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СФ прокомментировал идею о демилитаризованной зоне между Россией и Украиной - РИА Новости, 30.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230130/zona-1848498052.html
СФ прокомментировал идею о демилитаризованной зоне между Россией и Украиной
СФ прокомментировал идею о демилитаризованной зоне между Россией и Украиной - РИА Новости, 30.01.2023
СФ прокомментировал идею о демилитаризованной зоне между Россией и Украиной
Предложение американских экспертов по урегулированию ситуации между РФ и Украины с созданием демилитаризованной зоны является уловкой, американцы боятся решения РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T18:08
2023-01-30T18:08
специальная военная операция на украине
в мире
россия
украина
сша
владимир джабаров
совет федерации рф
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Предложение американских экспертов по урегулированию ситуации между РФ и Украины с созданием демилитаризованной зоны является уловкой, американцы боятся решения Россией поставленных в ходе спецоперации задач, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. В последние дни в США стали звучать идеи о том, как избежать затяжного конфликта на Украине, включая начало переговорного процесса. В частности, исследовательский центр RAND, выполняющий заказы американских властей, предложил в качестве варианта перемирие между Россией и Украиной через создание демилитаризованной зоны. Чтобы побудить стороны к переговорам предлагаются обещания частично ослабить санкции против РФ и предоставить Украине гарантии безопасности и помощь в восстановлении страны. "Эта уловка - чисто американская. Они в очередной раз пытаются нас обмануть. Предлагается создать какую-то зону демилитаризованную, и что это за зона, для чего она нужна?" - отметил Джабаров. По его словам, там будут всякие диверсионно-разведывательные группы Украины, террористы. "Кто будет гарантировать, что эта зона будет на самом деле демилитаризованной? А самое главное, что оставшаяся часть Украины - это постоянный очаг напряженности", - подчеркнул он. Джабаров считает, что это делается с одной целью - "остановить наше наступление, заболтать этот процесс, типа "Минска-2", 3..." Сенатор уверен, что в очередной раз обмануть нас уже не удастся, мы знаем цену американских предложений, убедились в этом неоднократно. "А сейчас они решительно боятся, что мы доведем решение наших задач (в ходе спецоперации) до конца", - подчеркнул он. "Я думаю, на это идти нельзя ни в коем случае", - заключил сенатор, комментируя предложения американских экспертов.
https://ria.ru/20230129/bezopasnost-1848248128.html
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в мире, россия, украина, сша, владимир джабаров, совет федерации рф
Специальная военная операция на Украине, В мире, Россия, Украина, США, Владимир Джабаров, Совет Федерации РФ
18:08 30.01.2023
 
СФ прокомментировал идею о демилитаризованной зоне между Россией и Украиной

СФ назвал идею экспертов США о демилитаризованной зоне между Россией и Украиной уловкой

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в медиабанкЗдание Совета Федерации РФ
Здание Совета Федерации РФ - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Предложение американских экспертов по урегулированию ситуации между РФ и Украины с созданием демилитаризованной зоны является уловкой, американцы боятся решения Россией поставленных в ходе спецоперации задач, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров.
В последние дни в США стали звучать идеи о том, как избежать затяжного конфликта на Украине, включая начало переговорного процесса. В частности, исследовательский центр RAND, выполняющий заказы американских властей, предложил в качестве варианта перемирие между Россией и Украиной через создание демилитаризованной зоны. Чтобы побудить стороны к переговорам предлагаются обещания частично ослабить санкции против РФ и предоставить Украине гарантии безопасности и помощь в восстановлении страны.
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"Эта уловка - чисто американская. Они в очередной раз пытаются нас обмануть. Предлагается создать какую-то зону демилитаризованную, и что это за зона, для чего она нужна?" - отметил Джабаров.
По его словам, там будут всякие диверсионно-разведывательные группы Украины, террористы. "Кто будет гарантировать, что эта зона будет на самом деле демилитаризованной? А самое главное, что оставшаяся часть Украины - это постоянный очаг напряженности", - подчеркнул он.
Джабаров считает, что это делается с одной целью - "остановить наше наступление, заболтать этот процесс, типа "Минска-2", 3..." Сенатор уверен, что в очередной раз обмануть нас уже не удастся, мы знаем цену американских предложений, убедились в этом неоднократно.
"А сейчас они решительно боятся, что мы доведем решение наших задач (в ходе спецоперации) до конца", - подчеркнул он.
"Я думаю, на это идти нельзя ни в коем случае", - заключил сенатор, комментируя предложения американских экспертов.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУкраинаСШАВладимир ДжабаровСовет Федерации РФ
 
 
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