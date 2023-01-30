https://ria.ru/20230130/zona-1848498052.html

СФ прокомментировал идею о демилитаризованной зоне между Россией и Украиной

СФ прокомментировал идею о демилитаризованной зоне между Россией и Украиной - РИА Новости, 30.01.2023

СФ прокомментировал идею о демилитаризованной зоне между Россией и Украиной

Предложение американских экспертов по урегулированию ситуации между РФ и Украины с созданием демилитаризованной зоны является уловкой, американцы боятся решения РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T18:08

2023-01-30T18:08

2023-01-30T18:08

специальная военная операция на украине

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владимир джабаров

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Предложение американских экспертов по урегулированию ситуации между РФ и Украины с созданием демилитаризованной зоны является уловкой, американцы боятся решения Россией поставленных в ходе спецоперации задач, заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир Джабаров. В последние дни в США стали звучать идеи о том, как избежать затяжного конфликта на Украине, включая начало переговорного процесса. В частности, исследовательский центр RAND, выполняющий заказы американских властей, предложил в качестве варианта перемирие между Россией и Украиной через создание демилитаризованной зоны. Чтобы побудить стороны к переговорам предлагаются обещания частично ослабить санкции против РФ и предоставить Украине гарантии безопасности и помощь в восстановлении страны. "Эта уловка - чисто американская. Они в очередной раз пытаются нас обмануть. Предлагается создать какую-то зону демилитаризованную, и что это за зона, для чего она нужна?" - отметил Джабаров. По его словам, там будут всякие диверсионно-разведывательные группы Украины, террористы. "Кто будет гарантировать, что эта зона будет на самом деле демилитаризованной? А самое главное, что оставшаяся часть Украины - это постоянный очаг напряженности", - подчеркнул он. Джабаров считает, что это делается с одной целью - "остановить наше наступление, заболтать этот процесс, типа "Минска-2", 3..." Сенатор уверен, что в очередной раз обмануть нас уже не удастся, мы знаем цену американских предложений, убедились в этом неоднократно. "А сейчас они решительно боятся, что мы доведем решение наших задач (в ходе спецоперации) до конца", - подчеркнул он. "Я думаю, на это идти нельзя ни в коем случае", - заключил сенатор, комментируя предложения американских экспертов.

https://ria.ru/20230129/bezopasnost-1848248128.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, россия, украина, сша, владимир джабаров, совет федерации рф