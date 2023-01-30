https://ria.ru/20230130/ukraina-1848460726.html

В Раде считают, что глава офиса Зеленского смещает нелояльных министров

В Раде считают, что глава офиса Зеленского смещает нелояльных министров - РИА Новости, 30.01.2023

В Раде считают, что глава офиса Зеленского смещает нелояльных министров

Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак "убирает" из кабинета Украины министров нелояльных... РИА Новости, 30.01.2023

2023-01-30T16:20

2023-01-30T16:20

2023-01-30T16:20

специальная военная операция на украине

в мире

украина

андрей ермак

владимир зеленский

александр дубинский

верховная рада украины

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 30 янв - РИА Новости. Депутат Верховной рады Александр Дубинский заявил, что глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак "убирает" из кабинета Украины министров нелояльных чиновников. Ранее в понедельник украинское издание "РБК-Украина" сообщило со ссылкой на собственные источники, что уже на следующем пленарном заседании Верховной Рады в феврале могут рассмотреть увольнение сразу восьми министров кабмина. Речь идет о министре энергетики Германе Галущенко, министре стратегических отраслей промышленности Павле Рябикине, министре молодежи и спорта Вадиме Гутцайте, министре образования Сергее Шкарлете, вице-премьере и министре реинтеграции Ирине Верещук, министре экологии Руслане Стрельце, министре по делам ветеранов Юлии Лапутиной, а также о министре культуры и информполитики Александре Ткаченко. "Читаю фамилии министров, которых якобы собираются отправить в отставку в ближайшее время, и вижу сразу несколько линий конфликтов, которые происходят на Банковой. И во всех этих линиях Ермак противостоит людям из "старого" окружения Зеленского либо убирает не на 101% лояльных", - написал Дубинский в своем Telegram-канале. Он отметил, что министры Верещук, Лапутина и Шкарлет были "подотчётными" уволенному замглавы офиса Зеленского Кириллу Тимошенко. Министр культуры Ткаченко, как утверждает парламентарий, находится в конфликте с Ермаком. По его словам, министр стратегических отраслей промышленности Рябикин уходит с должности из-за болезни. Гутцайт, уточнил Дубинский, уйдет с поста министра молодежи и спорта и останется на должности председателя Национального олимпийского комитета страны . "В целом, такая ротация в кабмине ещё раз подчёркивает статус зауряд-ноль (премьера Дениса - ред.) Шмыгаля, который ни на одно из этих увольнений не влияет. А по итогам назначений сможем с полной уверенностью утверждать, что в стране появился неформальный премьер-министр по фамилии Ермак", - подытожил он. Ранее в руководстве Украины произошел ряд крупных отставок. Заместитель руководителя Офиса Владимира Зеленского Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении. Позже то же сделали несколько заместителей министров, кабинет министров согласовал увольнение пяти председателей областных военных администраций. В генпрокуратуре уволили заместителя генерального прокурора Алексея Симоненко. По мнению украинских политиков и СМИ, своих постов в ближайшее время лишатся еще несколько высокопоставленных чиновников. В том числе увольнение может грозить и премьеру Денису Шмыгалю, что повлечет отставку всего правительства.

https://ria.ru/20230125/zelenskiy-1847358782.html

https://ria.ru/20230125/perestanovki-1847248387.html

https://ria.ru/20230125/zelenskiy-1847425072.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, украина, андрей ермак, владимир зеленский, александр дубинский, верховная рада украины, ситуация в днр и лнр