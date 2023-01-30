https://ria.ru/20230130/zelenskiy-1848513257.html

На Украине призвали объявить Зеленскому импичмент

На Украине призвали объявить Зеленскому импичмент - РИА Новости, 30.01.2023

На Украине призвали объявить Зеленскому импичмент

Действия Владимира Зеленского нарушают Конституцию Украины, ему следует объявить импичмент, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T19:18

2023-01-30T19:18

2023-01-30T20:13

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Действия Владимира Зеленского нарушают Конституцию Украины, ему следует объявить импичмент, заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин на своем YouTube-канале."Зеленский разгромил Конституционный суд? Да, разгромил. Он незаконно отстранил от власти главу Конституционного суда? Да, незаконно, все судьи это признали. А почему этот человек не восстановлен? Почему не начали процедуру импичмента Зеленского за нарушение Конституции?" — задался вопросом политик.По его словам, Зеленский также нарушил пятую статью конституции и фактически узурпировал власть, не предоставляя достоверной информации о потерях ВСУ на фронте."Сколько уже ушло в мир иной десятков тысяч, сколько инвалидами стало. Почему мы не знаем? Мы, простые граждане Украины, этого не знаем", — подчеркнул Соскин.Он напомнил, что украинский лидер также принял закон о медиа, который "уничтожает свободу слова внутри страны". Кроме того, в республике действует закон, запрещающий мужчинам выезжать за границу, что, помимо прочего, ограничивает права и свободы этой категории граждан.В конце прошлого года на Украине приняли документ, который наделяет представителей местной власти правом штрафовать и закрывать любой телеканал, газету или сайт, если чиновникам по каким-то причинам не понравится их информационный контент.Официальный представитель МИД России Мария Захарова, комментируя это решение, заявила, что новый украинский закон о медиа легитимизирует произвол в отношении СМИ.В 2020 году Зеленский подписал указ об отстранении Александра Тупицкого от должности судьи Конституционного суда сроком на два месяца. Представитель президента Украины Федор Вениславский утверждал, что это не увольнение, не прекращение полномочий судьи, а временная мера. КС тогда заявил, что президент вышел за рамки конституционных полномочий.

https://ria.ru/20230130/ukraina-1848460726.html

https://ria.ru/20230126/ukraina-1847493635.html

https://ria.ru/20220907/ukraina-1815130900.html

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в мире, украина, владимир зеленский, олег соскин, вооруженные силы украины, киев, леонид кучма, россия