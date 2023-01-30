19:32 30.01.2023 (обновлено: 20:01 30.01.2023)
СМИ: Вашингтон окончательно перестал доверять Зеленскому
"Страна.ua": Вашингтон ужесточил контроль над выделяемой Зеленскому помощью
© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Власти США просят украинцев доносить на членов правительства, которые обогащаются за счет поддержки Вашингтона, написало издание "Страна.ua".
"Американские ревизоры прямо призывают украинцев сообщать им о злоупотреблениях представителей украинской власти при использовании американской помощи", — говорится в публикации.
Ранее на Украину прибыли инспекторы из Соединенных Штатов, которые должны проверить, как страна использует выделенные ей деньги. Параллельно с этим на сайтах американских ведомств появились и призывы к сотрудничеству.
На прошлой неделе в украинском руководстве произошло несколько крупных отставок: должностей лишились замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко и замгенпрокурора Алексей Симоненко.
Кроме того, в отставку ушли замминистра развития общин Василий Лозинский и несколько губернаторов. Украинским СМИ также сообщили о о возможном увольнении премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что в западных странах растет раздражение из-за коррупции на Украине после денежных вливаний в страну.
В декабре президент США Джо Байден подписал проект бюджета страны на 2023 финансовый год, который предусматривает выделение 45 миллиардов долларов на поддержку Киева.
Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.