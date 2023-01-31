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Мать Децла раскрыла детали отношений с семьей сына - РИА Новости, 31.01.2023
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Шоубиз
https://ria.ru/20230131/detsl-1848698809.html
Мать Децла раскрыла детали отношений с семьей сына
Мать Децла раскрыла детали отношений с семьей сына - РИА Новости, 31.01.2023
Мать Децла раскрыла детали отношений с семьей сына
Мать Децла (Кирилла Толмацкого) Ирина призналась, что не поддерживает отношения с вдовой сына Юлией и его сыном Антонием. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T16:51
2023-01-31T16:51
шоубиз
децл (кирилл толмацкий)
семья
отношения
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Мать Децла (Кирилла Толмацкого) Ирина призналась, что не поддерживает отношения с вдовой сына Юлией и его сыном Антонием. Также она пожаловалась, что внук все еще не разблокировал ее в соцсетях. Кроме того, она добавила, что семья Децла посетила его могилу впервые за долгое время. В 2021 году между матерью рэпера и его сыном Антонием произошел конфликт. Начинающий музыкант в интервью признался в обиде на бабушку. По словам юноши, родители отца требовали у него тест ДНК из-за наследства. Децл скончался в 2019 году из-за проблем с сердцем. Ему было 35 лет. Ранее мать артиста пожаловалась, что у нее прекратилось общение с семьей сына. По словам женщины, Антоний заблокировал ее в соцсетях.
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децл (кирилл толмацкий), семья, отношения
Шоубиз, Децл (Кирилл Толмацкий), Семья, отношения
16:51 31.01.2023
 
Мать Децла раскрыла детали отношений с семьей сына

Мать Децла Ирина Толмацкая раскрыла детали отношений с семьей сына

© Depositphotos.com / hurricanehankРоссийский исполнитель Кирилл Толмацкий, более известный под сценическим псевдонимом Децл
Российский исполнитель Кирилл Толмацкий, более известный под сценическим псевдонимом Децл - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© Depositphotos.com / hurricanehank
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МОСКВА, 31 янв - РИА Новости. Мать Децла (Кирилла Толмацкого) Ирина призналась, что не поддерживает отношения с вдовой сына Юлией и его сыном Антонием.

"Мы не общаемся, но и не воюем. А это уже плюс. Они живут своей жизнью, а я своей", – поделилась родительница музыканта в интервью Teleprogramma.pro.

Также она пожаловалась, что внук все еще не разблокировал ее в соцсетях.
"Я заблокирована везде, во всех соцсетях, поэтому наблюдать за его музыкальной карьерой не могу. По возможности, если я на что-то натыкаюсь, то наблюдаю", – сообщила мать музыканта.
Кроме того, она добавила, что семья Децла посетила его могилу впервые за долгое время.
"Говорят, что в прошлом году на день рождения Кирилла Юлия и Антоний приходили на кладбище. Ребята их видели. Как я понимаю, первый раз за три года", – заключила Ирина.
В 2021 году между матерью рэпера и его сыном Антонием произошел конфликт. Начинающий музыкант в интервью признался в обиде на бабушку. По словам юноши, родители отца требовали у него тест ДНК из-за наследства.
Децл скончался в 2019 году из-за проблем с сердцем. Ему было 35 лет.
Ранее мать артиста пожаловалась, что у нее прекратилось общение с семьей сына. По словам женщины, Антоний заблокировал ее в соцсетях.
Российский исполнитель Кирилл Толмацкий, более известный под сценическим псевдонимом Децл - РИА Новости, 1920, 15.12.2022
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ШоубизДецл (Кирилл Толмацкий)Семьяотношения
 
 
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