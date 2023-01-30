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В Рязанской области задержали безработного сторонника Навального - РИА Новости, 30.01.2023
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В Рязанской области задержали безработного сторонника Навального
В Рязанской области задержали безработного сторонника Навального - РИА Новости, 30.01.2023
В Рязанской области задержали безработного сторонника Навального
Полиция задержала в Рязанской области сторонника Алексея Навального за призывы к силовому свержению власти, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T10:37
2023-01-30T10:37
происшествия
рязанская область
алексей навальный
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Полиция задержала в Рязанской области сторонника Алексея Навального за призывы к силовому свержению власти, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах в понедельник. "Задержанному Сергею Л. 36 лет, он безработный сторонник Алексея Навального. Опасаясь, что силовики рано или поздно нагрянут к нему в гости, оппозиционер месяцами не выходил из дома, превратив его в помойку", – уточнил собеседник агентства. Уголовное дело в отношении мужчины возбуждено по статье 205.2 УК РФ - "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности". В зависимости от конкретной квалификации, статья предполагает наказание от штрафа до семи лет заключения. Кадры задержания опубликованы в телеграм-канале РИА Новости.
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происшествия, рязанская область, алексей навальный
Происшествия, Рязанская область, Алексей Навальный
10:37 30.01.2023
 
В Рязанской области задержали безработного сторонника Навального

В Рязанской области задержали сторонника Навального за призывы к свержению власти

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 30 янв – РИА Новости. Полиция задержала в Рязанской области сторонника Алексея Навального за призывы к силовому свержению власти, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах в понедельник.
"Задержанному Сергею Л. 36 лет, он безработный сторонник Алексея Навального. Опасаясь, что силовики рано или поздно нагрянут к нему в гости, оппозиционер месяцами не выходил из дома, превратив его в помойку", – уточнил собеседник агентства.
Уголовное дело в отношении мужчины возбуждено по статье 205.2 УК РФ - "Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности". В зависимости от конкретной квалификации, статья предполагает наказание от штрафа до семи лет заключения.
Кадры задержания опубликованы в телеграм-канале РИА Новости.
 
ПроисшествияРязанская областьАлексей Навальный
 
 
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