https://ria.ru/20230130/volgograd-1848382146.html
Путин на этой неделе посетит Волгоград, сообщил Песков
Путин на этой неделе посетит Волгоград, сообщил Песков - РИА Новости, 30.01.2023
Путин на этой неделе посетит Волгоград, сообщил Песков
Президент России Владимир Путин на этой неделе посетит Волгоград, речь идет об однодневной поездке, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T13:06
2023-01-30T13:06
2023-01-30T13:06
волгоград
россия
волгоградская область
владимир путин
дмитрий песков
сталинградская битва (1942-1943)
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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин на этой неделе посетит Волгоград, речь идет об однодневной поездке, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Ранее в СМИ появились сообщения, что Путин может задержаться в Волгограде на несколько дней. Ранее сообщалось, что Путин посетит Волгоградскую область, поездка будет приурочена к празднованию 80-летия победы в Сталинградской битве.
https://ria.ru/20230126/stalingrad-1847608236.html
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волгоград, россия, волгоградская область, владимир путин, дмитрий песков, сталинградская битва (1942-1943)
Волгоград, Россия, Волгоградская область, Владимир Путин, Дмитрий Песков, Сталинградская битва (1942-1943)
Путин на этой неделе посетит Волгоград, сообщил Песков
Песков сообщил, что Путин на этой неделе посетит на один день Волгоград