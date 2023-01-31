Лучшие фото РИА Новости, январь 2023 года
Участницы XXV республиканского конкурса красоты "Мисс Татарстан — 2023".
Участницы XXV республиканского конкурса красоты "Мисс Татарстан — 2023".
Прощание в Риме с актрисой Джиной Лоллобриджидой, которая скончалась 16 января на 96-м году жизни.
Прощание в Риме с актрисой Джиной Лоллобриджидой, которая скончалась 16 января на 96-м году жизни.
Девушка устраивает на Красноярском водохранилище "ледяной фейерверк", выплескивая в воздух горячую воду, которая замерзает на лету.
Девушка устраивает на Красноярском водохранилище "ледяной фейерверк", выплескивая в воздух горячую воду, которая замерзает на лету.
Квартира дома в Донецке после обстрела.
Военнослужащие несут икону по окончании Крещенского богослужения в ЛНР.
Военнослужащие несут икону по окончании Крещенского богослужения в ЛНР.
Грузовая баржа в бухте острова Шикотан в Сахалинской области.
Грузовая баржа в бухте острова Шикотан в Сахалинской области.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл совершает Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя.
Девушка окунается в купель во время празднования Крещения в Новосибирске.
Девушка окунается в купель во время празднования Крещения в Новосибирске.
Посетитель на выставке "Великое княжество. Сокровища Владимиро-Суздальской земли" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве.
Посетитель на выставке "Великое княжество. Сокровища Владимиро-Суздальской земли" в Новой Третьяковке на Крымском валу в Москве.
Собаки в упряжке на дистанции гонки чемпионата и первенства Новосибирской области "Рождественский заезд — 2023".
Собаки в упряжке на дистанции гонки чемпионата и первенства Новосибирской области "Рождественский заезд — 2023".
Молодой человек гуляет с собакой в Москве.
Уличные артисты на набережной в Сочи.
Участник чемпионата Приморского края по альпинизму на ледовой трассе скального массива Пржевальского.
Участник чемпионата Приморского края по альпинизму на ледовой трассе скального массива Пржевальского.
Работа реактивных систем залпового огня "Град" российских вооруженных сил в зоне проведения СВО.
Работа реактивных систем залпового огня "Град" российских вооруженных сил в зоне проведения СВО.
Участники соревнований по древней конно-спортивной игре кок-бору в селе Орто-Сай на окраине Бишкека.
Участники соревнований по древней конно-спортивной игре кок-бору в селе Орто-Сай на окраине Бишкека.
Фигуристы из команды "Красная машина", выигравшие Кубок Первого канала, качают на руках капитана Алину Загитову.
Фигуристы из команды "Красная машина", выигравшие Кубок Первого канала, качают на руках капитана Алину Загитову.
Священнослужитель в Рождественский сочельник возле церкви Сурб Геворг (Святого Георгия) в селе Мугни Арагацотнской области.
Священнослужитель в Рождественский сочельник возле церкви Сурб Геворг (Святого Георгия) в селе Мугни Арагацотнской области.
Участница краевого спортивно-оздоровительного центра по плаванию в холодной воде "Мегаполюс" купается в Енисее.
Участница краевого спортивно-оздоровительного центра по плаванию в холодной воде "Мегаполюс" купается в Енисее.
Девушка выходит из купели возле Всехсвятского храма в Минске во время крещенских купаний.
Девушка выходит из купели возле Всехсвятского храма в Минске во время крещенских купаний.
Собака одного из участников чемпионата и первенства Новосибирской области по снежным дисциплинам ездового спорта "Рождественский заезд — 2023".
Собака одного из участников чемпионата и первенства Новосибирской области по снежным дисциплинам ездового спорта "Рождественский заезд — 2023".
Аниматор в костюме жар-птицы на Красной площади.
Аниматор в костюме жар-птицы на Красной площади.
Отдыхающие на пляже в Сочи.
Церемония зажжения огня II зимних Международных спортивных игр "Дети Азии" на территории парка "Ленские столбы" в Якутии.
Церемония зажжения огня II зимних Международных спортивных игр "Дети Азии" на территории парка "Ленские столбы" в Якутии.
Девушки фотографируются у здания культурного центра "ГЭС-2" в Москве.
Девушки фотографируются у здания культурного центра "ГЭС-2" в Москве.
Рыбаки на набережной Балаклавы.
Электропоезд едет вдоль Енисея в окрестностях Красноярска.
Электропоезд едет вдоль Енисея в окрестностях Красноярска.
Участники и гости фестиваля современной культуры, комиксов и игр Bubble Comics Con.
Участники и гости фестиваля современной культуры, комиксов и игр Bubble Comics Con.
Черное море в районе Коктебеля в штормовую погоду.
Черное море в районе Коктебеля в штормовую погоду.