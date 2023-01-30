21:20 30.01.2023 (обновлено: 21:29 30.01.2023)
"ВСУ будут раздавлены". СМИ спрогнозировали сроки поражения Киева
Asia Times: Украина потерпит поражение через шесть месяцев, несмотря на помощь НАТО
© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" Вооруженных сил России
Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" Вооруженных сил России. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Несмотря на обещания стран НАТО предоставить тяжелое вооружение, Украина не сможет долго противостоять Вооруженным силам России, написал обозреватель Брэндон Вейхерт в статье для Asia Times.
"Логистика, география и арифметика по-прежнему имеют значение в военных действиях. К сожалению для Киева, эти факторы сейчас работают против него. <...> Украина будет раздавлена в течение следующих шести месяцев натиском полностью подготовленной России", — отметил он.
Альянс, желая предотвратить полный разгром ВСУ, принял решение передать танки. По мнению журналиста, новые поставки не помогут президенту Украины Владимиру Зеленскому, а только приведут к большим потерям.
"Если посмотреть на временные рамки, хрупкость цепочек поставок НАТО на Украину и на то, как напряженные и истощенные украинские оборонительные линии уже прогибаются под все еще ограниченным российским давлением, нельзя не задаться вопросом, не являются ли эти действия альянса ошибочными, опасными и даже бесполезными", — поделился мнением Вейхерт.
Обозреватель также предупредил, что США, по сути, просят украинцев укомплектовать танки, которые они практически не умеют использовать и обслуживать в отчаянный момент борьбы с более крупными российскими силами.
"НАТО истощит свои собственные запасы оружия и казну и поставит мир на грань еще одного глобального конфликта великих держав — и все напрасно", — подытожил автор публикации.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают отправлять Киеву оружие на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.