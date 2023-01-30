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Путин на этой неделе посетит Волгоград, сообщил Песков - РИА Новости, 30.01.2023
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Путин на этой неделе посетит Волгоград, сообщил Песков
Путин на этой неделе посетит Волгоград, сообщил Песков - РИА Новости, 30.01.2023
Путин на этой неделе посетит Волгоград, сообщил Песков
Президент России Владимир Путин на этой неделе посетит Волгоград, речь идет об однодневной поездке, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T13:06
2023-01-30T13:06
волгоград
россия
волгоградская область
владимир путин
дмитрий песков
сталинградская битва (1942-1943)
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на этой неделе посетит Волгоград, речь идет об однодневной поездке, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее в СМИ появились сообщения, что Путин может задержаться в Волгограде на несколько дней. Ранее сообщалось, что Путин посетит Волгоградскую область, поездка будет приурочена к празднованию 80-летия победы в Сталинградской битве.
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волгоград, россия, волгоградская область, владимир путин, дмитрий песков, сталинградская битва (1942-1943)
Волгоград, Россия, Волгоградская область, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Сталинградская битва (1942-1943)
13:06 30.01.2023
 
Путин на этой неделе посетит Волгоград, сообщил Песков

Песков сообщил, что Путин на этой неделе посетит на один день Волгоград

© РИА Новости / Кирилл Брага / Перейти в медиабанкМонумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде
Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане в Волгограде - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Кирилл Брага
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Монумент "Родина-мать зовет!" на Мамаевом кургане в Волгограде. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на этой неделе посетит Волгоград, речь идет об однодневной поездке, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее в СМИ появились сообщения, что Путин может задержаться в Волгограде на несколько дней.
"Нет, это неправильная информация. Путин, действительно, посетит на этой неделе Волгоград, мы сообщим вам, когда. Речь идет об однодневной поездке", - сказал Песков журналистам.
Ранее сообщалось, что Путин посетит Волгоградскую область, поездка будет приурочена к празднованию 80-летия победы в Сталинградской битве.
Монумент Родина-мать зовет! на Мамаевом кургане - РИА Новости, 1920, 26.01.2023
26 января, 15:15
Ветеран: переименование Волгограда вдохновило бы участников спецоперации
 
ВолгоградРоссияВолгоградская областьВладимир ПутинДмитрий ПесковСталинградская битва (1942-1943)
 
 
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