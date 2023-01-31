https://ria.ru/20230131/donbass-1848644335.html
В Кремле прокомментировали слова Порошенко, Меркель и Олланда о "Минске-2"
В Кремле прокомментировали слова Порошенко, Меркель и Олланда о "Минске-2" - РИА Новости, 31.01.2023
В Кремле прокомментировали слова Порошенко, Меркель и Олланда о "Минске-2"
Экс-президент Украины Петр Порошенко, бывший канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд подтвердили, что для их стран Минские... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T12:57
2023-01-31T12:57
2023-01-31T13:13
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
украина
дмитрий песков
германия
франция
петр порошенко
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152803/73/1528037384_0:0:2654:1494_1920x0_80_0_0_50c020da5651b3802fa627198a740f4a.jpg
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко, бывший канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд подтвердили, что для их стран Минские соглашения были ширмой для подготовки к силовому сценарию в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Порошенко заявил, что подписание Минских соглашений дало Украине восемь лет на "строительство армии, экономики и глобальной проукраинской антипутинской коалиции"."Порошенко фактически повторил то, что он уже говорил.... Мы знаем, что и Порошенко, и Меркель, и Олланд подтвердили, что для них, а это значит и для Украины, и для Франции, и для Германии минские соглашения были ничем иным, как ширмой, которой они камуфлировали свои намерения и подготовили Украину с тем, чтобы силой решить проблему Донбасса", - сказал Песков.Он добавил, что это "лишний раз подчёркивает", что президент РФ Владимир Путин "сделал всё правильно, приняв решение начать специальную военную операцию"."Для того, чтобы спасти людей, которые живут на Донбассе", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.Ранее Меркель (занимала пост канцлера Германии с 2005 по 2021 год) сказала, что "Минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время", чтобы стать сильнее. Позднее Олланд, занимавший пост президента Франции с 2012 по 2017 год, согласился с Меркель, что Минские соглашения дали киевскому режиму время на то, чтобы стать сильнее. Оба участвовали в саммите "нормандской четверки", на которых был согласован комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Джонсон во время визита в Киев в конце января заявил, что нормандский формат переговоров по Украине был "дипломатической имитацией".
https://ria.ru/20230118/minsk-1845638918.html
https://ria.ru/20221209/lukashenko-1837477193.html
https://ria.ru/20230125/zelenskiy-1847186242.html
донбасс
украина
германия
франция
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2023
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/152803/73/1528037384_0:0:2654:1992_1920x0_80_0_0_89790378b796ad427c1ffe353e52dfb5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, украина, дмитрий песков, германия, франция, петр порошенко, ангела меркель, франсуа олланд
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Украина, Дмитрий Песков, Германия, Франция, Петр Порошенко, Ангела Меркель, Франсуа Олланд
12:57 31.01.2023 (обновлено: 13:13 31.01.2023)
В Кремле прокомментировали слова Порошенко, Меркель и Олланда о "Минске-2"
Песков: Порошенко, Меркель и Олланд подтвердили, что "Минск-2" был для них ширмой
МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко, бывший канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд подтвердили, что для их стран Минские соглашения были ширмой для подготовки к силовому сценарию в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Порошенко заявил
, что подписание Минских соглашений дало Украине восемь лет на "строительство армии, экономики и глобальной проукраинской антипутинской коалиции".
"Порошенко фактически повторил то, что он уже говорил.... Мы знаем, что и Порошенко, и Меркель, и Олланд подтвердили, что для них, а это значит и для Украины, и для Франции, и для Германии минские соглашения были ничем иным, как ширмой, которой они камуфлировали свои намерения и подготовили Украину с тем, чтобы силой решить проблему Донбасса", - сказал Песков.
Он добавил, что это "лишний раз подчёркивает", что президент РФ Владимир Путин "сделал всё правильно, приняв решение начать специальную военную операцию".
"Для того, чтобы спасти людей, которые живут на Донбассе", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
Ранее Меркель (занимала пост канцлера Германии с 2005 по 2021 год) сказала, что "Минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время", чтобы стать сильнее. Позднее Олланд, занимавший пост президента Франции с 2012 по 2017 год, согласился с Меркель, что Минские соглашения дали киевскому режиму время на то, чтобы стать сильнее. Оба участвовали в саммите "нормандской четверки", на которых был согласован комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Джонсон во время визита в Киев в конце января заявил, что нормандский формат переговоров по Украине был "дипломатической имитацией".