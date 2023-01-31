Рейтинг@Mail.ru
Транзит нефти из Казахстана в ФРГ по "Дружбе" планируется начать в феврале - РИА Новости, 31.01.2023
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
https://ria.ru/20230131/druzhba-1848740947.html
Транзит нефти из Казахстана в ФРГ по "Дружбе" планируется начать в феврале
Транзит нефти из Казахстана в ФРГ по "Дружбе" планируется начать в феврале - РИА Новости, 31.01.2023
Транзит нефти из Казахстана в ФРГ по "Дружбе" планируется начать в феврале
Транзит нефти через Россию из Казахстана в Германию по трубопроводу "Дружба" планируется начать в феврале вместо января, поскольку партнерам "Транснефти" нужно... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T17:13
2023-01-31T18:04
казахстан
германия
транснефть
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
нефть
в мире
россия
казтрансойл
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565046560_71:0:3147:1730_1920x0_80_0_0_d80b876b94874db2f6862ddab61b8288.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Транзит нефти через Россию из Казахстана в Германию по трубопроводу "Дружба" планируется начать в феврале вместо января, поскольку партнерам "Транснефти" нужно время, сообщил пресс-секретарь, советник президента российской компании Игорь Демин в ответ на запрос РИА Новости."Транснефть" 29 декабря сообщила, что получила заявку от "Казтрансойла" на резерв дополнительных мощностей нефтепровода "Дружба" для транзита в Германию в объеме 1,2 миллиона тонн на 2023 год. Эту информацию подтвердила позднее и казахстанская компания. Уточнялось, что 300 тысяч предполагается для прокачки в первом квартале, 20 тысяч тонн - только в январе."Сегодня в первой половине дня был фактически исполнен график прокачки на Польшу 500 тысяч тонн нефти. Теперь можно приступить к дополнительному транзиту в ФРГ. Но в силу некоторой инерционности нашим партнерам нужно время для начала работы. Однако эти 20 тысяч тонн нефти теперь запланированы в график февраля и уже не в дополнение, а наравне с объемами, предусмотренными для поставок в Польшу по северной ветке "Дружбы", - ответил Демин на вопрос о транзите казахстанской нефти.В "Транснефти" отметили, что для транзита обозначенных 20 тысяч тонн нефти все готово: подготовлены маршрутные поручения, выполнены необходимые транзитные платежи.Германия в сентябре заявила, что проведет переговоры с Казахстаном о закупке нефти с транспортировкой по трубопроводу "Дружба" для обеспечения дополнительных объемов для НПЗ в городе Шведте и замены российских объемов. Сейчас Казахстан пользуется транзитом по "Дружбе", направляя около 10 миллионов тонн нефти в направлении порта в Усть-Луге."Транснефть" получила заявки на прокачку нефти по "Дружбе" от Польши и Германии на 2023 год, несмотря на заявления этих стран об отказе от поставок, сообщал в конце прошедшего года президент компании Николай Токарев. Например, польские власти обещали полностью отказаться от российских энергоресурсов к концу 2022 года.
https://ria.ru/20230131/neft-1848551622.html
https://ria.ru/20230131/neft-1848568257.html
казахстан
германия
россия
польша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2023
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/02/15/1565046560_455:0:2762:1730_1920x0_80_0_0_1923ac54be876126c34c1d58d1993b60.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
казахстан, германия, транснефть, нефть, в мире, россия, казтрансойл, польша, экономика, игорь демин
Казахстан, Германия, Транснефть, Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Нефть, В мире, Россия, КазТрансОйл, Польша, Экономика, Игорь Демин
17:13 31.01.2023 (обновлено: 18:04 31.01.2023)
 
Транзит нефти из Казахстана в ФРГ по "Дружбе" планируется начать в феврале

Демин: транзит нефти из Казахстана в Германию по "Дружбе" планируется начать в феврале

© AP Photo / Sergei GritsРабочие на нефтепроводе "Дружба"
Рабочие на нефтепроводе Дружба - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© AP Photo / Sergei Grits
Рабочие на нефтепроводе "Дружба" . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Транзит нефти через Россию из Казахстана в Германию по трубопроводу "Дружба" планируется начать в феврале вместо января, поскольку партнерам "Транснефти" нужно время, сообщил пресс-секретарь, советник президента российской компании Игорь Демин в ответ на запрос РИА Новости.
"Транснефть" 29 декабря сообщила, что получила заявку от "Казтрансойла" на резерв дополнительных мощностей нефтепровода "Дружба" для транзита в Германию в объеме 1,2 миллиона тонн на 2023 год. Эту информацию подтвердила позднее и казахстанская компания. Уточнялось, что 300 тысяч предполагается для прокачки в первом квартале, 20 тысяч тонн - только в январе.
Нефтяная качалка в Альметьевском районе Республики Татарстан - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
Вчера, 00:48
Эксперт оценил возможность диктата цен на российскую нефть
"Сегодня в первой половине дня был фактически исполнен график прокачки на Польшу 500 тысяч тонн нефти. Теперь можно приступить к дополнительному транзиту в ФРГ. Но в силу некоторой инерционности нашим партнерам нужно время для начала работы. Однако эти 20 тысяч тонн нефти теперь запланированы в график февраля и уже не в дополнение, а наравне с объемами, предусмотренными для поставок в Польшу по северной ветке "Дружбы", - ответил Демин на вопрос о транзите казахстанской нефти.
В "Транснефти" отметили, что для транзита обозначенных 20 тысяч тонн нефти все готово: подготовлены маршрутные поручения, выполнены необходимые транзитные платежи.
Германия в сентябре заявила, что проведет переговоры с Казахстаном о закупке нефти с транспортировкой по трубопроводу "Дружба" для обеспечения дополнительных объемов для НПЗ в городе Шведте и замены российских объемов. Сейчас Казахстан пользуется транзитом по "Дружбе", направляя около 10 миллионов тонн нефти в направлении порта в Усть-Луге.
"Транснефть" получила заявки на прокачку нефти по "Дружбе" от Польши и Германии на 2023 год, несмотря на заявления этих стран об отказе от поставок, сообщал в конце прошедшего года президент компании Николай Токарев. Например, польские власти обещали полностью отказаться от российских энергоресурсов к концу 2022 года.
Денежные купюры. - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
Вчера, 08:35
Эксперт предположил, чему может угрожать отказ от оплаты нефти в долларах
 
Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьКазахстанГерманияТранснефтьНефтьВ миреРоссияКазТрансОйлПольшаЭкономикаИгорь Демин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2023 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала