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"ВСУ будут раздавлены". СМИ спрогнозировали сроки поражения Киева - РИА Новости, 30.01.2023
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230130/ukraina-1848532162.html
"ВСУ будут раздавлены". СМИ спрогнозировали сроки поражения Киева
"ВСУ будут раздавлены". СМИ спрогнозировали сроки поражения Киева - РИА Новости, 30.01.2023
"ВСУ будут раздавлены". СМИ спрогнозировали сроки поражения Киева
Несмотря на обещания стран НАТО предоставить тяжелое вооружение, Украина не сможет долго противостоять Вооруженным силам России, написал обозреватель Брэндон... РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T21:20
2023-01-30T21:29
в мире
украина
россия
москва
владимир зеленский
нато
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Несмотря на обещания стран НАТО предоставить тяжелое вооружение, Украина не сможет долго противостоять Вооруженным силам России, написал обозреватель Брэндон Вейхерт в статье для Asia Times."Логистика, география и арифметика по-прежнему имеют значение в военных действиях. К сожалению для Киева, эти факторы сейчас работают против него. &lt;...&gt; Украина будет раздавлена в течение следующих шести месяцев натиском полностью подготовленной России", — отметил он.Альянс, желая предотвратить полный разгром ВСУ, принял решение передать танки. По мнению журналиста, новые поставки не помогут президенту Украины Владимиру Зеленскому, а только приведут к большим потерям."Если посмотреть на временные рамки, хрупкость цепочек поставок НАТО на Украину и на то, как напряженные и истощенные украинские оборонительные линии уже прогибаются под все еще ограниченным российским давлением, нельзя не задаться вопросом, не являются ли эти действия альянса ошибочными, опасными и даже бесполезными", — поделился мнением Вейхерт.Обозреватель также предупредил, что США, по сути, просят украинцев укомплектовать танки, которые они практически не умеют использовать и обслуживать в отчаянный момент борьбы с более крупными российскими силами."НАТО истощит свои собственные запасы оружия и казну и поставит мир на грань еще одного глобального конфликта великих держав — и все напрасно", — подытожил автор публикации.Россия с 24 февраля проводит специальную военную на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают отправлять Киеву оружие на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230130/zelenskiy-1848513257.html
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в мире, украина, россия, москва, владимир зеленский, нато, вооруженные силы украины, киев
В мире, Украина, Россия, Москва, Владимир Зеленский, НАТО, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Киев
21:20 30.01.2023 (обновлено: 21:29 30.01.2023)
 
"ВСУ будут раздавлены". СМИ спрогнозировали сроки поражения Киева

Asia Times: Украина потерпит поражение через шесть месяцев, несмотря на помощь НАТО

© РИА Новости / Александр Гальперин / Перейти в медиабанкБоевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" Вооруженных сил России
Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня Торнадо-Г Вооруженных сил России - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© РИА Новости / Александр Гальперин
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Боевая стрельба по целям ВСУ из реактивной системы залпового огня "Торнадо-Г" Вооруженных сил России. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Несмотря на обещания стран НАТО предоставить тяжелое вооружение, Украина не сможет долго противостоять Вооруженным силам России, написал обозреватель Брэндон Вейхерт в статье для Asia Times.
"Логистика, география и арифметика по-прежнему имеют значение в военных действиях. К сожалению для Киева, эти факторы сейчас работают против него. <...> Украина будет раздавлена в течение следующих шести месяцев натиском полностью подготовленной России", — отметил он.
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Альянс, желая предотвратить полный разгром ВСУ, принял решение передать танки. По мнению журналиста, новые поставки не помогут президенту Украины Владимиру Зеленскому, а только приведут к большим потерям.
"Если посмотреть на временные рамки, хрупкость цепочек поставок НАТО на Украину и на то, как напряженные и истощенные украинские оборонительные линии уже прогибаются под все еще ограниченным российским давлением, нельзя не задаться вопросом, не являются ли эти действия альянса ошибочными, опасными и даже бесполезными", — поделился мнением Вейхерт.
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Обозреватель также предупредил, что США, по сути, просят украинцев укомплектовать танки, которые они практически не умеют использовать и обслуживать в отчаянный момент борьбы с более крупными российскими силами.
"НАТО истощит свои собственные запасы оружия и казну и поставит мир на грань еще одного глобального конфликта великих держав — и все напрасно", — подытожил автор публикации.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную на Украине. На этом фоне США и их союзники по НАТО продолжают отправлять Киеву оружие на десятки миллиардов долларов. Москва неоднократно заявляла, что поставки западных вооружений только затягивают конфликт, а транспорт с военной техникой становится законной целью для российской армии.
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