В Приморье запустят серийное производство дронов для нужд спецоперации
В Приморском крае запустят серийное производство беспилотников для нужд спецоперации
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкКвадрокоптер подразделений радиоэлектронной борьбы Южного военного округа
Квадрокоптер подразделений радиоэлектронной борьбы Южного военного округа. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 31 янв – РИА Новости. Компания в Приморье запускает серийное производство беспилотников для нужд спецоперации, сообщает правительство региона.
Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и глава Приморья Олег Кожемяко посетили предприятия оборонно-промышленного комплекса во Владивостоке и осмотрели выставку оборудования, которое приморские компании производят для нужд специальной военной спецоперации.
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"Присутствующие уделили особое внимание беспилотным летательным аппаратам. Вес каждого из дронов – всего 1,5 килограмма. Предусмотрен отцепной механизм для сброса грузов в месте дислоцирования противника. В настоящее время компанией создано 45 таких устройств, и готовится к запуску серийное производство с расчетом выпустить еще порядка 60-100 БПЛА", - говорится в сообщении. Также гостям показали новинку - беспилотник самолетного типа. Программное обеспечение для него полностью создали в Приморье. В месяц производители готовы выпускать до 30 аппаратов.
Кожемяко отметил, что передаст дроны военнослужащим, когда поедет в зону спецоперации.
Производство спецодежды, а также беспилотных летательных аппаратов для использования в зоне специальной военной операции началось в Приморье в прошлом году.