https://ria.ru/20230131/druzhba-1848740947.html

Транзит нефти из Казахстана в ФРГ по "Дружбе" планируется начать в феврале

Транзит нефти из Казахстана в ФРГ по "Дружбе" планируется начать в феврале - РИА Новости, 31.01.2023

Транзит нефти из Казахстана в ФРГ по "Дружбе" планируется начать в феврале

Транзит нефти через Россию из Казахстана в Германию по трубопроводу "Дружба" планируется начать в феврале вместо января, поскольку партнерам "Транснефти" нужно... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T17:13

2023-01-31T17:13

2023-01-31T18:04

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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Транзит нефти через Россию из Казахстана в Германию по трубопроводу "Дружба" планируется начать в феврале вместо января, поскольку партнерам "Транснефти" нужно время, сообщил пресс-секретарь, советник президента российской компании Игорь Демин в ответ на запрос РИА Новости."Транснефть" 29 декабря сообщила, что получила заявку от "Казтрансойла" на резерв дополнительных мощностей нефтепровода "Дружба" для транзита в Германию в объеме 1,2 миллиона тонн на 2023 год. Эту информацию подтвердила позднее и казахстанская компания. Уточнялось, что 300 тысяч предполагается для прокачки в первом квартале, 20 тысяч тонн - только в январе."Сегодня в первой половине дня был фактически исполнен график прокачки на Польшу 500 тысяч тонн нефти. Теперь можно приступить к дополнительному транзиту в ФРГ. Но в силу некоторой инерционности нашим партнерам нужно время для начала работы. Однако эти 20 тысяч тонн нефти теперь запланированы в график февраля и уже не в дополнение, а наравне с объемами, предусмотренными для поставок в Польшу по северной ветке "Дружбы", - ответил Демин на вопрос о транзите казахстанской нефти.В "Транснефти" отметили, что для транзита обозначенных 20 тысяч тонн нефти все готово: подготовлены маршрутные поручения, выполнены необходимые транзитные платежи.Германия в сентябре заявила, что проведет переговоры с Казахстаном о закупке нефти с транспортировкой по трубопроводу "Дружба" для обеспечения дополнительных объемов для НПЗ в городе Шведте и замены российских объемов. Сейчас Казахстан пользуется транзитом по "Дружбе", направляя около 10 миллионов тонн нефти в направлении порта в Усть-Луге."Транснефть" получила заявки на прокачку нефти по "Дружбе" от Польши и Германии на 2023 год, несмотря на заявления этих стран об отказе от поставок, сообщал в конце прошедшего года президент компании Николай Токарев. Например, польские власти обещали полностью отказаться от российских энергоресурсов к концу 2022 года.

https://ria.ru/20230131/neft-1848551622.html

https://ria.ru/20230131/neft-1848568257.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

казахстан, германия, транснефть, нефть, в мире, россия, казтрансойл, польша, экономика, игорь демин