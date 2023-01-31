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В Приморье запустят серийное производство дронов для нужд спецоперации - РИА Новости, 31.01.2023
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https://ria.ru/20230131/bespilotnik-1848598547.html
В Приморье запустят серийное производство дронов для нужд спецоперации
В Приморье запустят серийное производство дронов для нужд спецоперации - РИА Новости, 31.01.2023
В Приморье запустят серийное производство дронов для нужд спецоперации
Компания в Приморье запускает серийное производство беспилотников для нужд спецоперации, сообщает правительство региона. РИА Новости, 31.01.2023
2023-01-31T10:57
2023-01-31T10:57
специальная военная операция на украине
безопасность
технологии
россия
приморский край
олег кожемяко
ситуация в днр и лнр
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ВЛАДИВОСТОК, 31 янв – РИА Новости. Компания в Приморье запускает серийное производство беспилотников для нужд спецоперации, сообщает правительство региона. Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и глава Приморья Олег Кожемяко посетили предприятия оборонно-промышленного комплекса во Владивостоке и осмотрели выставку оборудования, которое приморские компании производят для нужд специальной военной спецоперации. "Присутствующие уделили особое внимание беспилотным летательным аппаратам. Вес каждого из дронов – всего 1,5 килограмма. Предусмотрен отцепной механизм для сброса грузов в месте дислоцирования противника. В настоящее время компанией создано 45 таких устройств, и готовится к запуску серийное производство с расчетом выпустить еще порядка 60-100 БПЛА", - говорится в сообщении. Также гостям показали новинку - беспилотник самолетного типа. Программное обеспечение для него полностью создали в Приморье. В месяц производители готовы выпускать до 30 аппаратов. Кожемяко отметил, что передаст дроны военнослужащим, когда поедет в зону спецоперации. Производство спецодежды, а также беспилотных летательных аппаратов для использования в зоне специальной военной операции началось в Приморье в прошлом году.
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безопасность, технологии, россия, приморский край, олег кожемяко, ситуация в днр и лнр
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Технологии, Россия, Приморский край, Олег Кожемяко, Ситуация в ДНР и ЛНР
10:57 31.01.2023
 
В Приморье запустят серийное производство дронов для нужд спецоперации

В Приморском крае запустят серийное производство беспилотников для нужд спецоперации

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкКвадрокоптер подразделений радиоэлектронной борьбы Южного военного округа
Квадрокоптер подразделений радиоэлектронной борьбы Южного военного округа - РИА Новости, 1920, 31.01.2023
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Квадрокоптер подразделений радиоэлектронной борьбы Южного военного округа. Архивное фото
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ВЛАДИВОСТОК, 31 янв – РИА Новости. Компания в Приморье запускает серийное производство беспилотников для нужд спецоперации, сообщает правительство региона.
Вице-премьер, полпред президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, министр РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков и глава Приморья Олег Кожемяко посетили предприятия оборонно-промышленного комплекса во Владивостоке и осмотрели выставку оборудования, которое приморские компании производят для нужд специальной военной спецоперации.
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"Присутствующие уделили особое внимание беспилотным летательным аппаратам. Вес каждого из дронов – всего 1,5 килограмма. Предусмотрен отцепной механизм для сброса грузов в месте дислоцирования противника. В настоящее время компанией создано 45 таких устройств, и готовится к запуску серийное производство с расчетом выпустить еще порядка 60-100 БПЛА", - говорится в сообщении. Также гостям показали новинку - беспилотник самолетного типа. Программное обеспечение для него полностью создали в Приморье. В месяц производители готовы выпускать до 30 аппаратов.
Кожемяко отметил, что передаст дроны военнослужащим, когда поедет в зону спецоперации.
Производство спецодежды, а также беспилотных летательных аппаратов для использования в зоне специальной военной операции началось в Приморье в прошлом году.
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Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьТехнологииРоссияПриморский крайОлег КожемякоСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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