https://ria.ru/20230130/vshe-1848284680.html

Стали известны самые дорогие направления обучения в российских вузах

Стали известны самые дорогие направления обучения в российских вузах - РИА Новости, 30.01.2023

Стали известны самые дорогие направления обучения в российских вузах

Самыми дорогими направлениями обучения в вузах по средней стоимости обучения в 2022 году стали "Дизайн", "Управление водным транспортом", "Морская техника",... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T00:46

2023-01-30T00:46

2023-01-30T09:50

общество

россия

высшая школа экономики (вшэ)

навигатор абитуриента

кем стать

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Самыми дорогими направлениями обучения в вузах по средней стоимости обучения в 2022 году стали "Дизайн", "Управление водным транспортом", "Морская техника", "Авиационные системы" и "Востоковедение и африканистика", эти же направления были самыми дорогими и в 2021 году, следует из данных мониторинга качества приема в российские вузы, который проводит Высшая школы экономики совместно с Минобрнауки России. "Самыми дорогими УГН с точки зрения средней стоимости обучения в 2022 году являлись "Дизайн", "Управление водным транспортом", "Морская техника", "Авиационные системы" и "Востоковедение и африканистика". Эти УГН также являлись самыми дорогими в 2021 году, однако средняя стоимость обучения в 2022-м незначительно снизилась по двум УГН: "Морская техника" и "Авиационные системы (эксплуатация)", - говорится в сообщении. Как рассказали в ВШЭ, самыми дешевыми направлениями обучения стали "Государственное и муниципальное управление", "Экология", "Филология", "Психология" и "Сфера обслуживания", но по всем указанным направлениям в 2022-м наблюдался рост стоимости обучения в сравнении с 2021 годом. Мониторинг качества приема — это индикатор трендов, характеризующих предпочтения студентов, усилия университетов и государственную политику по повышению доступности и качества образования. В 2022 году мониторинг охватил 812 вузов, в том числе 396 головных государственных, 321 филиал и 95 негосударственных. В мониторинге участвуют все российские вузы, прием в которые ведется преимущественно по результатам ЕГЭ. Вузы, для поступления в которые важны творческие испытания (консерватории, художественные и хореографические академии и т.д.), и вузы силовых ведомств в мониторинг не включались. Ключевым показателем мониторинга является взвешенный средний балл ЕГЭ, с которым поступили в вузы абитуриенты (сумма баллов делится на число зачтенных предметов).

https://ria.ru/20230127/kuzbass-1847754062.html

https://na.ria.ru/20230127/postuplenie_v_vuz-1847777062.html

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общество, россия, высшая школа экономики (вшэ), навигатор абитуриента, кем стать