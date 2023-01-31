https://ria.ru/20230131/bespilotnik-1848598547.html

В Приморье запустят серийное производство дронов для нужд спецоперации

В Приморье запустят серийное производство дронов для нужд спецоперации - РИА Новости, 31.01.2023

В Приморье запустят серийное производство дронов для нужд спецоперации

Компания в Приморье запускает серийное производство беспилотников для нужд спецоперации, сообщает правительство региона. РИА Новости, 31.01.2023

2023-01-31T10:57

2023-01-31T10:57

2023-01-31T10:57

специальная военная операция на украине

безопасность

технологии

россия

приморский край

олег кожемяко

ситуация в днр и лнр

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ВЛАДИВОСТОК, 31 янв – РИА Новости. Компания в Приморье запускает серийное производство беспилотников для нужд спецоперации, сообщает правительство региона. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и глава Приморья Олег Кожемяко посетили предприятия оборонно-промышленного комплекса во Владивостоке и осмотрели выставку оборудования, которое приморские компании производят для нужд специальной военной спецоперации. "Присутствующие уделили особое внимание беспилотным летательным аппаратам. Вес каждого из дронов – всего 1,5 килограмма. Предусмотрен отцепной механизм для сброса грузов в месте дислоцирования противника. В настоящее время компанией создано 45 таких устройств, и готовится к запуску серийное производство с расчетом выпустить еще порядка 60-100 БПЛА", - говорится в сообщении. Также гостям показали новинку - беспилотник самолетного типа. Программное обеспечение для него полностью создали в Приморье. В месяц производители готовы выпускать до 30 аппаратов. Кожемяко отметил, что передаст дроны военнослужащим, когда поедет в зону спецоперации. Производство спецодежды, а также беспилотных летательных аппаратов для использования в зоне специальной военной операции началось в Приморье в прошлом году.

https://ria.ru/20230111/mai-1844022383.html

https://ria.ru/20230127/drony-1847744162.html

россия

приморский край

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

безопасность, технологии, россия, приморский край, олег кожемяко, ситуация в днр и лнр