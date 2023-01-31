17:13 31.01.2023 (обновлено: 18:04 31.01.2023)
Транзит нефти из Казахстана в ФРГ по "Дружбе" планируется начать в феврале
Демин: транзит нефти из Казахстана в Германию по "Дружбе" планируется начать в феврале
© AP Photo / Sergei GritsРабочие на нефтепроводе "Дружба"
© AP Photo / Sergei Grits
Рабочие на нефтепроводе "Дружба" . Архивное фото
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Транзит нефти через Россию из Казахстана в Германию по трубопроводу "Дружба" планируется начать в феврале вместо января, поскольку партнерам "Транснефти" нужно время, сообщил пресс-секретарь, советник президента российской компании Игорь Демин в ответ на запрос РИА Новости.
"Транснефть" 29 декабря сообщила, что получила заявку от "Казтрансойла" на резерв дополнительных мощностей нефтепровода "Дружба" для транзита в Германию в объеме 1,2 миллиона тонн на 2023 год. Эту информацию подтвердила позднее и казахстанская компания. Уточнялось, что 300 тысяч предполагается для прокачки в первом квартале, 20 тысяч тонн - только в январе.
"Сегодня в первой половине дня был фактически исполнен график прокачки на Польшу 500 тысяч тонн нефти. Теперь можно приступить к дополнительному транзиту в ФРГ. Но в силу некоторой инерционности нашим партнерам нужно время для начала работы. Однако эти 20 тысяч тонн нефти теперь запланированы в график февраля и уже не в дополнение, а наравне с объемами, предусмотренными для поставок в Польшу по северной ветке "Дружбы", - ответил Демин на вопрос о транзите казахстанской нефти.
В "Транснефти" отметили, что для транзита обозначенных 20 тысяч тонн нефти все готово: подготовлены маршрутные поручения, выполнены необходимые транзитные платежи.
Германия в сентябре заявила, что проведет переговоры с Казахстаном о закупке нефти с транспортировкой по трубопроводу "Дружба" для обеспечения дополнительных объемов для НПЗ в городе Шведте и замены российских объемов. Сейчас Казахстан пользуется транзитом по "Дружбе", направляя около 10 миллионов тонн нефти в направлении порта в Усть-Луге.
"Транснефть" получила заявки на прокачку нефти по "Дружбе" от Польши и Германии на 2023 год, несмотря на заявления этих стран об отказе от поставок, сообщал в конце прошедшего года президент компании Николай Токарев. Например, польские власти обещали полностью отказаться от российских энергоресурсов к концу 2022 года.