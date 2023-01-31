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Порошенко раскрыл, для чего на самом деле нужны были Минские соглашения - РИА Новости, 31.01.2023
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Порошенко раскрыл, для чего на самом деле нужны были Минские соглашения
Порошенко раскрыл, для чего на самом деле нужны были Минские соглашения - РИА Новости, 31.01.2023
Порошенко раскрыл, для чего на самом деле нужны были Минские соглашения
За время существования Минских соглашений Киев смог усилить армию и настроить Запад против Москвы, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко в... РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T08:46
2023-01-31T20:07
в мире
украина
москва
ангела меркель
петр порошенко
владимир путин
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. За время существования Минских соглашений Киев смог усилить армию и настроить Запад против Москвы, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко в документальном фильме "Путин против Запада" телеканала BBC."Этот документ дал Украине восемь лет для строительства армии, экономики и глобальной проукраинской антипутинской коалиции", — сказал он. При этом советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель по вопросам политики безопасности Кристоф Хойсген отметил в документальном фильме, что перед подписанием Минских соглашений Порошенко жаловался Меркель на плачевное положение украинских военных в Дебальцево.В начале декабря Меркель заявила, что Минские соглашения были попыткой дать Киеву время на усиление. Вслед за ней это подтвердил и Олланд: по его словам, тогда геополитическая ситуация складывалась не в пользу Украины, а Западу была нужна передышка.Президент России Владимир Путин назвал заявление Меркель неожиданным и разочаровывающим — по его словам, он сам всегда исходил из того, что власти Германии ведут себя с Москвой искренне.
https://ria.ru/20230126/dzhonson-1847731915.html
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в мире, украина, москва, ангела меркель, петр порошенко, владимир путин
В мире, Украина, Москва, Ангела Меркель, Петр Порошенко, Владимир Путин
08:46 31.01.2023 (обновлено: 20:07 31.01.2023)
 
Порошенко раскрыл, для чего на самом деле нужны были Минские соглашения

Экс-президент Порошенко: Минские соглашения дали Украине восемь лет на строительство армии

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкБывший президент Украины Петр Порошенко
Бывший президент Украины Петр Порошенко - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Бывший президент Украины Петр Порошенко. Архивное фото
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МОСКВА, 31 янв — РИА Новости. За время существования Минских соглашений Киев смог усилить армию и настроить Запад против Москвы, заявил бывший президент Украины Петр Порошенко в документальном фильме "Путин против Запада" телеканала BBC.
"Этот документ дал Украине восемь лет для строительства армии, экономики и глобальной проукраинской антипутинской коалиции", — сказал он.
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При этом советник экс-канцлера ФРГ Ангелы Меркель по вопросам политики безопасности Кристоф Хойсген отметил в документальном фильме, что перед подписанием Минских соглашений Порошенко жаловался Меркель на плачевное положение украинских военных в Дебальцево.
"Порошенко ясно заявил ей, что украинским войскам нанесли поражение, они едва могут держать рубежи, что если россияне прорвутся, то они могут идти до конца на Киев. Поэтому он нуждался в соглашении", — заявил Хойсген.
В начале декабря Меркель заявила, что Минские соглашения были попыткой дать Киеву время на усиление. Вслед за ней это подтвердил и Олланд: по его словам, тогда геополитическая ситуация складывалась не в пользу Украины, а Западу была нужна передышка.
Президент России Владимир Путин назвал заявление Меркель неожиданным и разочаровывающим — по его словам, он сам всегда исходил из того, что власти Германии ведут себя с Москвой искренне.
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В миреУкраинаМоскваАнгела МеркельПетр ПорошенкоВладимир Путин
 
 
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