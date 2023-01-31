https://ria.ru/20230131/detsl-1848698809.html

Мать Децла раскрыла детали отношений с семьей сына

Мать Децла раскрыла детали отношений с семьей сына - РИА Новости, 31.01.2023

Мать Децла раскрыла детали отношений с семьей сына

Мать Децла (Кирилла Толмацкого) Ирина призналась, что не поддерживает отношения с вдовой сына Юлией и его сыном Антонием. РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T16:51

2023-01-31T16:51

2023-01-31T16:51

шоубиз

децл (кирилл толмацкий)

семья

отношения

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155030/75/1550307548_0:126:3072:1854_1920x0_80_0_0_347d37c7326b9b5975f104ebcffe9262.jpg

МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Мать Децла (Кирилла Толмацкого) Ирина призналась, что не поддерживает отношения с вдовой сына Юлией и его сыном Антонием. Также она пожаловалась, что внук все еще не разблокировал ее в соцсетях. Кроме того, она добавила, что семья Децла посетила его могилу впервые за долгое время. В 2021 году между матерью рэпера и его сыном Антонием произошел конфликт. Начинающий музыкант в интервью признался в обиде на бабушку. По словам юноши, родители отца требовали у него тест ДНК из-за наследства. Децл скончался в 2019 году из-за проблем с сердцем. Ему было 35 лет. Ранее мать артиста пожаловалась, что у нее прекратилось общение с семьей сына. По словам женщины, Антоний заблокировал ее в соцсетях.

https://ria.ru/20221215/detsl-1838979989.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2023

Александра Липатова

Александра Липатова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Александра Липатова

децл (кирилл толмацкий), семья, отношения