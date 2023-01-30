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В Совфеде рассказали, как США стремятся навязывать свою волю другим - РИА Новости, 30.01.2023
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В Совфеде рассказали, как США стремятся навязывать свою волю другим
В Совфеде рассказали, как США стремятся навязывать свою волю другим - РИА Новости, 30.01.2023
В Совфеде рассказали, как США стремятся навязывать свою волю другим
США, руководствуясь идеей собственной исключительности, ставят себя выше других, навязывая свою волю, такая идея сродни нацизму, заявил глава конституционного... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T20:34
2023-01-30T20:40
в мире
сша
украина
германия
андрей клишас
совет федерации рф
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. США, руководствуясь идеей собственной исключительности, ставят себя выше других, навязывая свою волю, такая идея сродни нацизму, заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас. "Сама по себе исключительность государства как такового естественна. &lt;…&gt; Негативное же звучание этот термин приобретает тогда, когда одно государство, руководствуясь идеей собственной исключительности, ставит себя выше других, навязывая им свою волю. Такая направленность развития идеи исключительности сродни нацизму, поскольку зачастую является основой для непосредственного влияния на другие суверенные государства, вмешательства в их внутренние дела. Именно такую форму идея исключительности обрела в политико-правовой повестке современных США", - написал он в своем телеграм-канале. Клишас отметил, что "используя идею собственного превосходства, США последовательно препятствуют нормальному развитию других государств: целенаправленно замедляют процессы деколонизации, вмешиваются во внутриполитические дела, лишая тех права на обретение полной экономической и культурной независимости". "Такие основанные на идее собственной исключительности и откровенно неонацистские по своей сути манипуляции представляются для США жизненно необходимыми. Они позволяют поддерживать экономическое благополучие и сохранять внутреннюю социальную и политическую стабильность", - добавил сенатор. Он также заявил, что "подобная неонацистская политика США несет в себе большую угрозу не только для государств, уже находящихся под влиянием "исключительной" юрисдикции, но и для остальных сохраняющих свою независимость стран". "Спонсирование затягивания проведения СВО на Украине, консолидация вокруг себя других западных государств, уверенных, что "дружба" с США в конечном итоге не сыграет с ними злую шутку, - все это вполне может подтверждать интенцию США по выстраиванию однополярного мира, губительного для всех стран, в том числе и для США", - отметил Клишас. Парламентарий добавил, что именно эта идея американской исключительности объединяет противоборствующие партии в США. "Обе ведущие партии страны оказались солидарны в этом вопросе: тексты платформ и лидеры обеих партий из года в год возвеличивают США и американскую нацию на фоне других государств и наций, по сути, отождествляя США с "градом на холме", - написал сенатор. Именно по этой причине "Россия держит дистанцию во взаимоотношениях с США", считает Клишас. "Следует подчеркнуть, что современный миропорядок не терпит однополярности, и государство, стремящееся ее достичь, всегда будет сталкиваться с серьезным сопротивлением со стороны других субъектов мирового сообщества. Наглядным тому примером служит опыт нацистской Германии, который, судя по всему, США так и не был усвоен", - заключил сенатор.
https://ria.ru/20230130/kontrproduktivnost-1848463278.html
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в мире, сша, украина, германия, андрей клишас, совет федерации рф
В мире, США, Украина, Германия, Андрей Клишас, Совет Федерации РФ
20:34 30.01.2023 (обновлено: 20:40 30.01.2023)
 
В Совфеде рассказали, как США стремятся навязывать свою волю другим

Сенатор Клишас: США навязывают волю другим странам, руководствуясь идеей исключительности

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкСтатуя Свободы в Нью-Йорке
Статуя Свободы в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Статуя Свободы в Нью-Йорке. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. США, руководствуясь идеей собственной исключительности, ставят себя выше других, навязывая свою волю, такая идея сродни нацизму, заявил глава конституционного комитета Совфеда Андрей Клишас.
"Сама по себе исключительность государства как такового естественна. <…> Негативное же звучание этот термин приобретает тогда, когда одно государство, руководствуясь идеей собственной исключительности, ставит себя выше других, навязывая им свою волю. Такая направленность развития идеи исключительности сродни нацизму, поскольку зачастую является основой для непосредственного влияния на другие суверенные государства, вмешательства в их внутренние дела. Именно такую форму идея исключительности обрела в политико-правовой повестке современных США", - написал он в своем телеграм-канале.
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Клишас отметил, что "используя идею собственного превосходства, США последовательно препятствуют нормальному развитию других государств: целенаправленно замедляют процессы деколонизации, вмешиваются во внутриполитические дела, лишая тех права на обретение полной экономической и культурной независимости".
"Такие основанные на идее собственной исключительности и откровенно неонацистские по своей сути манипуляции представляются для США жизненно необходимыми. Они позволяют поддерживать экономическое благополучие и сохранять внутреннюю социальную и политическую стабильность", - добавил сенатор.
Он также заявил, что "подобная неонацистская политика США несет в себе большую угрозу не только для государств, уже находящихся под влиянием "исключительной" юрисдикции, но и для остальных сохраняющих свою независимость стран".
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"Спонсирование затягивания проведения СВО на Украине, консолидация вокруг себя других западных государств, уверенных, что "дружба" с США в конечном итоге не сыграет с ними злую шутку, - все это вполне может подтверждать интенцию США по выстраиванию однополярного мира, губительного для всех стран, в том числе и для США", - отметил Клишас.
Парламентарий добавил, что именно эта идея американской исключительности объединяет противоборствующие партии в США.
"Обе ведущие партии страны оказались солидарны в этом вопросе: тексты платформ и лидеры обеих партий из года в год возвеличивают США и американскую нацию на фоне других государств и наций, по сути, отождествляя США с "градом на холме", - написал сенатор.
Именно по этой причине "Россия держит дистанцию во взаимоотношениях с США", считает Клишас.
"Следует подчеркнуть, что современный миропорядок не терпит однополярности, и государство, стремящееся ее достичь, всегда будет сталкиваться с серьезным сопротивлением со стороны других субъектов мирового сообщества. Наглядным тому примером служит опыт нацистской Германии, который, судя по всему, США так и не был усвоен", - заключил сенатор.
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