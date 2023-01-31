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В Кремле прокомментировали слова Порошенко, Меркель и Олланда о "Минске-2" - РИА Новости, 31.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230131/donbass-1848644335.html
В Кремле прокомментировали слова Порошенко, Меркель и Олланда о "Минске-2"
В Кремле прокомментировали слова Порошенко, Меркель и Олланда о "Минске-2" - РИА Новости, 31.01.2023
В Кремле прокомментировали слова Порошенко, Меркель и Олланда о "Минске-2"
Экс-президент Украины Петр Порошенко, бывший канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд подтвердили, что для их стран Минские... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T12:57
2023-01-31T13:13
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
украина
дмитрий песков
германия
франция
петр порошенко
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко, бывший канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд подтвердили, что для их стран Минские соглашения были ширмой для подготовки к силовому сценарию в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Порошенко заявил, что подписание Минских соглашений дало Украине восемь лет на "строительство армии, экономики и глобальной проукраинской антипутинской коалиции"."Порошенко фактически повторил то, что он уже говорил.... Мы знаем, что и Порошенко, и Меркель, и Олланд подтвердили, что для них, а это значит и для Украины, и для Франции, и для Германии минские соглашения были ничем иным, как ширмой, которой они камуфлировали свои намерения и подготовили Украину с тем, чтобы силой решить проблему Донбасса", - сказал Песков.Он добавил, что это "лишний раз подчёркивает", что президент РФ Владимир Путин "сделал всё правильно, приняв решение начать специальную военную операцию"."Для того, чтобы спасти людей, которые живут на Донбассе", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.Ранее Меркель (занимала пост канцлера Германии с 2005 по 2021 год) сказала, что "Минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время", чтобы стать сильнее. Позднее Олланд, занимавший пост президента Франции с 2012 по 2017 год, согласился с Меркель, что Минские соглашения дали киевскому режиму время на то, чтобы стать сильнее. Оба участвовали в саммите "нормандской четверки", на которых был согласован комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Джонсон во время визита в Киев в конце января заявил, что нормандский формат переговоров по Украине был "дипломатической имитацией".
https://ria.ru/20230118/minsk-1845638918.html
https://ria.ru/20221209/lukashenko-1837477193.html
https://ria.ru/20230125/zelenskiy-1847186242.html
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в мире, донбасс, украина, дмитрий песков, германия, франция, петр порошенко, ангела меркель, франсуа олланд
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донбасс, Украина, Дмитрий Песков, Германия, Франция, Петр Порошенко, Ангела Меркель, Франсуа Олланд
12:57 31.01.2023 (обновлено: 13:13 31.01.2023)
 
В Кремле прокомментировали слова Порошенко, Меркель и Олланда о "Минске-2"

Песков: Порошенко, Меркель и Олланд подтвердили, что "Минск-2" был для них ширмой

© РИА Новости / Виктор Толочко / Перейти в медиабанкПереговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины в Минске
Переговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины в Минске - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Виктор Толочко
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Переговоры лидеров России, Германии, Франции и Украины в Минске. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко, бывший канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд подтвердили, что для их стран Минские соглашения были ширмой для подготовки к силовому сценарию в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Ранее Порошенко заявил, что подписание Минских соглашений дало Украине восемь лет на "строительство армии, экономики и глобальной проукраинской антипутинской коалиции".
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"Порошенко фактически повторил то, что он уже говорил.... Мы знаем, что и Порошенко, и Меркель, и Олланд подтвердили, что для них, а это значит и для Украины, и для Франции, и для Германии минские соглашения были ничем иным, как ширмой, которой они камуфлировали свои намерения и подготовили Украину с тем, чтобы силой решить проблему Донбасса", - сказал Песков.
Он добавил, что это "лишний раз подчёркивает", что президент РФ Владимир Путин "сделал всё правильно, приняв решение начать специальную военную операцию".
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"Для того, чтобы спасти людей, которые живут на Донбассе", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.
Ранее Меркель (занимала пост канцлера Германии с 2005 по 2021 год) сказала, что "Минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время", чтобы стать сильнее. Позднее Олланд, занимавший пост президента Франции с 2012 по 2017 год, согласился с Меркель, что Минские соглашения дали киевскому режиму время на то, чтобы стать сильнее. Оба участвовали в саммите "нормандской четверки", на которых был согласован комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Джонсон во время визита в Киев в конце января заявил, что нормандский формат переговоров по Украине был "дипломатической имитацией".
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонбассУкраинаДмитрий ПесковГерманияФранцияПетр ПорошенкоАнгела МеркельФрансуа Олланд
 
 
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