Красной площади.

Аниматор в костюме жар-птицы на Красной площади в Москве
26 из 35

Аниматор в костюме жар-птицы на Красной площади.

© РИА Новости / Владимир Астапкович
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© РИА Новости / Екатерина Лызлова / Перейти в медиабанк

Отдыхающие на пляже в Сочи.

Отдыхающие на галечном пляже у Черного моря в Сочи
27 из 35

Отдыхающие на пляже в Сочи.

© РИА Новости / Екатерина Лызлова
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в медиабанкОрлан-белохвост в бухте Золотой Рог во Владивостоке.
Орлан-белохвост в бухте Золотой Рог во Владивостоке
28 из 35
Орлан-белохвост в бухте Золотой Рог во Владивостоке.
© РИА Новости / Виталий Аньков
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© РИА Новости / Андрей Сорокин / Перейти в медиабанк

Церемония зажжения огня II зимних Международных спортивных игр "Дети Азии" на территории парка "Ленские столбы" в Якутии.

Церемония зажжения огня II зимних международных спортивных игр Дети Азии на территории парка Ленские столбы в Хангаласском районе Якутии
29 из 35

Церемония зажжения огня II зимних Международных спортивных игр "Дети Азии" на территории парка "Ленские столбы" в Якутии.

© РИА Новости / Андрей Сорокин
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© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанк

Девушки фотографируются у здания культурного центра "ГЭС-2" в Москве.

Девушки фотографируются у здания культурного центра ГЭС-2 в Москве
30 из 35

Девушки фотографируются у здания культурного центра "ГЭС-2" в Москве.

© РИА Новости / Максим Блинов
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанк

Рыбаки на набережной Балаклавы.

Мужчины рыбачат на набережной Балаклавы
31 из 35

Рыбаки на набережной Балаклавы.

© РИА Новости / Константин Михальчевский
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© РИА Новости / Илья Наймушин / Перейти в медиабанк

Электропоезд едет вдоль Енисея в окрестностях Красноярска.

Электропоезд едет вдоль реки Енисей в окрестностях Красноярска
32 из 35

Электропоезд едет вдоль Енисея в окрестностях Красноярска.

© РИА Новости / Илья Наймушин
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в медиабанк

Участники и гости фестиваля современной культуры, комиксов и игр Bubble Comics Con.

Участники фестиваля современной культуры, комиксов и игр Bubble Comics Con
33 из 35

Участники и гости фестиваля современной культуры, комиксов и игр Bubble Comics Con.

© РИА Новости / Алексей Майшев
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© РИА Новости / Алексей Мальгавко / Перейти в медиабанкТелята на ферме в деревне Бобровка Омской области.
Телята на ферме в деревне Бобровка Омской области
34 из 35
Телята на ферме в деревне Бобровка Омской области.
© РИА Новости / Алексей Мальгавко
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© РИА Новости / Дмитрий Макеев / Перейти в медиабанк

Черное море в районе Коктебеля в штормовую погоду.

Волны на Черном море во время штормовой погоды в Коктебеле
35 из 35

Черное море в районе Коктебеля в штормовую погоду.

© РИА Новости / Дмитрий Макеев
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