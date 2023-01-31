https://ria.ru/20230131/donbass-1848644335.html

В Кремле прокомментировали слова Порошенко, Меркель и Олланда о "Минске-2"

В Кремле прокомментировали слова Порошенко, Меркель и Олланда о "Минске-2" - РИА Новости, 31.01.2023

В Кремле прокомментировали слова Порошенко, Меркель и Олланда о "Минске-2"

Экс-президент Украины Петр Порошенко, бывший канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд подтвердили, что для их стран Минские... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T12:57

2023-01-31T12:57

2023-01-31T13:13

специальная военная операция на украине

в мире

донбасс

украина

дмитрий песков

германия

франция

петр порошенко

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/152803/73/1528037384_0:0:2654:1494_1920x0_80_0_0_50c020da5651b3802fa627198a740f4a.jpg

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Экс-президент Украины Петр Порошенко, бывший канцлер Германии Ангела Меркель и бывший президент Франции Франсуа Олланд подтвердили, что для их стран Минские соглашения были ширмой для подготовки к силовому сценарию в Донбассе, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее Порошенко заявил, что подписание Минских соглашений дало Украине восемь лет на "строительство армии, экономики и глобальной проукраинской антипутинской коалиции"."Порошенко фактически повторил то, что он уже говорил.... Мы знаем, что и Порошенко, и Меркель, и Олланд подтвердили, что для них, а это значит и для Украины, и для Франции, и для Германии минские соглашения были ничем иным, как ширмой, которой они камуфлировали свои намерения и подготовили Украину с тем, чтобы силой решить проблему Донбасса", - сказал Песков.Он добавил, что это "лишний раз подчёркивает", что президент РФ Владимир Путин "сделал всё правильно, приняв решение начать специальную военную операцию"."Для того, чтобы спасти людей, которые живут на Донбассе", - подчеркнул пресс-секретарь главы государства.Ранее Меркель (занимала пост канцлера Германии с 2005 по 2021 год) сказала, что "Минское соглашение 2014 года было попыткой дать Украине время", чтобы стать сильнее. Позднее Олланд, занимавший пост президента Франции с 2012 по 2017 год, согласился с Меркель, что Минские соглашения дали киевскому режиму время на то, чтобы стать сильнее. Оба участвовали в саммите "нормандской четверки", на которых был согласован комплекс мер по выполнению Минских соглашений. Джонсон во время визита в Киев в конце января заявил, что нормандский формат переговоров по Украине был "дипломатической имитацией".

https://ria.ru/20230118/minsk-1845638918.html

https://ria.ru/20221209/lukashenko-1837477193.html

https://ria.ru/20230125/zelenskiy-1847186242.html

донбасс

украина

германия

франция

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, донбасс, украина, дмитрий песков, германия, франция, петр порошенко, ангела меркель, франсуа олланд