https://ria.ru/20230131/poroshenko-1848569126.html

Порошенко раскрыл, для чего на самом деле нужны были Минские соглашения

Порошенко раскрыл, для чего на самом деле нужны были Минские соглашения - РИА Новости, 31.01.2023

Порошенко раскрыл, для чего на самом деле нужны были Минские соглашения

За время существования Минских соглашений Киев смог усилить армию и настроить Запад против Москвы, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко в... РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T08:46

2023-01-31T08:46

2023-01-31T20:07

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петр порошенко

владимир путин

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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. За время существования Минских соглашений Киев смог усилить армию и настроить Запад против Москвы, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко в документальном фильме "Путин против Запада" телеканала BBC."Этот документ дал Украине восемь лет для строительства армии, экономики и глобальной проукраинской антипутинской коалиции", — сказал он. При этом советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель по вопросам политики безопасности Кристоф Хойсген отметил в документальном фильме, что перед подписанием Минских соглашений Порошенко жаловался Меркель на плачевное положение украинских военных в Дебальцево.В начале декабря Меркель заявила, что Минские соглашения были попыткой дать Киеву время на усиление. Вслед за ней это подтвердил и Олланд: по его словам, тогда геополитическая ситуация складывалась не в пользу Украины, а Западу была нужна передышка.Президент России Владимир Путин назвал заявление Меркель неожиданным и разочаровывающим — по его словам, он сам всегда исходил из того, что власти Германии ведут себя с Москвой искренне.

https://ria.ru/20230126/dzhonson-1847731915.html

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в мире, украина, москва, ангела меркель, петр порошенко, владимир путин