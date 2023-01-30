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СМИ: Вашингтон окончательно перестал доверять Зеленскому - РИА Новости, 30.01.2023
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20230130/ukraina-1848516411.html
СМИ: Вашингтон окончательно перестал доверять Зеленскому
СМИ: Вашингтон окончательно перестал доверять Зеленскому - РИА Новости, 30.01.2023
СМИ: Вашингтон окончательно перестал доверять Зеленскому
Власти США просят украинцев доносить на членов правительства, которые обогащаются за счет поддержки Вашингтона, написало издание "Страна.ua". РИА Новости, 30.01.2023
2023-01-30T19:32
2023-01-30T20:01
украина
сша
россия
в мире
специальная военная операция на украине
дмитрий песков
денис шмыгаль
кирилл тимошенко
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Власти США просят украинцев доносить на членов правительства, которые обогащаются за счет поддержки Вашингтона, написало издание "Страна.ua".Ранее на Украину прибыли инспекторы из Соединенных Штатов, которые должны проверить, как страна использует выделенные ей деньги. Параллельно с этим на сайтах американских ведомств появились и призывы к сотрудничеству.На прошлой неделе в украинском руководстве произошло несколько крупных отставок: должностей лишились замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко и замгенпрокурора Алексей Симоненко.Кроме того, в отставку ушли замминистра развития общин Василий Лозинский и несколько губернаторов. Украинским СМИ также сообщили о о возможном увольнении премьер-министра Дениса Шмыгаля.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что в западных странах растет раздражение из-за коррупции на Украине после денежных вливаний в страну.В декабре президент США Джо Байден подписал проект бюджета страны на 2023 финансовый год, который предусматривает выделение 45 миллиардов долларов на поддержку Киева.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
https://ria.ru/20230130/zelenskiy-1848513257.html
https://ria.ru/20230130/ukraina-1848449629.html
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украина, сша, россия, в мире, дмитрий песков, денис шмыгаль, кирилл тимошенко
Украина, США, Россия, В мире, Специальная военная операция на Украине, Дмитрий Песков, Денис Шмыгаль, Кирилл Тимошенко
19:32 30.01.2023 (обновлено: 20:01 30.01.2023)
 
СМИ: Вашингтон окончательно перестал доверять Зеленскому

"Страна.ua": Вашингтон ужесточил контроль над выделяемой Зеленскому помощью

© AP Photo / Efrem LukatskyПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 30.01.2023
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Президент Украины Владимир Зеленский. Архивное фото
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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Власти США просят украинцев доносить на членов правительства, которые обогащаются за счет поддержки Вашингтона, написало издание "Страна.ua".

"Американские ревизоры прямо призывают украинцев сообщать им о злоупотреблениях представителей украинской власти при использовании американской помощи", — говорится в публикации.

Ранее на Украину прибыли инспекторы из Соединенных Штатов, которые должны проверить, как страна использует выделенные ей деньги. Параллельно с этим на сайтах американских ведомств появились и призывы к сотрудничеству.
На прошлой неделе в украинском руководстве произошло несколько крупных отставок: должностей лишились замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко и замгенпрокурора Алексей Симоненко.
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Кроме того, в отставку ушли замминистра развития общин Василий Лозинский и несколько губернаторов. Украинским СМИ также сообщили о о возможном увольнении премьер-министра Дениса Шмыгаля.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что в западных странах растет раздражение из-за коррупции на Украине после денежных вливаний в страну.
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Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.
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