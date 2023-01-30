https://ria.ru/20230130/ukraina-1848516411.html

СМИ: Вашингтон окончательно перестал доверять Зеленскому

СМИ: Вашингтон окончательно перестал доверять Зеленскому - РИА Новости, 30.01.2023

СМИ: Вашингтон окончательно перестал доверять Зеленскому

Власти США просят украинцев доносить на членов правительства, которые обогащаются за счет поддержки Вашингтона, написало издание "Страна.ua". РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T19:32

2023-01-30T19:32

2023-01-30T20:01

украина

сша

россия

в мире

специальная военная операция на украине

дмитрий песков

денис шмыгаль

кирилл тимошенко

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МОСКВА, 30 янв — РИА Новости. Власти США просят украинцев доносить на членов правительства, которые обогащаются за счет поддержки Вашингтона, написало издание "Страна.ua".Ранее на Украину прибыли инспекторы из Соединенных Штатов, которые должны проверить, как страна использует выделенные ей деньги. Параллельно с этим на сайтах американских ведомств появились и призывы к сотрудничеству.На прошлой неделе в украинском руководстве произошло несколько крупных отставок: должностей лишились замминистра обороны Вячеслав Шаповалов, заместитель руководителя офиса президента Кирилл Тимошенко и замгенпрокурора Алексей Симоненко.Кроме того, в отставку ушли замминистра развития общин Василий Лозинский и несколько губернаторов. Украинским СМИ также сообщили о о возможном увольнении премьер-министра Дениса Шмыгаля.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков указал, что в западных странах растет раздражение из-за коррупции на Украине после денежных вливаний в страну.В декабре президент США Джо Байден подписал проект бюджета страны на 2023 финансовый год, который предусматривает выделение 45 миллиардов долларов на поддержку Киева.Россия не раз заявляла, что западная военная помощь не сулит Украине ничего хорошего и только затягивает конфликт, а транспорт с оружием становится законной целью для российской армии.

https://ria.ru/20230130/zelenskiy-1848513257.html

https://ria.ru/20230130/ukraina-1848449629.html

https://ria.ru/20230130/ukraina-1848456569.html

украина

сша

россия

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Кирилл Иванников

Кирилл Иванников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Иванников

украина, сша, россия, в мире, дмитрий песков, денис шмыгаль, кирилл тимошенко