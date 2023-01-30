https://ria.ru/20230130/vulkan-1848295687.html
Вулкан Чикурачки на Курилах выбросил пепел на высоту четыре километра
Вулкан Чикурачки на Курилах выбросил пепел на высоту четыре километра - РИА Новости, 30.01.2023
Вулкан Чикурачки на Курилах выбросил пепел на высоту четыре километра
Специалисты зафиксировали днем в понедельник пепловый выброс на высоту до 4 километров на действующем вулкане Чикурачки на курильском острове Парамушир,... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T05:24
2023-01-30T05:24
2023-01-30T05:50
происшествия
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парамушир
северо-курильск
курильские острова
российская академия наук
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ЮЖНО-САХАЛИНСК, 30 янв – РИА Новости. Специалисты зафиксировали днем в понедельник пепловый выброс на высоту до 4 километров на действующем вулкане Чикурачки на курильском острове Парамушир, сообщается на сайте Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT) Института вулканологии и сейсмологии ДВО РАН. Действующий вулкан Чикурачки расположен на северной оконечности хребта Карпинского на высоте 1816 метров в 60 километрах к югу от райцентра Северо-Курильска. Это один из наиболее активных вулканов Курильских островов. Наиболее сильные извержения Чикурачки происходили в 1853 и 1986 годах. Последний раз парогазовые выбросы с пеплом на исполине регистрировались летом 2016 года.
https://ria.ru/20230130/zemletryasenie-1848294334.html
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происшествия, россия, парамушир, северо-курильск, курильские острова, российская академия наук
Происшествия, Россия, Парамушир, Северо-Курильск, Курильские острова, Российская академия наук
05:24 30.01.2023 (обновлено: 05:50 30.01.2023)
Вулкан Чикурачки на Курилах выбросил пепел на высоту четыре километра
Вулкан Чикурачки на курильском острове Парамушир выбросил пепел на высоту четыре километра