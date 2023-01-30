https://ria.ru/20230130/zaderzhanie-1848328160.html

В Рязанской области задержали безработного сторонника Навального

В Рязанской области задержали безработного сторонника Навального - РИА Новости, 30.01.2023

В Рязанской области задержали безработного сторонника Навального

Полиция задержала в Рязанской области сторонника Алексея Навального за призывы к силовому свержению власти, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T10:37

2023-01-30T10:37

2023-01-30T10:37

происшествия

рязанская область

алексей навальный

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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Полиция задержала в Рязанской области сторонника Алексея Навального за призывы к силовому свержению власти, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах в понедельник. "Задержанному Сергею Л. 36 лет, он безработный сторонник Алексея Навального. Опасаясь, что силовики рано или поздно нагрянут к нему в гости, оппозиционер месяцами не выходил из дома, превратив его в помойку", – уточнил собеседник агентства. Уголовное дело в отношении мужчины возбуждено по статье 205.2 УК РФ - "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности". В зависимости от конкретной квалификации, статья предполагает наказание от штрафа до семи лет заключения. Кадры задержания опубликованы в телеграм-канале РИА Новости.

рязанская область

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2023

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, рязанская область, алексей навальный