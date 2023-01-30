https://ria.ru/20230130/volgograd-1848382146.html

Путин на этой неделе посетит Волгоград, сообщил Песков

Путин на этой неделе посетит Волгоград, сообщил Песков - РИА Новости, 30.01.2023

Путин на этой неделе посетит Волгоград, сообщил Песков

Президент России Владимир Путин на этой неделе посетит Волгоград, речь идет об однодневной поездке, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T13:06

2023-01-30T13:06

2023-01-30T13:06

волгоград

россия

волгоградская область

владимир путин

дмитрий песков

сталинградская битва (1942-1943)

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на этой неделе посетит Волгоград, речь идет об однодневной поездке, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее в СМИ появились сообщения, что Путин может задержаться в Волгограде на несколько дней. Ранее сообщалось, что Путин посетит Волгоградскую область, поездка будет приурочена к празднованию 80-летия победы в Сталинградской битве.

https://ria.ru/20230126/stalingrad-1847608236.html

волгоград

россия

волгоградская область

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2023

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волгоград, россия, волгоградская область, владимир путин, дмитрий песков, сталинградская битва (1942-1943)