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На Украине призвали объявить Зеленскому импичмент - РИА Новости, 30.01.2023
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На Украине призвали объявить Зеленскому импичмент
На Украине призвали объявить Зеленскому импичмент - РИА Новости, 30.01.2023
На Украине призвали объявить Зеленскому импичмент
Действия Владимира Зеленского нарушают Конституцию Украины, ему следует объявить импичмент, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T19:18
2023-01-30T20:13
в мире
украина
владимир зеленский
олег соскин
вооруженные силы украины
киев
леонид кучма
россия
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Действия Владимира Зеленского нарушают Конституцию Украины, ему следует объявить импичмент, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Зеленский разгромил Конституционный суд? Да, разгромил. Он незаконно отстранил от власти главу Конституционного суда? Да, незаконно, все судьи это признали. А почему этот человек не восстановлен? Почему не начали процедуру импичмента Зеленского за нарушение Конституции?" — задался вопросом политик.По его словам, Зеленский также нарушил пятую статью конституции и фактически узурпировал власть, не предоставляя достоверной информации о потерях ВСУ на фронте."Сколько уже ушло в мир иной десятков тысяч, сколько инвалидами стало. Почему мы не знаем? Мы, простые граждане Украины, этого не знаем", — подчеркнул Соскин.Он напомнил, что украинский лидер также принял закон о медиа, который "уничтожает свободу слова внутри страны". Кроме того, в республике действует закон, запрещающий мужчинам выезжать за границу, что, помимо прочего, ограничивает права и свободы этой категории граждан.В конце прошлого года на Украине приняли документ, который наделяет представителей местной власти правом штрафовать и закрывать любой телеканал, газету или сайт, если чиновникам по каким-то причинам не понравится их информационный контент.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя это решение, заявила, что новый украинский закон о медиа легитимизирует произвол в отношении СМИ.В 2020 году Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного суда сроком на два месяца. Представитель президента Украины Федор Вениславский утверждал, что это не увольнение, не прекращение полномочий судьи, а временная мера. КС тогда заявил, что президент вышел за рамки конституционных полномочий.
https://ria.ru/20230130/ukraina-1848460726.html
https://ria.ru/20230126/ukraina-1847493635.html
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в мире, украина, владимир зеленский, олег соскин, вооруженные силы украины, киев, леонид кучма, россия
В мире, Украина, Владимир Зеленский, Олег Соскин, Вооруженные силы Украины, Киев, Леонид Кучма, Россия
19:18 30.01.2023 (обновлено: 20:13 30.01.2023)
 
На Украине призвали объявить Зеленскому импичмент

Экс-советник Кучмы Соскин призвал объявить Зеленскому импичмент за нарушение конституции

© AP Photo / Ukrainian Presidential Press OfficeПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© AP Photo / Ukrainian Presidential Press Office
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Действия Владимира Зеленского нарушают Конституцию Украины, ему следует объявить импичмент, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале.
"Зеленский разгромил Конституционный суд? Да, разгромил. Он незаконно отстранил от власти главу Конституционного суда? Да, незаконно, все судьи это признали. А почему этот человек не восстановлен? Почему не начали процедуру импичмента Зеленского за нарушение Конституции?" — задался вопросом политик.
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По его словам, Зеленский также нарушил пятую статью конституции и фактически узурпировал власть, не предоставляя достоверной информации о потерях ВСУ на фронте.
"Сколько уже ушло в мир иной десятков тысяч, сколько инвалидами стало. Почему мы не знаем? Мы, простые граждане Украины, этого не знаем", — подчеркнул Соскин.
Он напомнил, что украинский лидер также принял закон о медиа, который "уничтожает свободу слова внутри страны". Кроме того, в республике действует закон, запрещающий мужчинам выезжать за границу, что, помимо прочего, ограничивает права и свободы этой категории граждан.
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В конце прошлого года на Украине приняли документ, который наделяет представителей местной власти правом штрафовать и закрывать любой телеканал, газету или сайт, если чиновникам по каким-то причинам не понравится их информационный контент.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя это решение, заявила, что новый украинский закон о медиа легитимизирует произвол в отношении СМИ.
В 2020 году Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного суда сроком на два месяца. Представитель президента Украины Федор Вениславский утверждал, что это не увольнение, не прекращение полномочий судьи, а временная мера. КС тогда заявил, что президент вышел за рамки конституционных полномочий.
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